«Барселона» отправилась в Японию без Месси и Суареса

сегодня, 18:48

«Барселона» взяла 26 футболистов на летний сбор в Японии. Здесь команда примет участие в товарищеском турнире. В Азию отправились и новички «сине-гранатовых», Антуан Гризманн и Хироки Абе.

Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Ленгле, Альба, Роберто, Умтити, Араухо, Гиллем.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Рафинья, Аленья, де Йонг, Бускетс, Мончу, Колладо, Пуч.

Нападающие: Дембеле, Малком, Гризманн, Перес, Абе.

Стоит отметить отсутствие и . Ожидается, что оба участника Кубка Америки-2019 присоединятся к команде в августе.