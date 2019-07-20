«Ростов» избежал поражения от «Спартака»

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
«Ростов» - «Спартак» 2:2 (1:1)
Голы: Байрамян 23, Зуев 90+1 - Адриано 25 (пенальти), Джикия 66
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Гацкан 88), Байрамян (Зуев 57), Еременко, Попов (Саплинов 80), Норманн, Шомуродов.
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов 16), Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Ташаев 87), Фернандо, Луис Адриано, Понсе.
Предупреждения: Зуев 60, Еременко 64, Мелкадзе 73, Фернандо 88
В другом матче дня ЦСКА обыграл «Оренбург».
Радует что стекает с обратной стороны
Кононов хоть что то показал
Огорчает что Федун не доплатил
Радует что стекает с обратной стороны
Кононов хоть что то показал
Огорчает что Федун не доплатил
Про реал вообще можно не говорить, с появлением вара команду перестали видеть на поле даже наши местные кони. А все их лч это сплошной позор. Ни одной не выиграли без скандала
Про реал вообще можно не говорить, с появлением вара команду перестали видеть на поле даже наши местные кони. А все их лч это сплошной позор. Ни одной не выиграли без скандала
https://www.youtube.com/watch?v=GiER1REmfPM
кстати соккер почему этой новсти нет на сайте
кстати соккер почему этой новсти нет на сайте
P.S. Прикольно было с темой "Крутого пике" после ростовских голов, мол, привет Федуну от "сбитого летчика",))
P.S. Прикольно было с темой "Крутого пике" после ростовских голов, мол, привет Федуну от "сбитого летчика",))