Карпин: «Мы должны были обыгрывать „Спартак“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью со «Спартаком».
Мы должны были выигрывать. Но не смогли. Почему? Мы недосмотрели на стандарте. Есть ли проблемы со стандартами? 80 процентов голов забиваются либо со стандартов, либо после подач.
Когда поняли, что можем спасти матч? Мы, по идее, эту игру должны были выигрывать, а не спасать.
Понятно что опыт приходит со временем
Ну не шмогла значит не шмогла
Понятно что опыт приходит со временем
Ну не шмогла значит не шмогла
Осталось три команды, не терявших пока очков - Урал, Ахмат и Зенит. Ждем завтра ничью в Екб, и победу Питера в Сочи. Чемпион должен занять свое законное место до июня!
Осталось три команды, не терявших пока очков - Урал, Ахмат и Зенит. Ждем завтра ничью в Екб, и победу Питера в Сочи. Чемпион должен занять свое законное место до июня!