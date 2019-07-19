Сёмин: «Я был уверен, что Гильерме останется»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение клуба продлить контракт с голкипером Гильерме.
Я очень рад и доволен, что Гильерме остаётся. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами — это замечательно. Слухи про «Спартак» и «Зенит» я не читал. Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Гильерме останется.
Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Лучше с Локо в ЛЧ,
Чем с пищевиком в квалификации ЛЕ.
Лучше с Локо в ЛЧ,
Чем с пищевиком в квалификации ЛЕ.
Такие имена, официально, использовать в наше время очень дорого
Такие имена, официально, использовать в наше время очень дорого