Дивеев: «С „Оренбургом“ будет непросто»

Защитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».

С «Оренбургом» будет непросто. Несмотря на значительные изменения в составе в межсезонье, эта команда по-прежнему хорошо организована. Постараемся исправиться и за неудачу в Самаре, и за домашнее поражение от «Оренбурга» весной.