Орлов: «Ну куда уйдет Дзюба? В „Зените“ он все-таки король»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Зенита» Артём Дзюба не покинет клуб этим летом.
Ну куда уйдет Дзюба? Дзюбе уже некуда уходить. На трансферном рынке Дзюба не выглядит таким ярким, чтобы его разбирали команды. А в Англии, те клубы, которые им заинтересованы были… Это нежелание Дзюбы. Дзюба-то все-таки здесь король! А что же он пойдет туда? На роль кого? Пажа какого-то, обслуживать какого-то короля? Это очень сложный вопрос. Потом, ему уже 31 год будет.
Стыдно снова
Стыдно снова
Бревно не кому не нужно и даром
А в проекте отбыл 90 минут +++ пропустил почти пол чемпионата,получил свои 6,5 млн евро и нормально все у него.
Бревно не кому не нужно и даром
А в проекте отбыл 90 минут +++ пропустил почти пол чемпионата,получил свои 6,5 млн евро и нормально все у него.