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Стала известна зарплата Гильерме по новому контракту

вчера, 18:22

Стала известна зарплата голкипера «Локомотива» Гильерме по новому контракту. Годовой оклад футболиста по новому соглашению будет составлять 2,3 млн евро.

Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Эллочка
   33 / 796
вчера в 22:42
рядовые железнодорожники с радостью скинутся бразильцу на зарплату ведь деньги частные не то что в спартаке народные
в Спартаке деньги Федуна, ты путаешь с проектом что-то)))
Kresi frok
Kresi frok
   243 / 796
вчера в 20:28
Не особо потерял в силу возраста.
NGYRZ
NGYRZ
   29 / 796
вчера в 20:24
Обалдеть.за что ему и другим российским игрокам такие зарплаты. Он что Тер Штеген, Облак или Алиссон?!
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 796
вчера в 20:22
Оно не только активно дизлайкает, но и активно стучит) На соккере его называют вежливо - "осведомитель"))
clop
clop ответил Юрниекс
   258 / 796
вчера в 19:36
Зато остался в нормальном клубе.А окажись в клубе имени бромонтана и Москалева, опозорился бы на старости лет ..
Да, пошел бы по пути Глушакова: баня, самогонка, развод с женой со скандалом, сс*ные тряпки...
Эллочка
Эллочка
   46 / 796
вчера в 19:30
    Юрниекс
    Юрниекс
       103 / 796
    вчера в 19:28
    Зато остался в нормальном клубе.А окажись в клубе имени бромонтана и Москалева, опозорился бы на старости лет
    ..
    clop
    clop
       258 / 796
    вчера в 19:27
    По-видимому, в этой торговле за контракт следует признать победителем клуб, а не игрока. Победа по очкам, выраженным в евро, присуждается фк Локомотив.
    Эллочка
    Эллочка ответил Байкал-38
       46 / 796
    вчера в 19:21
    Гиля сделал правильный выбор, не повёлся на бабки! А что его ждало от перехода в Спартак? Только позор и презрении! Причём как от болельщиков Локо, так и с новой командой по жизни. Да скорее всего Гиля и не хотел уходить и ни за что не перешёл бы в Спартак, просто кто то решил подложить свинью, но не прошло!!!
    теперь придеца тебе в две смены паровозы ремонтировать и гиле на зарплату копить так и гугл забудешь
    mihaluch
    mihaluch
       111 / 796
    вчера в 18:55
    Для вратаря это очень прилично.
    Байкал-38
    Байкал-38
       40 / 796
    вчера в 18:46
    Гиля сделал правильный выбор, не повёлся на бабки!
    А что его ждало от перехода в Спартак? Только позор и презрении! Причём как от болельщиков Локо, так и с новой командой по жизни.
    Да скорее всего Гиля и не хотел уходить и ни за что не перешёл бы в Спартак, просто кто то решил подложить свинью, но не прошло!!!
    Ладожский
    Ладожский
       30 / 796
    вчера в 18:45
    С трудом верится.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       52 / 796
    вчера в 18:43
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 796
    вчера в 18:42
    Голодать точно не будет!!!
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 796
    вчера в 18:42
      beefs
      beefs
         114 / 796
      вчера в 18:35
      Кризис коснулся и футбола, а вообще то нечего считать чужую зарплату, дают бери, а...
      морозз
      морозз
         21 / 796
      вчера в 18:34
      Теперь опять на три года в образе проводника, вместо самолёта теперь только на паровозе!
      Эллочка
      Эллочка
         46 / 796
      вчера в 18:29
      рядовые железнодорожники с радостью скинутся бразильцу на зарплату ведь деньги частные не то что в спартаке народные
      FROLL 001
      FROLL 001
         16 / 796
      вчера в 18:24
      У свиней получал бы лямов 5 мазутных денег. Но Гиля решил не завязывать с футболом.
      ДАША Д
      ДАША Д
         182 / 796
      вчера в 18:23
      Плохо играл - уменьшили зарплату.
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