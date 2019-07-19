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Смертин: «В „Монако“ начали проявляться лидерские способности Головина»

вчера, 16:54

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин похвалил хавбека «Монако» Александра Головина.

Я глубоко убежден, что второй сезон будет намного лучше. Процесс адаптации прошел. Может, даже и хорошо, что Сашу пропустило через те жернова в первом сезоне, потому что он футболист с характером.

Не все же зависит от одного футболиста, нужно понимать, в каком состоянии находился клуб. Это крайне важно. Он попал в сильный клуб, к тому моменту команда боролась за выживание, но все уладилось. Саша молодец, что несмотря на травмы, нашел силы в себе. А потом пошли и передачи, и голы, стали проявляться его лидерские способности, которые он проявлял как в сборной, так и в ЦСКА.

На мой взгляд, у него большое будущее. И, возможно, он один из немногих, кто сможет потом играть в Англии, адаптировавшись во Франции. По крайней мере я этот путь уже прошел.

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Все комментарии
karnager
karnager
   744 / 796
сегодня в 00:00
Саша уже в лазарете
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   175 / 796
вчера в 22:26
Пусть этот лидер колготки свои зашьёт и не позорит Россию ! ))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ALEX26659
   53 / 796
вчера в 21:00
он как раз спас их от второй лиги, в первой части, были травмы, дисквалификации, потом начал играть и приносить пользу, уровень игры у него хороший
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 796
вчера в 20:38
Могу добавить одно: Если Головин - лидер, Монако - аутсайдер)
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   33 / 796
вчера в 19:12
да да и победа в ЛЧ и Золотой мяч который уже в кармане тому потверждение.... упс это же я про ван-дейка, а чтотам про головина???? мам тут про головина чего то брякнули кажись лидером стал
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 796
вчера в 18:15
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 796
    вчера в 18:13
    Похоже не смотрит футб
    oFANATo
    oFANATo
       42 / 796
    вчера в 17:56
    Александр и в сборной и ЦСКА был лидер, и в Монако будет лидером.
    Kuvan
    Kuvan
       57 / 796
    вчера в 17:52
    Пустые слова.
    cevin cigan
    cevin cigan
       75 / 796
    вчера в 17:48
    Будет лидером в Монако!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       52 / 796
    вчера в 17:46
    Оно и видно,что замалым не вылетели!!
    11-и метровый
    11-и метровый
       28 / 796
    вчера в 17:45
    Во второй лиге Франции пригодятся очень.
    Великолепный
    Великолепный
       126 / 796
    вчера в 17:43
    Головин молодец!))
    ALEX26659
    ALEX26659
       138 / 796
    вчера в 17:43
    этот *лидер* чуть не вывел монако во вторую лигу....
    ДАША Д
    ДАША Д
       182 / 796
    вчера в 17:18
    Лидером аутсайдера быть как-то не очень понятно.
    VIPded
    VIPded
       47 / 796
    вчера в 17:13
    Удачи Сане!!!
    cska plus
    cska plus
       11 / 796
    вчера в 16:58
    Удачи Саше!
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