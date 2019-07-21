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Хохлов: «Решать исход игры надо было еще в первом тайме»

сегодня, 21:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Рубина».

Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо. Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   90 / 811
сегодня в 23:16
Прекрасно понимает что нужно что-то менять, но сам не уйдет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   159 / 811
сегодня в 22:57
Чтоб вам всегда так везло!
Egorium
Egorium
   113 / 811
сегодня в 22:38
Хохлову пора за свиными тренеришками вон пойти.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Kurt Bekelman
   8 / 811
сегодня в 22:33
так к нему претензии по выбору состава Это очевидно)))
Команда в целом играет хорошо. Весь матч выдерживают на высоких скоростях, моменты не сосчитать....Ну что еще надо??? А надо найти напа нормального и все наладится.
Думаю , динамиков должно прорвать!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
   172 / 811
сегодня в 22:22
К Хохлову то какие претензии??? Команда бежит, создает моменты, много моментов, а реализации нет. Нужен "киллер" на острие атаки, а это вопросы к селекции. А вообще конечно непонятное творится??? Забить не могут все - это злой рок какой то?!?
так к нему претензии по выбору состава
Это очевидно)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   172 / 811
сегодня в 22:22
Д.В! Пожалуйста, схватите Шейдаева и Даурбека, и на выход. В свободное плавание. В поисках реализации творческих задатков . В 63
Брулин
Брулин
   67 / 811
сегодня в 22:21
Рубин, как и ожидалось, приходит в себя, после разрухи устроенной алчным туркменом-коррупционером
борька
борька
   94 / 811
сегодня в 22:19
А, Рубин решил решить судьбу матча во втором тайме!!
Пепс
Пепс
   148 / 811
сегодня в 22:14
И передать всесто привета Ауфвидерзеен ))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 811
сегодня в 22:12
К Хохлову то какие претензии??? Команда бежит, создает моменты, много моментов, а реализации нет. Нужен "киллер" на острие атаки, а это вопросы к селекции.
А вообще конечно непонятное творится??? Забить не могут все - это злой рок какой то?!?
stanichnik
stanichnik
   316 / 811
сегодня в 22:04
Поймём и простим, когда подашь заявление об отставке!
Аксинья
Аксинья
   47 / 811
сегодня в 21:59
Тут надо не решать, а чемоданы паковать - самое время...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   56 / 811
сегодня в 21:51
Уходи,если мужик.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 811
сегодня в 21:45
А кто тренер в Динамо ?
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