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«Краснодар» оформил трансфер Кабелья

24 июля 2019, 11:08

По информации журналиста Ману Лонжона, «Краснодар» согласовал переход полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья. В ближайшее время 29-летний игрок переедет в Россию.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заключит с хавбеком трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Кабелья провел 34 матча в чемпионате Франции, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Любимец
Любимец ответил Jeck Denielse
   324 / 808
вчера в 11:09
Статистику ЦСКА, Локо и Спартака с Порту и впрямь лучше не смотреть краснодарцам..... 10 встреч - ни одной победы....... Не повезло наверно...))
У Джека объективность в нужный ему момент сразу теряется! Тот Порту, с которым Зенит играл, не чета победителю ЛЕ и нынешнему с кучей южных талантов. Да и лазурные, положа руку на сердце, тогда были сильнейшей своей версией всех времен, посильнее даже, чем в сезоне победы в КУ
Ros S
Ros S ответил beefs
   498 / 808
вчера в 00:53
Всегда хочется считать чужие деньги, когда у самого их нет
beefs
beefs ответил Питер Ман
   74 / 808
24 июля в 21:18
Где УЕФА? Поставьте уже мешка на место, откуда у них столько денег, доходы же как у ростова и рубина если не меньше!
Ты че считаешь чужие деньги? В свой кошелек посмотри....
форева
форева ответил Jeck Denielse
   228 / 808
24 июля в 21:03
Статистику ЦСКА, Локо и Спартака с Порту и впрямь лучше не смотреть краснодарцам..... 10 встреч - ни одной победы....... Не повезло наверно...))
Вы ребят как только Реал дважды всухую сделаете в ЛЧ так можете начинать о Москве рассуждать.))
andrefino13
andrefino13 ответил Jeck Denielse
   212 / 808
24 июля в 20:57
Не зацикливайтесь парни, жизнь продолжается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ПерекатиПоле
   8 / 808
24 июля в 19:57
Порту только москвичей на изи возил, некоторых даже унижал 10:3 Быки на данный момент сильнее!
Статистику ЦСКА, Локо и Спартака с Порту и впрямь лучше не смотреть краснодарцам.....
10 встреч - ни одной победы.......
Не повезло наверно...))
andrefino13
andrefino13 ответил Питер Ман
   212 / 808
24 июля в 19:39
Кто ты и зачем здесь, кто тебя придумал?
andrefino13
andrefino13 ответил Jeck Denielse
   212 / 808
24 июля в 19:37
Абсолютно с тобой согласен.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
   24 / 808
24 июля в 19:29
Порту только москвичей на изи возил, некоторых даже унижал 10:3
Быки на данный момент сильнее!
RomM84
RomM84 ответил Питер Ман
   472 / 808
24 июля в 19:29
Мне вот интересно если на вот этого кадра за клевету в суд подать он такой же дерзкий будет? Или у него есть железобетонные доказательства его слов?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   107 / 808
24 июля в 19:25
Галицкого еврея пора отстранить от футбола, украл деньги у граждан, продавая просроченное гнилье в магните, и спускает их на зулусов
Деньги крадет у народа друган Вовки Путина Миллер
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   598 / 808
24 июля в 18:34
Радуют Арутуняновские селекционеры. Даже если предстоит ЛЕ, команда продолжит набирать силу.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Любимец
   88 / 808
24 июля в 18:13
Нашим это кому??!
valt134
valt134
   164 / 808
24 июля в 17:40
Как говорится: «Без шуму и пыли...» И лишней ненужной шумихи и рекламы. Взяли-и подписали. Ещё один качественный боец стал под знамёна КРАСНОДАРА!!!
Палыч82
Палыч82
   188 / 808
24 июля в 16:50
Если так, то снова молодцом селекционная служба "быков",) 10 млн. за трансфер и трёха в личку, конечно, серьезные козыри
