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ЦСКА – «Оренбург»: Васин сыграет с первых минут

сегодня, 17:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч 2-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев – Магнуссон, Васин, Дивеев, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич – Сигурдссон, Чалов.

«Оренбург»: Довбня – Терехов, Сиваков, Шахов, Малых, Козлов – Маляров, Аюпов, Мишкич, Алвеш – Деспотович.

Ранее «Краснодар» вырвал победу в матче с «Уфой».

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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 18:45
ну какой Магнусон левый крайний защитник? скорость у него не та, ЦЗ из него хороший.
Васин в составе - ну что ж, заранее готовиться к дыре в обороне?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил RamonCSKA
   185 / 790
сегодня в 18:44
Шарлия лоханулся 1 раз, а Васин много раз Чернов не лоханулся ни разу ещё, грубых системных ошибок я у него не помню
Ну конечно же, во всем виноват Васин...)))
Баба Яга против
Баба Яга против
   602 / 790
сегодня в 18:41
Конечно Васин,да кто ж его не знает..
Да и легенда в раме!
Тренер самоучка!
Команда цирк!
морозз
морозз
   20 / 790
сегодня в 18:39
Руки прочь от Васина, он тот самый нужный механизм побед конюшни...как и легенда бомжей Заболотный, креативность и публичность которого зашкаливает в умах болел Питера!
SHMEL
SHMEL
   121 / 790
сегодня в 18:36
Я бы предпочёл Чернова вместо Васина...
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   200 / 790
сегодня в 18:17
Без травм пожалуйста.
mihaluch
mihaluch
   84 / 790
сегодня в 18:15
Васин с первых минут - жди неприятностей.
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 790
сегодня в 18:11
Пусть будет ничья .
Армейская душа
Армейская душа ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   132 / 790
сегодня в 18:10
Опять будет смешить нас А главное сухой43 в рамке
Это очень важно - держи нас в крусе!
Egorium
Egorium
   256 / 790
сегодня в 18:07
Васин поможет Оренбургу.
RIR68
RIR68
   138 / 790
сегодня в 18:06
не могу понять, откуда столько доверия Васину? пока он лечился, мы играли в защите очевидно лучше!
Ладожский
Ладожский
   29 / 790
сегодня в 18:01
Оренбургу удачи!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Serg_Diamond
   44 / 790
сегодня в 17:58
Шарлия лоханулся 1 раз, а Васин много раз
Чернов не лоханулся ни разу ещё, грубых системных ошибок я у него не помню
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил RamonCSKA
   185 / 790
сегодня в 17:56
мда 2 раза на теже грабли, выпустил бы Чернова или Шарли вместо этого неудачника
А Шарлия чем лучше Васина? Шарлия вообще ни о чем, совершенно бесполезный на поле игрок
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   185 / 790
сегодня в 17:55
Если Гончаренко и этот матч про...т, его с навозом смешают за Васина центрального и Магнуссона крайнего
cska plus
cska plus
   12 / 790
сегодня в 17:54
Удачи армейцам!
cska plus
cska plus
   12 / 790
сегодня в 17:54
Облякова убрать а Бийола выставить.
cska59
cska59
   446 / 790
сегодня в 17:52
Васин,Ахметов ...Опять те же косячники .
VIPded
VIPded
   41 / 790
сегодня в 17:49
Умеют на соккере одним заголовком настроение испоганить...)))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   33 / 790
сегодня в 17:48
Опять будет смешить нас
А главное сухой43 в рамке
RamonCSKA
RamonCSKA
   44 / 790
сегодня в 17:47
мда 2 раза на теже грабли, выпустил бы Чернова или Шарли вместо этого неудачника
WARchyn
WARchyn
   595 / 790
сегодня в 17:44
значит опять просрут васин слил весь конец сезона прошлого тут весь сезон сольёт если его опять не поломают
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