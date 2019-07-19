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Карапетян: «В Сочи можно нормально жить»

сегодня, 14:22

Форвард «Сочи» Александр Карапетян рассказал о переходе в российский клуб.

Считал, что Санкт-Петербург и Москва очень красивые города. Слышал об этом, но сам там не бывал. Единственное, Москва чересчур большая для меня. Я люблю более компактные места. Если бы знал про Сочи, сказал бы: Сочи. Это самый красивый район.

Я люблю находиться в красивых местах. Не все заканчивается на деньгах. У меня были варианты поехать в Индию и даже в Бахрейн, но я выбрал Сочи. Потому что здесь можно нормально жить. Просыпаешься — а вокруг солнце, море, люди. Там футболисты только в гостинице сидят и на тренировки ходят. 

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Все комментарии
Samuelsen
Samuelsen
сегодня в 15:04
Ну Карапетяну то в Сочи конечно нормально, там 70% населения с фамилями заканчивающимися на "ян"
drug01
drug01
   194 / 803
сегодня в 14:41
Это радует!!!
Comdiv
Comdiv
   388 / 803
сегодня в 14:34
Тарасовка тоже красивый район и тихий, если не банный день.
Columb
Columb
   266 / 803
сегодня в 14:24
В Барселону или МС Карапетяну не предлагали?
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