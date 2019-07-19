Стала известна зарплата Гильерме по новому контракту

Стала известна зарплата голкипера «Локомотива» Гильерме по новому контракту. Годовой оклад футболиста по новому соглашению будет составлять 2,3 млн евро.
Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Стала известна зарплата голкипера «Локомотива» Гильерме по новому контракту. Годовой оклад футболиста по новому соглашению будет составлять 2,3 млн евро.
Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
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А что его ждало от перехода в Спартак? Только позор и презрении! Причём как от болельщиков Локо, так и с новой командой по жизни.
Да скорее всего Гиля и не хотел уходить и ни за что не перешёл бы в Спартак, просто кто то решил подложить свинью, но не прошло!!!
А что его ждало от перехода в Спартак? Только позор и презрении! Причём как от болельщиков Локо, так и с новой командой по жизни.
Да скорее всего Гиля и не хотел уходить и ни за что не перешёл бы в Спартак, просто кто то решил подложить свинью, но не прошло!!!