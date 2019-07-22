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«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

сегодня, 18:01

«Реал» не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара. Сообщается, что «сливочные» предложили за бразильца 90 миллионов евро и Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что Бэйл может бесплатно покинуть «Реал» этим летом.

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Все комментарии
DepoRuS
DepoRuS
сегодня в 20:24
Взброс каталонской газетенки
mangoх12
mangoх12 ответил d_fincher
   21 / 827
сегодня в 19:56
Любой клуб, подписавший Неймара, получит гигантский урон своей репутации.
у маргарина и так репутация ниже плинтусв так что забирайте его
Ми Ша
Ми Ша
   296 / 827
сегодня в 19:55
Зидан, конечно, поднял волну...)). Трансферные слухи, что были ранее, просто цветочки по сравнению с манипуляциями, закрученными прессой в связи с желанием Реала продать Бэйла.
рус фан
рус фан
   92 / 827
сегодня в 19:55
Я как болел Реала не против приглашения Неймара, неплохой вариант, 90 млн и Гарета в обмен, можно еще Васкеса предложить, а то с краями атакующими будет перебор, за большие деньги лучшей Ней на мой взгляд чем Погба. Неймар усилит атакующий потенциал Реала.
cska plus
cska plus
   12 / 827
сегодня в 19:46
Акции на девчонку упали он не стоит этих денег.
shlomo
shlomo
   319 / 827
сегодня в 19:42
Интересное построение вопроса...Реал хочет приобрести Неймара или избавиться от Бейла?
Andryha84
Andryha84
сегодня в 19:39
О как? А нафига если есть Азар?
FERIS
FERIS
   318 / 827
сегодня в 19:25
Этот петух и даром не нужен в Реале.
Чтобы развалить дисциплину своими понтовыми выкрутасами.
Надеюсь Зидан это понимает и не допустит этого понтореза и симулянта в команде.
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   244 / 827
сегодня в 19:20
Я думаю Неймар не перейдет в Реал
eleven LC
eleven LC
   260 / 827
сегодня в 19:15
Не будет Неймара в Реале,Зидан этого не допустит,а подобные новости это ради новостей!
Juventus_Z
Juventus_Z
   73 / 827
сегодня в 19:11
мешки
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   17 / 827
сегодня в 19:04
Вариант неплох, поскольку оба они пустили корни и обросли молодыми сучьями. Но поторговаться ПСЖ надо, 110-130 млн. + Бэйл - парижан должно устроить.
Hamman
Hamman
   762 / 827
сегодня в 19:01
Лучше оставить Бейла!
Объясню почему - и тот и этот подавляющую часть времени сидят или на лавке или в лазарете. А с приобретением Неймара ещё и - 90 лямов зелени из бюджета...
ДСА
ДСА
   151 / 827
сегодня в 18:54
Бэйла отдают даром.
Alex12357
Alex12357
   576 / 827
сегодня в 18:53
От нашего мнения -НИЧЕГО не зависит!Давайте подождём окончания трансферного окна ,и затем будем наблюдать тот футбол ,который преподнесут нам игроки и тренеры.
Оргазмирующий Прапор
Оргазмирующий Прапор
   773 / 827
сегодня в 18:52
Уж лучше сдувшийся Бэйл, чем жадный вечноноющий петушара :)
drug01
drug01
   126 / 827
сегодня в 18:47
Это мало!!!!!
d_fincher
d_fincher
   87 / 827
сегодня в 18:46
Любой клуб, подписавший Неймара, получит гигантский урон своей репутации.
Санчо Панса
Санчо Панса
   161 / 827
сегодня в 18:43
На данный момент Гарет ничем не хуже Неймара! Бразилец уже не тот, что был раньше. Надеюсь, что его не окажется на Бернабеу, иначе сидеть ему в запасе) Ведь понятно, что он не лучше Азара!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   405 / 827
сегодня в 18:42
Бэйл разменная монета
Брулин
Брулин
   63 / 827
сегодня в 18:42
Гониво! Держите Бэйла и его зарплату, а нам отдайте бесплатно Неймара!)))
ПСЖ конечно мешок, но не настолько глупый)))
Trepanator
Trepanator ответил Никита Бычков
   194 / 827
сегодня в 18:38
Передам скрин твоего коммента твоей бабке😁
Trepanator
Trepanator
   194 / 827
сегодня в 18:37
Неймар такое Г) Ну ладно бы просто обмен, так 90 лимонов))
spartach091
spartach091
   83 / 827
сегодня в 18:36
ПСЖ думаю согласится
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил dimagas1
   215 / 827
сегодня в 18:34
Я предлагаю за Неймара 2 кило макарон)))
    particular
    particular
       10 / 827
    сегодня в 18:32
    В принципе, - приемлемый вариант...
    Парижане, как платёжеспособный организм, в формате которого Бейл ещё может и разбегается, - могут принять подобную формулу..:))
    Реал - так же достигнет желаемого...
    Похоже на удачный компромисс..:))
    Никита Бычков
    Никита Бычков
       700 / 827
    сегодня в 18:30
    Заберу неймара к себе на огород работать, в придачу свою бабку отдам)
    Ros S
    Ros S
       381 / 827
    сегодня в 18:28
    Реал так шейхов стебет?
    Или шейхам там в гольф играть не с кем?
    razdvatri
    razdvatri
       188 / 827
    сегодня в 18:28
    два бездаря
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       258 / 827
    сегодня в 18:26
    Ахахах за Бейла и 90 млн. ПСЖ максимум продадут деревянную копию Неймара))
    Рояль превратится в современный милан и МЮ, я это ещё 5 лет назад сказал)
    В этом году так же с позором останутся без единого трофея, спонсоры начнут сокращать свои вложения, топ игроки перестанут туда переходить.
    Эра Нырялду и Судейского беспредела закончилась))
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