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Карпин: «Мы должны были обыгрывать „Спартак“»

вчера, 23:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью со «Спартаком».

Мы должны были выигрывать. Но не смогли. Почему? Мы недосмотрели на стандарте. Есть ли проблемы со стандартами? 80 процентов голов забиваются либо со стандартов, либо после подач.

Когда поняли, что можем спасти матч? Мы, по идее, эту игру должны были выигрывать, а не спасать.

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Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   302 / 798
сегодня в 02:26
вот хоть убейте меня нельзя Гацкана отпускать это талисман команды как и Калачев )) Карпин не прав Норман дохрена косячит Гацкан бы пригодился )) ведь не зря забили при нем а Попов сегодня явно не попал в игру))
МКС
МКС
   106 / 798
сегодня в 01:38
Георгич надо было так играть будучи тренером Спартака

Понятно что опыт приходит со временем

Ну не шмогла значит не шмогла
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ABir
   108 / 798
сегодня в 01:31
Не попади Жиго в штангу и спасать бы было нечего
Забей Ионов и Байрамян (до гола) свои моменты и все кина не было бы во втором тайме!
ABir
ABir
   101 / 798
сегодня в 00:57
Не попади Жиго в штангу и спасать бы было нечего
Konst56
Konst56
   327 / 798
сегодня в 00:47
Валера, ты еще можешь спасти эту игру, мы в тебя верим!
beefs
beefs
   93 / 798
сегодня в 00:46
Что значит должны, я понимаю что на табло, а остальное трепня...
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   221 / 798
сегодня в 00:40
Должны то были должны, но кто же вам даст?
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 798
сегодня в 00:39
Полностью соглашусь с Карпиным. Реализация - бич не только Ростова!!!
jilbar
jilbar
   55 / 798
сегодня в 00:28
Судья свинский иного мнения.
морозз
морозз
   21 / 798
сегодня в 00:21
Сбитый лётчик не может служить идее, такая судьба!
mihaluch
mihaluch
   81 / 798
сегодня в 00:20
Будь доволен ничьей,могло кончится хуже.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   767 / 798
сегодня в 00:12
Валера вывел новый вид чемпиона России по футболу - чемпион по "идее".
Питер Ман
Питер Ман
   31 / 798
сегодня в 00:11
Должны были, но агент Федуна Левников помешал. Ничья тоже сойдет, я думал дог будет с победой пупсиков, если честно.
Осталось три команды, не терявших пока очков - Урал, Ахмат и Зенит. Ждем завтра ничью в Екб, и победу Питера в Сочи. Чемпион должен занять свое законное место до июня!
Морозовский
Морозовский
   2 / 798
сегодня в 00:09
Упущено было много моментов, когда надо было забивать.
Footbolista
Footbolista
   3 / 798
сегодня в 00:08
Ты Валера и со Спартаком много кого должен был обыгрывать...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   52 / 798
сегодня в 00:05
А нечего было соглашаться на расписняк.Сами расписалии результат,теперь должны были.
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 798
сегодня в 00:02
Ничья тоже неплохо
Борис Доенко
Борис Доенко
   445 / 798
сегодня в 00:02
А почему кучу своих угловых не превратили в 1 гол? А, Валера?
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