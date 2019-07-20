«Ростов» - «Спартак»: Понсе выйдет на поле с первых минут

Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России ​«Красно-белые» удерживают первенство не во всех регионах, но по «зоне покрытия»

Болельщики «Ростова» правы: РПЛ издевается Начиная матчи в 21:30, лига убивает интерес к футболу в регионах. «Соккер.ру»

Антисборная 1-го тура: весь цвет РПЛ Если в команде тура много представителей периферии, то в антисборной нашлось

«Зенит» не перерос уровень Лиги Европы И петербуржцы согласны, судя по их действиям. «Соккер.ру» объясняет, почему