«Ростов» - «Спартак»: Понсе выйдет на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Фернандо, Луис Адриано, Понсе.
В другом матче дня тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов».
По составу они не хуже Ростова...
По составу они не хуже Ростова...
Ростов, Чемпион!
Ростов, Чемпион!
Или Адриано уходит налево и это 4-3-3?
Или Адриано уходит налево и это 4-3-3?
Где Резиуан???
Где Резиуан???