Хохлов: «Решать исход игры надо было еще в первом тайме»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Рубина».
Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо. Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.
Думаю , динамиков должно прорвать!!!
Думаю , динамиков должно прорвать!!!
Это очевидно)))
Это очевидно)))
А вообще конечно непонятное творится??? Забить не могут все - это злой рок какой то?!?
А вообще конечно непонятное творится??? Забить не могут все - это злой рок какой то?!?