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Дивеев: «С „Оренбургом“ будет непросто»

сегодня, 10:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург19:00 Не начался

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».

С «Оренбургом» будет непросто. Несмотря на значительные изменения в составе в межсезонье, эта команда по-прежнему хорошо организована. Постараемся исправиться и за неудачу в Самаре, и за домашнее поражение от «Оренбурга» весной.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   231 / 789
сегодня в 13:44
Если еще и тут не выиграете...
11-и метровый
11-и метровый
   28 / 789
сегодня в 12:59
Свиньи очень боятся Оренбурга, весь прошлый сезон он им испортил.
Bладимиp
Bладимиp
   50 / 789
сегодня в 12:50
Оренбургу только победы!
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 12:39
Оренбург играет одну из главнейших, бухгалтерских, своих игр!

Конь благородное животное! Фарм клуб должен быть наказан!

Подкову на шею коням!)
oFANATo
oFANATo
   41 / 789
сегодня в 12:24
А кому сейчас легко? Разве только свиньям, у них есть ручной Москалев.
cska plus
cska plus
   11 / 789
сегодня в 12:21
Костьми лечь но победить!
cska plus
cska plus
   11 / 789
сегодня в 12:18
Простых матчей не бывает но надо помнить, что ты играешь в великом клубе.
drug01
drug01
   134 / 789
сегодня в 11:17
Надо играть на победу всегда!
Морозовский
Морозовский
   2 / 789
сегодня в 10:57
В этом матче сталкиваются интересы двух, из многих, команд из содружества бакланов в чемпионате. Коням будет труднее намного победить, т.к. они для "зени" друзеля не настоящие. Любой судья и VAR это обязательно будут учитывать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   85 / 789
сегодня в 10:54
О простых матчах пора забыть.
Теперь каждая игра будет для команды.не простой. Очки нужны всем.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   34 / 789
сегодня в 10:49
конюшня уже фарм клуб зенита боится ааххахах
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