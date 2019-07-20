Карпин: «Мы должны были обыгрывать „Спартак“»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью со «Спартаком».

Мы должны были выигрывать. Но не смогли. Почему? Мы недосмотрели на стандарте. Есть ли проблемы со стандартами? 80 процентов голов забиваются либо со стандартов, либо после подач.

Когда поняли, что можем спасти матч? Мы, по идее, эту игру должны были выигрывать, а не спасать.