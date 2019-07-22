«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

«Реал» не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара. Сообщается, что «сливочные» предложили за бразильца 90 миллионов евро и Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что Бэйл может бесплатно покинуть «Реал» этим летом.
«Реал» не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара. Сообщается, что «сливочные» предложили за бразильца 90 миллионов евро и Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что Бэйл может бесплатно покинуть «Реал» этим летом.
Чтобы развалить дисциплину своими понтовыми выкрутасами.
Надеюсь Зидан это понимает и не допустит этого понтореза и симулянта в команде.
Чтобы развалить дисциплину своими понтовыми выкрутасами.
Надеюсь Зидан это понимает и не допустит этого понтореза и симулянта в команде.
Объясню почему - и тот и этот подавляющую часть времени сидят или на лавке или в лазарете. А с приобретением Неймара ещё и - 90 лямов зелени из бюджета...
Объясню почему - и тот и этот подавляющую часть времени сидят или на лавке или в лазарете. А с приобретением Неймара ещё и - 90 лямов зелени из бюджета...
ПСЖ конечно мешок, но не настолько глупый)))
ПСЖ конечно мешок, но не настолько глупый)))
Парижане, как платёжеспособный организм, в формате которого Бейл ещё может и разбегается, - могут принять подобную формулу..:))
Реал - так же достигнет желаемого...
Похоже на удачный компромисс..:))
Парижане, как платёжеспособный организм, в формате которого Бейл ещё может и разбегается, - могут принять подобную формулу..:))
Реал - так же достигнет желаемого...
Похоже на удачный компромисс..:))
Или шейхам там в гольф играть не с кем?
Или шейхам там в гольф играть не с кем?
Рояль превратится в современный милан и МЮ, я это ещё 5 лет назад сказал)
В этом году так же с позором останутся без единого трофея, спонсоры начнут сокращать свои вложения, топ игроки перестанут туда переходить.
Эра Нырялду и Судейского беспредела закончилась))
Рояль превратится в современный милан и МЮ, я это ещё 5 лет назад сказал)
В этом году так же с позором останутся без единого трофея, спонсоры начнут сокращать свои вложения, топ игроки перестанут туда переходить.
Эра Нырялду и Судейского беспредела закончилась))