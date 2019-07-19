Смертин: «В „Монако“ начали проявляться лидерские способности Головина»

Бывший полузащитник сборной России похвалил хавбека «Монако» .

Я глубоко убежден, что второй сезон будет намного лучше. Процесс адаптации прошел. Может, даже и хорошо, что Сашу пропустило через те жернова в первом сезоне, потому что он футболист с характером.

Не все же зависит от одного футболиста, нужно понимать, в каком состоянии находился клуб. Это крайне важно. Он попал в сильный клуб, к тому моменту команда боролась за выживание, но все уладилось. Саша молодец, что несмотря на травмы, нашел силы в себе. А потом пошли и передачи, и голы, стали проявляться его лидерские способности, которые он проявлял как в сборной, так и в ЦСКА .

На мой взгляд, у него большое будущее. И, возможно, он один из немногих, кто сможет потом играть в Англии, адаптировавшись во Франции. По крайней мере я этот путь уже прошел.