У Перейро, которым интересуется «Спартак», есть предложение из Китая

Трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак», вероятно, не состоится.
Однако, как информирует источник, сделке мешают не большие запросы агента игрока Пако Касаля, а интерес других клубов.
Сообщается, что у ПСВ есть предложение из Китая, не уступающее сумме, предложенной «Спартаком». При этом самому футболисту китайский клуб готов платить 6 млн евро в год. Также у игрока есть вариант с переездом в Англию, и именно он рассматривается Касалем в качестве приоритетного.
Не путай больше.
Не путай больше.
Ты реально, что то перепутал. И тем более не надо меня с кем то сравнивать, я под другими клубами не прячусь, клонов не развожу, а то, что думаю говорю от своего имени!!!
Ты реально, что то перепутал. И тем более не надо меня с кем то сравнивать, я под другими клубами не прячусь, клонов не развожу, а то, что думаю говорю от своего имени!!!