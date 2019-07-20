Матч «Рубин» — «Ахмат» может пройти в Нижнем Новгороде

Сообщается, что матч 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде.
Игра должна пройти 29 июля на казанском стадионе «Центральный», так как «Казань Арена» занята под церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.
Прежняя лицензия стадиона «Центральный» заканчивается за сутки до игры и руководство арены может не успеть получить необходимые документы. Главная сложность — требования МЧС по пожарной безопасности, которые ужесточились после пожара в торговом центре «Адмирал» в 2015 году. В дирекции стадиона обещают успеть устранить все проблемы, в противном случае матч пройдет на резервном стадионе.
Напомним, что в матче 2-го тура РПЛ «Рубин» сыграет c «Динамо».
А Рубин с Ахматом даже в России середняки. Несмотря на победы над нами ...дцать лет назад...
А Рубин с Ахматом даже в России середняки. Несмотря на победы над нами ...дцать лет назад...
А арена в Нижнем была заявлена как резервная ???
Или две казанские арены и есть основная и резервная???
А арена в Нижнем была заявлена как резервная ???
Или две казанские арены и есть основная и резервная???
Тут надо выбирать - или слизнуть денежку за открытие, или за футбольный матч.
Но так как на футбол Казани без слёз не взглянешь, то выбрали рабочие профессии ;)
Тут надо выбирать - или слизнуть денежку за открытие, или за футбольный матч.
Но так как на футбол Казани без слёз не взглянешь, то выбрали рабочие профессии ;)