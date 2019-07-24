«Краснодар» оформил трансфер Кабелья

По информации журналиста Ману Лонжона, «Краснодар» согласовал переход полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья. В ближайшее время 29-летний игрок переедет в Россию.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заключит с хавбеком трехлетний контракт.
В минувшем сезоне Кабелья провел 34 матча в чемпионате Франции, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
10 встреч - ни одной победы.......
Не повезло наверно...))
10 встреч - ни одной победы.......
Не повезло наверно...))
Быки на данный момент сильнее!
Быки на данный момент сильнее!
Будем понаблюдать!!!
Будем понаблюдать!!!
Учитывая как они играли против Байеров и Валенсий....
Конечно уже без Каборе,Перейры,Классона будет тяжко......
Но и Порту если не ошибаюсь покинули Милитао (в Барсу 50 млн)...Филипе (в Атлетико 22 млн)...Торрес (в Севилью 12млн).......
Краснодар усилился Вильеной(Фейеноорд)...опорником Кайо...датчанином Намли...возрастным но забивным шведом Бергом......
И теперь везёт из Франции Кабелью.....
Думаю достойная трансферная работа перед первым стартом в ЛЧ......
Удачи Краснодару !!!!!
Не так уж страшен Порту как его малюют....
Зенит дважды обыгрывал его в двухматчевом противостоянии ни разу не проиграв ни дома ни в гостях.....!!!
Учитывая как они играли против Байеров и Валенсий....
Конечно уже без Каборе,Перейры,Классона будет тяжко......
Но и Порту если не ошибаюсь покинули Милитао (в Барсу 50 млн)...Филипе (в Атлетико 22 млн)...Торрес (в Севилью 12млн).......
Краснодар усилился Вильеной(Фейеноорд)...опорником Кайо...датчанином Намли...возрастным но забивным шведом Бергом......
И теперь везёт из Франции Кабелью.....
Думаю достойная трансферная работа перед первым стартом в ЛЧ......
Удачи Краснодару !!!!!
Не так уж страшен Порту как его малюют....
Зенит дважды обыгрывал его в двухматчевом противостоянии ни разу не проиграв ни дома ни в гостях.....!!!