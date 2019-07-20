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Канунников: «В первом тайме мы допустили много ошибок»

вчера, 23:09
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».

Во-первых, я рад, что вернулся на поле. Последний официальный матч провел два с половиной месяца назад, и сегодня физически первые 10 минут было тяжело. Мне нужно набирать кондиции. Знаю, что могу играть лучше. 

Что касается игры, то в первом тайме мы допустили много ошибок. Со скамейки казалось, что «Арсенал» здорово выглядит. Хорошо, что удалось забить один мяч. Я чувствовал, что после перерыва мы добавим и будем способны изменить ход игры. Но, к сожалению, в начале второго тайма снова пропустили нелепый гол. При 1:3 стало тяжело. В концовке пошла игра с навесами и навалами. Разберем и будем двигаться дальше.

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Bладимиp
Bладимиp
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вчера в 23:57
Жаль, что не выиграли.
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