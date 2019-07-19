Карапетян: «В Сочи можно нормально жить»

Форвард «Сочи» рассказал о переходе в российский клуб.

Считал, что Санкт-Петербург и Москва очень красивые города. Слышал об этом, но сам там не бывал. Единственное, Москва чересчур большая для меня. Я люблю более компактные места. Если бы знал про Сочи, сказал бы: Сочи. Это самый красивый район.

Я люблю находиться в красивых местах. Не все заканчивается на деньгах. У меня были варианты поехать в Индию и даже в Бахрейн, но я выбрал Сочи. Потому что здесь можно нормально жить. Просыпаешься — а вокруг солнце, море, люди. Там футболисты только в гостинице сидят и на тренировки ходят.