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Гильерме: «Счастлив, что остаюсь частью „Локо“»

вчера, 18:24

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал продление контракта с клубом.

Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много трофеев!

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Все комментарии
mortid
mortid
   291 / 796
вчера в 22:26
Счастлив он ))) ну что за людишки пошли, упыри. Настаивал бы Локомотив на 1 млн в год и ни цента больше, свалил бы, только пятки сверкали.
ZaZizu
ZaZizu
   245 / 796
вчера в 21:02
верное решение, от добра добра не ищут! постпил красиво!
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 20:39
По хорошему, надо было дать пендаля бразилу!
Сп62
Сп62
   100 / 796
вчера в 20:15
Рад Кикнадзе, рад Гильерме. А в чём была загвоздка?
Байкал-38
Байкал-38
   40 / 796
вчера в 19:47
Гиля мужиком!!!
Footbolista
Footbolista
   1 / 796
вчера в 19:19
Гиля остался кочегаром паровоза как и плвнировалось...
Faustello
Faustello ответил Морозовский
   10 / 796
вчера в 19:08
Бразил грезил мечтами о "Зенити", но мечты остались мечтами! Остался с дядей ДЗЭ.
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 18:35
Бразил грезил мечтами о "Зенити", но мечты остались мечтами! Остался с дядей ДЗЭ.
Эллочка
Эллочка
   46 / 796
вчера в 18:32
ржд счастливы плотить тебе негру частные средства за то что ты такой унекальный футболист
Великолепный
Великолепный
   126 / 796
вчера в 18:29
Поздравляю Гильерме с продлением контракта в Локо.
Правильно, лучше ЛЧ с Локомотивом
Чем позориться с пищевиком в квалификации ЛЕ.
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