ГлавнаяНовости

«Интер» вернул Наингголана в общую группу, Икарди - нет

вчера, 14:54

Пресс-служба «Интера» сообщает, что полузащитник Раджа Наингголан вернулся в общую группу. 

Недавно Наингголан и форвард Мауро Икарди были исключены из состава на предсезонный сбор, так как игроки не входят в планы руководства клуба. 

Сегодня стало известно, что Раджа вернулся в команду, а вот Мауро Икарди по-прежнему нет. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» взял 28 игроков в американское турне
15 июля Комментарии7
«Локомотив» - «Рубин»: Мурило начнет матч с первых минут
15 июля Комментарии8
«Ахмат» - «Краснодар»: Намли и Вильена дебютируют в составе «быков»
14 июля Комментарии0
«Зенит» - «Тамбов»: Дуглас Сантос начнет с первых минут
14 июля Комментарии14
Чалов и Влашич в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»
14 июля Комментарии25
«Спартак» - «Сочи»: Бакаев и Луис Адриано выйдут в старте
13 июля Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Камелошка
Камелошка ответил alexgurzan
   89 / 794
вчера в 21:09
Про премодерацию выясню. В остальном, вопросы на смене ли я и прочие подобные, считаются просто флудом и удаляются, ибо не несут в себе никакой смысловой нагрузки. С любым вопросом, вы можете обращаться к любому модератору.
Жду снятия премодирация для прославления своево Интера и сёгуна.
alexgurzan
alexgurzan ответил Камелошка
   303 / 794
вчера в 21:07
Дело в том што ваши коллеги вероломно удаляли мои вопросы к вам и отправляли меня в бан. Так же они обижали моих друзей - Древнего Хрюкра и Верещагина. Объясните им, што за преступные действия они будут мучатся в Джаханнаме. Што бы избижать этава, они должны раскаятся и принести мне извинения.
Про премодерацию выясню. В остальном, вопросы на смене ли я и прочие подобные, считаются просто флудом и удаляются, ибо не несут в себе никакой смысловой нагрузки. С любым вопросом, вы можете обращаться к любому модератору.
Камелошка
Камелошка ответил alexgurzan
   89 / 794
вчера в 20:56
Я на смене и готов выслушать любые вопросы своей паствы.
И чуть не забыл, Алекс. Они меня в премодерацию упекли без всяких на то причин. Эту ошибку нужна исправить.
Камелошка
Камелошка ответил alexgurzan
   89 / 794
вчера в 20:53
Я на смене и готов выслушать любые вопросы своей паствы.
Дело в том што ваши коллеги вероломно удаляли мои вопросы к вам и отправляли меня в бан. Так же они обижали моих друзей - Древнего Хрюкра и Верещагина. Объясните им, што за преступные действия они будут мучатся в Джаханнаме.
Што бы избижать этава, они должны раскаятся и принести мне извинения.
alexgurzan
alexgurzan ответил Камелошка
   303 / 794
вчера в 20:42
Алекс Сан, есть пара вопросов к тебе. Будешь на смене - атзавись
Я на смене и готов выслушать любые вопросы своей паствы.
Камелошка
Камелошка
   89 / 794
вчера в 20:34
Алекс Сан, есть пара вопросов к тебе.
Будешь на смене - атзавись
Камелошка
Камелошка
   89 / 794
вчера в 20:31
Распили мировую с Раджой наши китайские важди.
Рисовая водка творит чудеса.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 794
вчера в 16:58
Одного анфан-терибля в команде вполне достаточно.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:32
Икарди вообще надо на гауптвахту посадить.
Bavaria_M
Bavaria_M
   116 / 794
вчера в 16:27
Рада эт правильно, крутой и полезный игрок
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 794
вчера в 16:20
Говорят царь, не настоящий!
контракт подписан с Интером - значит настоящий!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Князь Всея Турина
   173 / 794
вчера в 16:16
Говорят царь, не настоящий!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Так Себе Аналитик
   179 / 794
вчера в 15:23
Молодец, Требл, пригласил гендира на вечеринку, выпил с ним, кальянчик курнул, девочек пригласил, вот и индульгенция вышла))
дал слабину. ждём Икарди на следующей недели и ещё одного подкаблучника в интере,на этот раз самого тренера. йоперный парик.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 794
вчера в 15:01
Молодец, Требл, пригласил гендира на вечеринку, выпил с ним, кальянчик курнул, девочек пригласил, вот и индульгенция вышла))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100