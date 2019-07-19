Мещеряков: «У Гильерме были хорошие предложения от других клубов»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта с голкипером Гильерме.

У Гильерме были хорошие предложения от других клубов, но он предпочёл остаться в «Локомотиве». Я всегда доволен, когда игроки предпочитают клуб, в котором они играют, другим более хорошим предложениям. Вся шумиха в прошлом, Гильерме принял важное для себя решение. Контракт продлён. Для нас страница со всем, что было до подписания, перевернута.