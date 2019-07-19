Орлов: «Скауты „Ливерпуля“ наблюдали за Азмуном»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Зенита» хочет перебраться в Европу.

Сердар Азмун на взлете. Он очень хочет играть в Европе, я лично с ним разговаривал, но пока он хочет поиграть в «Зените». Это для него ступенька, это нормально, на нем заработают. Кто им интересуется? На Суперкубке скауты «Ливерпуля» смотрели за ним, приезжали.