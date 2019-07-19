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Мещеряков: «У Гильерме были хорошие предложения от других клубов»

вчера, 18:37

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта с голкипером Гильерме.

У Гильерме были хорошие предложения от других клубов, но он предпочёл остаться в «Локомотиве». Я всегда доволен, когда игроки предпочитают клуб, в котором они играют, другим более хорошим предложениям. Вся шумиха в прошлом, Гильерме принял важное для себя решение. Контракт продлён. Для нас страница со всем, что было до подписания, перевернута.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   44 / 796
вчера в 22:32
Правильное решения. Можно сказать вся жизнь футбольная его прошла в 🚂 Локо. Зачем дергаться. Или это был маркенинговый ход 😉.
Сп62
Сп62
   100 / 796
вчера в 20:10
Чего дёргаться. Какая ни есть, а всё-таки команда.
ДСА
ДСА
   131 / 796
вчера в 19:42
Испугался Гильерме и согласился на понижение зарплаты.
Levadia
Levadia
   343 / 796
вчера в 19:14
Спартак уже во множественном числе называют?
"Хорошие предложения от других клубов"
😀😀😀
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 18:58
    Denkuz
    Denkuz
       259 / 796
    вчера в 18:47
    Да кому он нужен в таком возрасте.
    EAGinLE
    EAGinLE
       35 / 796
    вчера в 18:41
    Пусть в Локомотиве играет .
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