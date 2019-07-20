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«Ростов» - «Спартак»: Понсе выйдет на поле с первых минут

сегодня, 20:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Фернандо, Луис Адриано, Понсе.

В другом матче дня тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов».

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Все комментарии
морозз
морозз
   21 / 788
сегодня в 21:26
Нормальный состав, такой атакующий с двумя форвардами! Ростов наверное навалится с первых минут а контратаки у Спартака хороши!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Comdiv
   15 / 788
сегодня в 21:19
Главное, Жига выйдет, он спартак вдохновляет своим шармом.
Засосник тоже им глазки строит. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 788
сегодня в 21:18
Понсе это вторая Педра. Такой же чемодан без ручки. Гыгыгы
African spartak
African spartak
   53 / 788
сегодня в 21:14
Давить москалевцев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 788
сегодня в 21:12
Кажется Спартак здесь недооценивают....
По составу они не хуже Ростова...
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 21:10
Вся страна за Ростов, вся страна ждёт от волерона унижения хрющатника.
NbKA555
NbKA555
   303 / 788
сегодня в 21:03
Удачи родному клубу！Хоть и ничего хорошего не светит нам с этим тренером ,да и после такой игры с Сочи！
ziborock
ziborock ответил Comdiv
   17 / 788
сегодня в 21:02
Главное, Жига выйдет, он спартак вдохновляет своим шармом.
Грозовский, ты?!)))
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 788
сегодня в 21:02
Ростову победы над мазутно судейским проектом.
серый1925
серый1925
   626 / 788
сегодня в 21:01
всем смотреть позор свиней
борька
борька
   90 / 788
сегодня в 21:01
Спартачи выходят с понтами,на веселе! Но Байраммян, лучший парень ростовчан забьет пару голов!
Ростов, Чемпион!
Байкал-38
Байкал-38
   29 / 788
сегодня в 20:55
Ростову удачи и победы!!!
Крейсер
Крейсер ответил Jeck Denielse
   238 / 788
сегодня в 20:50
Не готов.
Крейсер
Крейсер
   238 / 788
сегодня в 20:50
Кононов против Ростова решил в 4-4-2 сыграть? А левый фланг кому отдал? Зобнину?
Или Адриано уходит налево и это 4-3-3?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 788
сегодня в 20:44
Запасные: Ребров, Рассказов, Кутепов, Ананидзе, Мелкадзе, Ташаев, Умяров. .....
Где Резиуан???
jilbar
jilbar
   49 / 788
сегодня в 20:39
Заранее стыдно за свиней.
Павел Амурский
Павел Амурский
   76 / 788
сегодня в 20:37
Цирк тарасовского шапито обеспечен.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   48 / 788
сегодня в 20:35
Пися будет начеку.
Omaxa
Omaxa
   69 / 788
сегодня в 20:30
Трудно ждать хорошей игры от нечестного футбола.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   28 / 788
сегодня в 20:30
ща если стойло и лазурные будут крякать,значит Спартак победит
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 788
сегодня в 20:27
Вся страна опять будеть офигевать от тухлого футбола спартака.
spartach091
spartach091
   78 / 788
сегодня в 20:26
Ждем победы!
Comdiv
Comdiv
   173 / 788
сегодня в 20:22
Главное, Жига выйдет, он спартак вдохновляет своим шармом.
Garrincha58
Garrincha58
   199 / 788
сегодня в 20:22
Шпартачёк должен опять забить с помощью судей
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