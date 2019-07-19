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Сёмин: «Я был уверен, что Гильерме останется»

вчера, 17:59

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение клуба продлить контракт с голкипером Гильерме.

Я очень рад и доволен, что Гильерме остаётся. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами — это замечательно. Слухи про «Спартак» и «Зенит» я не читал. Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Гильерме останется.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 21:21
Паспортист всегда сможет ободрать клуб!
Байкал-38
Байкал-38
   40 / 796
вчера в 20:48
Такая же штука!!!
морозз
морозз ответил Великолепный
   21 / 796
вчера в 18:48
Стала известна зарплата голкипера «Локомотива» Гильерме по новому контракту. Годовой оклад футболиста по новому соглашению будет составлять 2,3 млн евро. Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Знаешь в контрактах много что прописано - по совокупности побед в ЧР и ЛЧ набежит ещё немалая сумма! Так что 2,3 это минимум а вот какой максимум это всё в контракте прописано!
Великолепный
Великолепный ответил морозз
   126 / 796
вчера в 18:37
Видно перебили цену Спартака, пришлось распаковывать мешок РЖД, с баблом!
Стала известна зарплата голкипера «Локомотива» Гильерме по новому контракту. Годовой оклад футболиста по новому соглашению будет составлять 2,3 млн евро.

Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 796
вчера в 18:35
Никуда Гильерме не собирался!!! Покочевряжился для порядку, ну чтоб ценик поднять и в итоге все остались довольны .......кроме Спартака.
Великолепный
Великолепный
   126 / 796
вчера в 18:34
Верное решение принял Гильерме.
Лучше с Локо в ЛЧ,
Чем с пищевиком в квалификации ЛЕ.
морозз
морозз
   21 / 796
вчера в 18:31
Видно перебили цену Спартака, пришлось распаковывать мешок РЖД, с баблом!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 796
вчера в 18:22
Вот если бы Гилерме сказал :"никакого Спартака" это респект, а так....
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 796
вчера в 18:20
Уверен, Спартак заработал на этом продлении
Такие имена, официально, использовать в наше время очень дорого
marvel777
marvel777
   453 / 796
вчера в 18:14
сказал Палыч скрестив сзади пальцы)
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