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
   11 / 808
24 июля в 16:34
Да ладно, Андрей Иван и прочие )))
На каждую битую карту всегда находился козырный туз - вроде Вандерсонов, Перейры, Классона и других!!!
Любимец
Любимец ответил Саня Локомотив
   324 / 808
24 июля в 16:30
Для Лиги Европы пригодится!
Быкам хоть на этой стадии ниже Лиги Европы падать некуда. У наших же с Зенитом все карты на руках, чтобы пролететь со свистом даже мимо ЛЕ,) Надеемся, конечно, на чудо,)
тумба-юмба
тумба-юмба ответил 311
   211 / 808
24 июля в 16:19
Помнится, спартачи хотели подписать Сучек. Сейчас бы спарили их!)
Кто о чём,а вшивый всё о бане.
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   1 / 808
24 июля в 16:14
Селекция Краснодара ну очень редко ошибается!!! Будем понаблюдать!!!
Да ладно, Андрей Иван и прочие )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 16:03
Селекция Краснодара ну очень редко ошибается!!!
Будем понаблюдать!!!
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 15:22
а что будет наследующий год, у нас же лимит...
Брулин
Брулин
   68 / 808
24 июля в 15:02
Краснодар,молодцы!Успехов вам во всех турнирах
JackNorz
JackNorz ответил Питер Ман
   218 / 808
24 июля в 14:57
А у Зенита откуда доходы, не расскажешь?
Питер Ман
Питер Ман ответил FFZ
   30 / 808
24 июля в 14:29
Не бред, Аналитика
Don trambon
Don trambon ответил Jeck Denielse
   56 / 808
24 июля в 14:28
А я думаю что даже в отсутствие опыта Краснодару вполне "по зубам" пройти Порту..... Учитывая как они играли против Байеров и Валенсий.... Конечно уже без Каборе,Перейры,Классона будет тяжко...... Но и Порту если не ошибаюсь покинули Милитао (в Барсу 50 млн)...Филипе (в Атлетико 22 млн)...Торрес (в Севилью 12млн)....... Краснодар усилился Вильеной(Фейеноорд)...опорником Кайо...датчанином Намли...возрастным но забивным шведом Бергом...... И теперь везёт из Франции Кабелью..... Думаю достойная трансферная работа перед первым стартом в ЛЧ...... Удачи Краснодару !!!!! Не так уж страшен Порту как его малюют.... Зенит дважды обыгрывал его в двухматчевом противостоянии ни разу не проиграв ни дома ни в гостях.....!!!
Последние матчи Краснодара показывают что без ушедших игроков маловато.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Faustello
   113 / 808
24 июля в 14:26
Короче, поживем -увидим.
311
311
   38 / 808
24 июля в 14:09
Помнится, спартачи хотели подписать Сучек. Сейчас бы спарили их!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Don trambon
   8 / 808
24 июля в 13:44
После попадания на Порту решили забить на ФПП и пустились во все тяжкие, один фиг не видать ЛЧ. гыгыыг
А я думаю что даже в отсутствие опыта Краснодару вполне "по зубам" пройти Порту.....
Учитывая как они играли против Байеров и Валенсий....
Конечно уже без Каборе,Перейры,Классона будет тяжко......
Но и Порту если не ошибаюсь покинули Милитао (в Барсу 50 млн)...Филипе (в Атлетико 22 млн)...Торрес (в Севилью 12млн).......

Краснодар усилился Вильеной(Фейеноорд)...опорником Кайо...датчанином Намли...возрастным но забивным шведом Бергом......
И теперь везёт из Франции Кабелью.....
Думаю достойная трансферная работа перед первым стартом в ЛЧ......

Удачи Краснодару !!!!!

Не так уж страшен Порту как его малюют....

Зенит дважды обыгрывал его в двухматчевом противостоянии ни разу не проиграв ни дома ни в гостях.....!!!
SHMEL
SHMEL
   80 / 808
24 июля в 13:34
Ждем подтверждения,а пока это только слухи.
FFZ
FFZ ответил Питер Ман
24 июля в 13:32
Что за бред?)
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