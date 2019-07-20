Червиченко: «„Ростов“ – безусловный фаворит в матче со „Спартаком“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Ростова» во 2-м туре РПЛ . Встречу между командами обслужит бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

Смотрел игру тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.

Не слишком ли сгущаю краски? А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, «красно-белые» должны были проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».

Карпин всегда побеждал Кононова? Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два лётчика: один сбитый, другой – парящий. Почему-то получается так, что сбитый всё время парящего прибивает (смеётся).

Но жизнь не всегда подтверждает расклады. Особенно со «Спартаком». Должна же быть ещё честность и совесть, а вы же помните события первого тура… Что исполнит Кирилл Левников, одному богу известно. Может, мы увидим очередное «шоу», как у Владимира Москалёва? Вдруг арбитр сам вызовется пробить пенальти в ворота «Ростова»? Я и такого не исключаю…