Гильерме: «Счастлив, что остаюсь частью „Локо“»

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал продление контракта с клубом.

Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много трофеев!