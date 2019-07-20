ЦСКА – «Оренбург»: Васин сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч 2-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев – Магнуссон, Васин, Дивеев, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич – Сигурдссон, Чалов.
«Оренбург»: Довбня – Терехов, Сиваков, Шахов, Малых, Козлов – Маляров, Аюпов, Мишкич, Алвеш – Деспотович.
Ранее «Краснодар» вырвал победу в матче с «Уфой».
Васин в составе - ну что ж, заранее готовиться к дыре в обороне?
Васин в составе - ну что ж, заранее готовиться к дыре в обороне?
Да и легенда в раме!
Тренер самоучка!
Команда цирк!
Да и легенда в раме!
Тренер самоучка!
Команда цирк!
Чернов не лоханулся ни разу ещё, грубых системных ошибок я у него не помню
Чернов не лоханулся ни разу ещё, грубых системных ошибок я у него не помню
А главное сухой43 в рамке
А главное сухой43 в рамке