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Матч «Рубин» — «Ахмат» может пройти в Нижнем Новгороде

сегодня, 09:37
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат29.07.2019 в 20:00 Не начался

Сообщается, что матч 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде.

Игра должна пройти 29 июля на казанском стадионе «Центральный», так как «Казань Арена» занята под церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.

Прежняя лицензия стадиона «Центральный» заканчивается за сутки до игры и руководство арены может не успеть получить необходимые документы. Главная сложность — требования МЧС по пожарной безопасности, которые ужесточились после пожара в торговом центре «Адмирал» в 2015 году. В дирекции стадиона обещают успеть устранить все проблемы, в противном случае матч пройдет на резервном стадионе.

Напомним, что в матче 2-го тура РПЛ «Рубин» сыграет c «Динамо». 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 789
сегодня в 12:54
Эх, "Анжи" нету! Вот, кто позорил "Зенит"! Возвращайся, "Анжи"!
Ладожский
Ладожский
   27 / 789
сегодня в 12:45
Такие проблемы бывают только у пердивных, слабых команд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил PATRIOT1965
   29 / 789
сегодня в 11:57
Мы и в антарктиде достойно сыграем с Зенитом.Забыл как выносили Вас в Питере и при Халке?Не такой и клуб Зенит,как вы его представляете,так середняк по европейским меркам.
Мы середняки по ЕВРОПЕЙСКИМ МЕРКАМ, тут я согласен.
А Рубин с Ахматом даже в России середняки. Несмотря на победы над нами ...дцать лет назад...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   62 / 789
сегодня в 11:49
А Рубин столько издевался над Зенитом и чтобы избежать этого позора,вы вынуждены были перекупить всех ведущих игроков у них))))Мы помним все,в этом ваша сила)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   62 / 789
сегодня в 11:47
Без разницы где играть.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Ангел неБесГрешен
   62 / 789
сегодня в 11:46
От фамилии Аилтон ваш Орлов содрагался.))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Ангел неБесГрешен
   62 / 789
сегодня в 11:44
Мы и в антарктиде достойно сыграем с Зенитом.Забыл как выносили Вас в Питере и при Халке?Не такой и клуб Зенит,как вы его представляете,так середняк по европейским меркам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 789
сегодня в 11:28
Как же можно заявлять арену без лицензии ....???
А арена в Нижнем была заявлена как резервная ???
Или две казанские арены и есть основная и резервная???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   29 / 789
сегодня в 11:10
Да потому что зенит виноват везде и всегда,что хотят в РПЛ то и делают(
Ну да, точно. А ничего, что в статье пишут про какой то чемп по рабочим профессиям?
Тут надо выбирать - или слизнуть денежку за открытие, или за футбольный матч.
Но так как на футбол Казани без слёз не взглянешь, то выбрали рабочие профессии ;)
Морозовский
Морозовский ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   2 / 789
сегодня в 10:47
Началось! Снова зенит начал свои выходки делать!
Происки бакланов - 100%! Они, лазурники, осваивают новые возможности доставить неудобства коллегам по цеху!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Ангел неБесГрешен
   34 / 789
сегодня в 10:45
С какого перепуга ты приплёл сюда Зенит? Два середняка пусть играют хоть в Антарктиде...
Да потому что зенит виноват везде и всегда,что хотят в РПЛ то и делают(
ДСА
ДСА
   151 / 789
сегодня в 10:44
Неприятный перенос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   29 / 789
сегодня в 10:30
Началось! Снова зенит начал свои выходки делать!
С какого перепуга ты приплёл сюда Зенит? Два середняка пусть играют хоть в Антарктиде...
foxcon
foxcon
   446 / 789
сегодня в 10:22
Стадион построили для футбола,но футбол играть мы на нём не будем...
drug01
drug01
   134 / 789
сегодня в 10:16
Футбол требует порядка!
mihaluch
mihaluch
   109 / 789
сегодня в 10:12
Как всегда в России.
FROLL 001
FROLL 001
   15 / 789
сегодня в 10:10
Рубину пофиг где. Все равно не ходят на него. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   131 / 789
сегодня в 10:00
тоже неплохо в таком случае фк Рубин выиграет
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   34 / 789
сегодня в 09:49
Началось! Снова зенит начал свои выходки делать!
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