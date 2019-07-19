Орлов: «Скауты „Ливерпуля“ наблюдали за Азмуном»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» Сердар Азмун хочет перебраться в Европу.
Сердар Азмун на взлете. Он очень хочет играть в Европе, я лично с ним разговаривал, но пока он хочет поиграть в «Зените». Это для него ступенька, это нормально, на нем заработают. Кто им интересуется? На Суперкубке скауты «Ливерпуля» смотрели за ним, приезжали.
Какие еще скауты Ливерпуля, что ты несеш, генна?
Какие еще скауты Ливерпуля, что ты несеш, генна?
Пусть ливер готовит кругленькую сумму...
Пусть ливер готовит кругленькую сумму...
Например Барселона - Дзюба...)
Например Барселона - Дзюба...)