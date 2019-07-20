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«Барселона» отправилась в Японию без Месси и Суареса

сегодня, 18:48

«Барселона» взяла 26 футболистов на летний сбор в Японии. Здесь команда примет участие в товарищеском турнире. В Азию отправились и новички «сине-гранатовых», Антуан Гризманн и Хироки Абе.

Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Ленгле, Альба, Роберто, Умтити, Араухо, Гиллем.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Рафинья, Аленья, де Йонг, Бускетс, Мончу, Колладо, Пуч.

Нападающие: Дембеле, Малком, Гризманн, Перес, Абе.

Стоит отметить отсутствие Луиса Суареса и Лионеля Месси. Ожидается, что оба участника Кубка Америки-2019 присоединятся к команде в августе.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   205 / 788
сегодня в 22:43
жалко конечно япошек ,они хотели вживую на единственного покемона живого посмотреть а он их кинул)
abramjan
abramjan ответил cska plus
   205 / 788
сегодня в 22:40
Гном до сих пор на пляже пиво распивает.
просто сильно "выложился" на кубке америки)...надо восстановится
abramjan
abramjan
   205 / 788
сегодня в 22:36
старперов решили отцепить....и так после 10 тура пешком ходить начинают
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 22:36
Гном до сих пор на пляже пиво распивает.
lawr19730
lawr19730
   324 / 788
сегодня в 21:25
Месси пофиг на тренировки,он же БОГ )Так же и на клуб ему по94. Главное -бабосов побольше срубить с тупорылого президента клуба.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   379 / 788
сегодня в 21:15
И чо? Артура, Коутиньо и Видаля тоже нет, т.к. тоже в сборных играли. Кликбейтеры, блин.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   189 / 788
сегодня в 20:15
Без Месси и Кусареса это уже не Барселона!
КЭТиК
КЭТиК
   207 / 788
сегодня в 20:03
Этими не стоит рисковать
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   587 / 788
сегодня в 19:35
Первое - бускетц с списке перечисляется 2 раза.
Второе - Коутиньо тоже не поехал, может его тоже следует указать?)
неодекват 1
неодекват 1
   690 / 788
сегодня в 19:10
    Apsny
    Apsny
       350 / 788
    сегодня в 19:06
    Без них тоже нужно учиться играть.
    неодекват 1
    неодекват 1
       690 / 788
    сегодня в 18:59
    симулянта продать давно барсе надо столько моментов порет что будь на его месте такое же количество времени малком или черный негр забили бы раза в 2 больше чем этот дельфин а когда то был нормальным напом ну видимо кристина где то нашептала ему как надо быть дельфином так что продать а то будет как гарет балетный хотя он уже такое же бревно вот только носатый ему почему то место в старте всегда находит видать где то компромат на носатого у него имеется
    Верещагин
    Верещагин
       66 / 788
    сегодня в 18:52
    Мессивсё ещё на кубке Америки, а Симулярес оттачивает навыки дайвера.
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