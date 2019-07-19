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Орлов: «Ну куда уйдет Дзюба? В „Зените“ он все-таки король»

сегодня, 14:41

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Зенита» Артём Дзюба не покинет клуб этим летом.

Ну куда уйдет Дзюба? Дзюбе уже некуда уходить. На трансферном рынке Дзюба не выглядит таким ярким, чтобы его разбирали команды. А в Англии, те клубы, которые им заинтересованы были… Это нежелание Дзюбы. Дзюба-то все-таки здесь король! А что же он пойдет туда? На роль кого? Пажа какого-то, обслуживать какого-то короля? Это очень сложный вопрос. Потом, ему уже 31 год будет.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил FROLL 001
   18 / 803
сегодня в 15:16
Дзюба не все ещё приветы передал Федуну забитыми голами. Гыгыгы
Ты постоянно один и тот же пост писать будешь?!)))
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   377 / 803
сегодня в 15:15
Стоило Дзюбу переобучить от спартаковских манер и сразу стал человеком.
ziborock
ziborock ответил Ангел неБесГрешен
   18 / 803
сегодня в 15:15
Московские зря гордятся. У них он мелочь по карманам тырил, а Зенит сделал его лучшим игроком страны и своим королем :)
Валер, никто им не гордится кроме ваших! Да и мелочь он у ваших то и тырил, а что касается "лучшего игрока", то Дзиуда сам говорит что "благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола"!
Любимец
Любимец
   674 / 803
сегодня в 15:13
Питер, как обычно, по ветру живет! Вот и ненавистный ранее пятак стал предводителем бакланьего клина ( не он ли на логотипе лазурных?)!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 15:12
Еще пару лет посмешит нас в зените и бакланы выставят за ворота,но с камазам народных денег
Стыдно снова
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 803
сегодня в 15:11
Дзюба не все ещё приветы передал Федуну забитыми голами. Гыгыгы
berda2003
berda2003
   274 / 803
сегодня в 15:10
при всей маразматичности орлова, он оказывается прав.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Ангел неБесГрешен
   112 / 803
сегодня в 15:04
Московские зря гордятся. У них он мелочь по карманам тырил, а Зенит сделал его лучшим игроком страны и своим королем :)
Ну это также он был своим королем,как в конюшне после гола чалова - лучший,тоже наверное сами голосовали за него в соц сетях?
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Ангел неБесГрешен
   112 / 803
сегодня в 15:03
Московские зря гордятся. У них он мелочь по карманам тырил, а Зенит сделал его лучшим игроком страны и своим королем :)
Не бро мелочь он начал тырить в Туле,у нас сразу по рукам получал за такое,а вот по крупному он начал баловаться в зените,когда все были в бане,а он шкафчики проверял))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 803
сегодня в 15:00
Московские зря гордятся. У них он мелочь по карманам тырил, а Зенит сделал его лучшим игроком страны и своим королем :)
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 14:59
А чуть не забыл стыдно то за зенит
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 14:57
Правильно все сказал Гена
Бревно не кому не нужно и даром
А в проекте отбыл 90 минут +++ пропустил почти пол чемпионата,получил свои 6,5 млн евро и нормально все у него.
ARMENIAN
ARMENIAN
   332 / 803
сегодня в 14:56
В этом и вся проблема местных игроков. Они понимают, что не достаточно хороши для других, более серьезных лиг, а здесь они защищены лимитом и чувствуют свою значимость ( очень часто ничем не обоснованную). А Дзюба - молодец, хочет развиваться и я ему желаю удачи!
particular
particular
   7 / 803
сегодня в 14:53
Орлов, на удивление чётко и коротко, в 4-х строках обрисовал всю подноготную ситуации без лозунгов, патриотизма, спортивного блефа и фантастики..:))
ziborock
ziborock
   18 / 803
сегодня в 14:52
Вот так незаметно воспитанник Спартака стал королем Зенита!)))
LOpp
LOpp
   5 / 803
сегодня в 14:42
а в любом европейском клубе он будет - королева.
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