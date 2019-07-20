Дивеев: «С „Оренбургом“ будет непросто»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».
С «Оренбургом» будет непросто. Несмотря на значительные изменения в составе в межсезонье, эта команда по-прежнему хорошо организована. Постараемся исправиться и за неудачу в Самаре, и за домашнее поражение от «Оренбурга» весной.
Конь благородное животное! Фарм клуб должен быть наказан!
Подкову на шею коням!)
Конь благородное животное! Фарм клуб должен быть наказан!
Подкову на шею коням!)
Теперь каждая игра будет для команды.не простой. Очки нужны всем.
Теперь каждая игра будет для команды.не простой. Очки нужны всем.