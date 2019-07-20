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«Ростов» избежал поражения от «Спартака»

вчера, 23:26
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«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Спартак» 2:2 (1:1)
Голы: Байрамян 23, Зуев 90+1 - Адриано 25 (пенальти), Джикия 66

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Гацкан 88), Байрамян (Зуев 57), Еременко, Попов (Саплинов 80), Норманн, Шомуродов. 

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов 16), Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Ташаев 87), Фернандо, Луис Адриано, Понсе. 

Предупреждения: Зуев 60, Еременко 64, Мелкадзе 73, Фернандо 88

В другом матче дня ЦСКА обыграл «Оренбург».

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   96 / 798
сегодня в 02:52
Игра такое себе. Повели в счете и тупо на отбой играли. Что за хня такая
Zeychba
Zeychba
   372 / 798
сегодня в 02:48
Судья ладно. Реально печально, что комментаторы явно промясные, и, даже видя повторы, на чистейший пенальти говорят, что ничего не было. Это нормально?!
Армейская душа
Армейская душа
   142 / 798
сегодня в 02:17
Спартак продолжает стремительное движение в сторону Анжи - пожелаем им удачи!
Mi6
Mi6
   301 / 798
сегодня в 01:51
Мясной отскок
МКС
МКС
   106 / 798
сегодня в 01:27
    Footbolista
    Footbolista ответил Игорь Волков
       3 / 798
    сегодня в 01:16
    Был на матче...ничего не увидел...стыд...
    Игорь Волков
    Игорь Волков
       263 / 798
    сегодня в 01:07
    Был на матче лично, мясо тащили. Отскок Спартака. Так судить нельзя.Стыд.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
       548 / 798
    сегодня в 01:06
    второй гол Ростов мог забивать и ещё три пеналя зарабатывать. Уже второй матч подряд спартачей просто тащят судьи. Вот это свинство! Никто никогда не даёт такие пенали! Это жёсткая борьба защитника на которую он имеет право, даже за майку слегка имеет право придерживать и это не свистят, а тут нападающий даже не упал, он вообще ДО эпизода мяч отпустил далеко от себя, это было хорошо видно на повторе. 100% подвоз гола, и все остальные эпизоды спорные и не очень трактовались в одну сторону, короче пипец судейство. Кроме того, вторую жёлтую Бакаеву не понятно как можно было забыть дать! Это же реальный залёт на глазах у всей страны! Интересно как это происходит, может ему заплатили прям напрямую, или как-то намекнули?
    Konst56
    Konst56 ответил mangoх12
       327 / 798
    сегодня в 00:59
    Сегодня очередной воспитанник вратарской школы спартака Митрюшкин всех развеселил https://www.youtube.com/watch?v=GiER1REmfPM кстати соккер почему этой новсти нет на сайте
    Только за спартаковскими воспитанниками следишь?
    Konand2015
    Konand2015
       758 / 798
    сегодня в 00:58
    Даже судья не помог. Спасибо Ростов за такой футбол!
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин ответил Ген Геныч
       535 / 798
    сегодня в 00:55
    да они только в чужом глазу соринки видят. А то как их тащут это никогда не признают.
    Про реал вообще можно не говорить, с появлением вара команду перестали видеть на поле даже наши местные кони. А все их лч это сплошной позор. Ни одной не выиграли без скандала
    mangoх12
    mangoх12
       16 / 798
    сегодня в 00:53
    Сегодня очередной воспитанник вратарской школы спартака Митрюшкин всех развеселил



