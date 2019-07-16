«Интер» вернул Наингголана в общую группу, Икарди - нет

вчера, 14:54

Пресс-служба «Интера» сообщает, что полузащитник вернулся в общую группу.

Недавно Наингголан и форвард были исключены из состава на предсезонный сбор, так как игроки не входят в планы руководства клуба.

Сегодня стало известно, что Раджа вернулся в команду, а вот Мауро Икарди по-прежнему нет.