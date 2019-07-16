«Интер» вернул Наингголана в общую группу, Икарди - нет

Пресс-служба «Интера» сообщает, что полузащитник Раджа Наингголан вернулся в общую группу.
Недавно Наингголан и форвард Мауро Икарди были исключены из состава на предсезонный сбор, так как игроки не входят в планы руководства клуба.
Сегодня стало известно, что Раджа вернулся в команду, а вот Мауро Икарди по-прежнему нет.
Што бы избижать этава, они должны раскаятся и принести мне извинения.
Што бы избижать этава, они должны раскаятся и принести мне извинения.
Будешь на смене - атзавись
Будешь на смене - атзавись
Рисовая водка творит чудеса.
Рисовая водка творит чудеса.