    кстати соккер почему этой новсти нет на сайте
    Палыч82
    Палыч82
       315 / 798
    сегодня в 00:51
    Шомуродов в отличной нынче игровой форме, даже жаль его было, когда партнёры моменты им созданные запарывали. Максименко хороший матч выдал. Судейская бригада вот поплыла и портила матч время от времени.
    P.S. Прикольно было с темой "Крутого пике" после ростовских голов, мол, привет Федуну от "сбитого летчика",))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
       10 / 798
    сегодня в 00:47
    С 16го места оторвались?
    Совершенно АГА!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Qwеrty
       40 / 798
    сегодня в 00:39
    Технично ты съехал,словно черный Рэшфорд. Возьми за правило,что Спартак-позор России.
    Боже-как там,вечерний обход уже закончился?!)))))))))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Красно Синий воин
       40 / 798
    сегодня в 00:38
    Снова Ерёменко, снова Зуев! В самой концовке, в компенсированное время, когда спартак из последнего держался то ли физика не та, то ли психология, закон бывших в очередной раз подтвердили и переписали Ерёменко и Зуев. Первый воспользовался ляпом Рассказова, вошел в штрафную слева и зряче прострелил на дальнюю штангу. А там Зуев, который год назад уже забивал бывшему клубу, сравнял счёт. Загоревшиеся на табло две двойки сильно омрачили вечер кб болельщикам.
    Психология.Это уже тенденция такая в Спартаке в последнее время,гол забили и в оборону-просто хрень!!!!!!!!
    African spartak
    African spartak
       28 / 798
    сегодня в 00:38
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       437 / 798
    сегодня в 00:38
    Судя по обзору, Ростов создал больше моментов в конце матча, но нужно учитывать, что Спартак вел, и играл от обороны, но не додержался немного.Пенальти в ворота Ростова довольно спорный, но и на Нормане нарушения правил не было, скорее предупреждение за симуляцию.
    Qwеrty
    Qwеrty ответил Ген Геныч
       77 / 798
    сегодня в 00:37
    Почему вам,МЮ в РПЛ не играет!))))))))
    Технично ты съехал,словно черный Рэшфорд. Возьми за правило,что Спартак-позор России.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       202 / 798
    сегодня в 00:37
    Снова Ерёменко, снова Зуев! В самой концовке, в компенсированное время, когда спартак из последнего держался то ли физика не та, то ли психология, закон бывших в очередной раз подтвердили и переписали Ерёменко и Зуев. Первый воспользовался ляпом Рассказова, вошел в штрафную слева и зряче прострелил на дальнюю штангу. А там Зуев, который год назад уже забивал бывшему клубу, сравнял счёт. Загоревшиеся на табло две двойки сильно омрачили вечер кб болельщикам.
    Konst56
    Konst56 ответил Gahi
       327 / 798
    сегодня в 00:36
    Иногда смотришь матч а судью и не видно, в этом матче главным игроком был судья. А судья то левый?
    Судя по тому, что ничейный результат в пользу бакланов, судья их...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Qwеrty
       40 / 798
    сегодня в 00:35
    Ты количеством знаков препинания спартак не обеляй,как говорит маэстро Федун тухлая судейская победа,обокрали Ростов,тунеядцы. Вам зачтется.
    Почему вам,МЮ в РПЛ не играет!))))))))
    tolctoy
    tolctoy
       264 / 798
    сегодня в 00:34
    СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил mangoх12
       40 / 798
    сегодня в 00:34
    Роль скандального судейства, в пользу Спартака, трудно ПЕРЕОЦЕНИТЬ! Если бы тогда стояла система ВАР, то Спартак не стал бы чемпионом. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17". Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр." У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ! В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса! Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
    Вам в тысячный раз написать?!Где доказательства?!!!!!!!!!!Вы вроде за ЦСКА-правильно?!Ну так же можно сказать и про ЦСКА в годы их чемпионств,когда там играл Думбия и тренировал Слуцкий!!!!!!Там через матч были пенальти и далеко не такие уж очевидные,а про Вернблума я молчу-это был любимчик судей навернео,потому что если бы был ВАР в то время,то половина пенальти ,если не больше отменили бы а Вернблум через матч получал бы КК!!!!!!!! Про чемпионство проекта тоже самое можно написать,про чемпионство Локо.Кстати в чемпионский год Спартака,почему то судьи упорно не ставили в ворота Спартака очевидные пенальти а вот в ворота Спартак это за милую душу!!!!!!!!!!!Про Реал и 3 подряд ЛЧ может еще поговорим,как там судьи судили?,Перес наверное всю УЕФА купил?!)))))))))))))))))))))))))))
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин
       535 / 798
    сегодня в 00:33
    Судя по количеству комментариев, за столь короткое время, ясно кто номер один в стране среди поклонников футбола. А для кого то Спартак и вовсе как соль на рану.
    Gahi
    Gahi
       168 / 798
    сегодня в 00:32
    Иногда смотришь матч а судью и не видно, в этом матче главным игроком был судья. А судья то левый?
    tolctoy
    tolctoy ответил 161регион
       264 / 798
    сегодня в 00:32
    Был на стадионе....атмосфера супер....пришло почти 36.000т. человек.....мясных приехало порядком....по игре.....судья ав.. Ростов мог решать все в первом тайме....но вышло,как вышло....жаль упустили два очка.....судья пенку не поставил в ворота Спартака.....хотя мне показалось что рука была в штрафной.....короче судьишка шлакованый
    Когда кажется - креститься надо.Смотри повтор.Игра рукой за пределами штрафной.
    Konst56
    Konst56 ответил mangoх12
       327 / 798
    сегодня в 00:29
    Роль скандального судейства, в пользу Спартака, трудно ПЕРЕОЦЕНИТЬ! Если бы тогда стояла система ВАР, то Спартак не стал бы чемпионом. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17". Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр." У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ! В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса! Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
    Всегда думал то же самое про ЦСКА...
    tolctoy
    tolctoy
       264 / 798
    сегодня в 00:27
    Снова чухонско-кобыльи болелы недовольны.
    Columb
    Columb
       236 / 798
    сегодня в 00:26
    Очередной позорный матч свиней, сколько можно?
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