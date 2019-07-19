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Орлов: «Скауты „Ливерпуля“ наблюдали за Азмуном»

вчера, 15:01

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» Сердар Азмун хочет перебраться в Европу.

Сердар Азмун на взлете. Он очень хочет играть в Европе, я лично с ним разговаривал, но пока он хочет поиграть в «Зените». Это для него ступенька, это нормально, на нем заработают. Кто им интересуется? На Суперкубке скауты «Ливерпуля» смотрели за ним, приезжали.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 21:11
Азмун с Дзюбой свалят с "зеньки" и бакланов даже VAR не спасёт!
Т34
Т34 ответил parallels
   189 / 796
вчера в 19:48
за азмуна в суперкубке было больше всего обидно. 2 гола забил. но зато набил себе цену перед скаутами. после ЛЧ цена взлетит до полтахи, продадим за 100, из-за чего над тарасовкой повиснет ядерный гриб!
Не мешало бы губёнки закатать, размечтались! У вас ядерный гриб с того момента, когда гапзпрём, по команде сверху, нянькой для лазурных стал. Но, ничего вечного не бывает, чем выше поднимутся, тем больней падать будет.
Carradona
Carradona
   719 / 796
вчера в 19:29
Этот смешной дед Орлов eпнит стакан и везде шпионы мерещится.))
oFANATo
oFANATo
   42 / 796
вчера в 17:52
На Суперкубке Азмун не впечатлил скаутов Ливерпуля.
dzvinka
dzvinka
   112 / 796
вчера в 17:36
ага, сразу после просмотра чалова, решили заскочить.
Какие еще скауты Ливерпуля, что ты несеш, генна?
beefs
beefs
   114 / 796
вчера в 17:33
Опять "заработают" - бабло все затмило, футбол на каком месте?
FROLL 001
FROLL 001
   16 / 796
вчера в 17:21
В Лиге чемпионов заявит о себе ещё лучше. Гыгыгы
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   62 / 796
вчера в 16:42
Сапогов до сих пор ждет звонка с Ювентуса.)))
ALIEV AA
ALIEV AA
   416 / 796
вчера в 16:38
Вместо Салаха
Leningrad 84
Leningrad 84
   99 / 796
вчера в 16:28
Если нормально сыграет в группе в рамках ЛЧ, то все возможно.
Пусть ливер готовит кругленькую сумму...
parallels
parallels
   4 / 796
вчера в 16:06
за азмуна в суперкубке было больше всего обидно. 2 гола забил. но зато набил себе цену перед скаутами. после ЛЧ цена взлетит до полтахи, продадим за 100, из-за чего над тарасовкой повиснет ядерный гриб!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   168 / 796
вчера в 15:40
" Но пока он ХОЧЕТ поиграть в "Зените". Если бы было достойное предложение от уважаемого клуба, - перешел бы незамедлительно. Следовательно, таких предложений пока нет. Хорошая игра за "Суперкубок" не гарантирует того, что "Ливерпуль" либо какой-либо иной клуб сразу захочет заключить с ним контракт. Слишком большой риск. Англичанам нужна прежде всего стабильность, а потому не сомневаюсь, что за ним будут "следить" на протяжении всего сезона и только по его окончании примут решение.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   248 / 796
вчера в 15:18
Из Зенита проще засветится перед скаутами топ клубов.
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 796
вчера в 15:17
Об АПЛ даже и не говорю))
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 796
вчера в 15:17
Скауты ТОП клубов за всеми наблюдают, но это не значит, что могут позвонить...

Например Барселона - Дзюба...)
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 796
вчера в 15:17
Видать не подошел
FROLL 001
FROLL 001
   16 / 796
вчера в 15:13
Ещё один чемпионский титул с Зенитом и можно в топ клуб ехать. Гыгыгы
lobsterdam
lobsterdam
   264 / 796
вчера в 15:10
Да они приезжали на Красную площадь сходить и в Мавзолей соответственно...
Ros S
Ros S
   304 / 796
вчера в 15:05
Иностранцы даже из РПЛ уезжать в топ клубы умудряются, а нашим паспортистам и так зп норм падает, чтобы к чему то стремиться...
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