Хохлов: «Решать исход игры надо было еще в первом тайме»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Рубина».

Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо. Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.