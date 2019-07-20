ГлавнаяНовости

Червиченко: «„Ростов“ – безусловный фаворит в матче со „Спартаком“»

сегодня, 02:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак21:30 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Ростова» во 2-м туре РПЛ. Встречу между командами обслужит бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

Смотрел игру тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.

Не слишком ли сгущаю краски? А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, «красно-белые» должны были проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».

Карпин всегда побеждал Кононова? Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два лётчика: один сбитый, другой – парящий. Почему-то получается так, что сбитый всё время парящего прибивает (смеётся).

Но жизнь не всегда подтверждает расклады. Особенно со «Спартаком». Должна же быть ещё честность и совесть, а вы же помните события первого тура… Что исполнит Кирилл Левников, одному богу известно. Может, мы увидим очередное «шоу», как у Владимира Москалёва? Вдруг арбитр сам вызовется пробить пенальти в ворота «Ростова»? Я и такого не исключаю…

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Подберёзкин: «„Динамо“ - очень амбициозный клуб, настраиваемся по-боевому»
Вчера, 23:09 Комментарии3
Мещеряков: «У Гильерме были хорошие предложения от других клубов»
Вчера, 18:37 Комментарии7
Кикнадзе: «Жаль, что не получилось подписать контракт с Гильерме раньше»
Вчера, 18:29 Комментарии2
Гильерме: «Счастлив, что остаюсь частью „Локо“»
Вчера, 18:24 Комментарии11
Сёмин: «Я был уверен, что Гильерме останется»
Вчера, 17:59 Комментарии10
Смертин: «В „Монако“ начали проявляться лидерские способности Головина»
Вчера, 16:54 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   136 / 792
сегодня в 06:56
Весна покажет, кто где нас....л.Поле ровное , мяч круглый, куда пнёшь, туда и полетит.Раньше времени гадать не стоит, тем более червячку.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   536 / 792
сегодня в 06:53
За Спартак будет немного стыдно в этом матче, я уверен. Гыгы.
MAUS
MAUS
   116 / 792
сегодня в 06:27
такой бред нести может Червь, лучше бы ляпнул что он выйдет пробивать пенальти! и то больше смеху было бы!
борька
борька
   115 / 792
сегодня в 06:26
Едут к Карпину на избиение!
Удачи Ростову¡
Багров-брат
Багров-брат
   160 / 792
сегодня в 06:06
При любом фаворите есть фаворит от Федуна в виде чемоданчика...)))
Багров-брат
Багров-брат
   160 / 792
сегодня в 06:05
Как Червиченко любит "родной" клуб, просто песня...))) Редко упускает момент, чтобы "приятное" сказать. И так ни первый "бывший" представитель истинно "народной" команды...)))
Denkuz
Denkuz
   263 / 792
сегодня в 05:46
За свиней будет стыдно по любому.
beefs
beefs
   113 / 792
сегодня в 05:12
Давай, казаки, всыпьте им...
cska plus
cska plus
   11 / 792
сегодня в 04:57
То, что Ростов фаворит об этом знают все даже отдельные хрющачьи индивидумы.
Egorium
Egorium
   331 / 792
сегодня в 04:49
Ни одного матча свиньи честно не сыграли, так что жаль Пердивщик.
Bладимиp
Bладимиp
   49 / 792
сегодня в 04:47
Судья тут фаворит продажный.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 792
сегодня в 04:23
Ростов - явный фаворит, но начудить может не только Москалев!!!
ДАША Д
ДАША Д
   173 / 792
сегодня в 04:20
Другого фаворита червь назвать не мог.
mihaluch
mihaluch
   112 / 792
сегодня в 03:50
Как-то незаметно опустился "Спартак"".
African spartak
African spartak
   79 / 792
сегодня в 03:25
Нет у Федуна совести. Как заряжал свистунов, так и будет заряжать, по-другому африканский клуб не может.
Sully
Sully
   147 / 792
сегодня в 02:52
Ростов играет против аутсайдера чемпионата... и ежу понятно что фавориты в этом матче!
но есть одно но, 99.9% что судья будет заряжен, пищевик тянут за уши!
ziborock
ziborock ответил Comdiv
   18 / 792
сегодня в 02:43
Пердивщик должен свиням наволять, если те административный ресурс не включат и судью своего не привезут.
Бакланам с Зенитом наваляем и ладно!)))
ziborock
ziborock
   18 / 792
сегодня в 02:41
Ну и хорошо!
mat73
mat73
   460 / 792
сегодня в 02:34
Было бы странно услышать от червячка что-то иное!
Comdiv
Comdiv
   344 / 792
сегодня в 02:28
Пердивщик должен свиням наволять, если те административный ресурс не включат и судью своего не привезут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100