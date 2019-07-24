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У Перейро, которым интересуется «Спартак», есть предложение из Китая

24 июля 2019, 01:23

Трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак», вероятно, не состоится.

Однако, как информирует источник, сделке мешают не большие запросы агента игрока Пако Касаля, а интерес других клубов.

Сообщается, что у ПСВ есть предложение из Китая, не уступающее сумме, предложенной «Спартаком». При этом самому футболисту китайский клуб готов платить 6 млн евро в год. Также у игрока есть вариант с переездом в Англию, и именно он рассматривается Касалем в качестве приоритетного.

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Все комментарии
Томик
Томик
   367 / 808
24 июля в 13:07
Это просто смешная попытка вытрясти денег побольше.(хотя почему смешная. судя по профессионализму Цорна может и сработать) Пусть едет в Китай!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Ruslan Volkov
   726 / 808
24 июля в 11:19
Байкал привет, я тебя там с Туном перепутал,а то меняешь тоже как он свои аватарки
Да кстати резервный вот этот аккаунт и то двойник основы (аватар и ник такой же)!
Не путай больше.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ruslan Volkov
   12 / 808
24 июля в 11:16
Байкал привет, я тебя там с Туном перепутал,а то меняешь тоже как он свои аватарки
Я меняю аватарки?
Ты реально, что то перепутал. И тем более не надо меня с кем то сравнивать, я под другими клубами не прячусь, клонов не развожу, а то, что думаю говорю от своего имени!!!
Red blu
Red blu
   439 / 808
24 июля в 11:09
Лучше в Китай, чем в спартак.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Байкал-38
   181 / 808
24 июля в 11:06
Байкал привет, я тебя там с Туном перепутал,а то меняешь тоже как он свои аватарки
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   181 / 808
24 июля в 11:05
Слушай, тебе не надоело аватарки менять, даже Байкал отдыхает возле тебя или ты Байкал?
beloff
beloff
   219 / 808
24 июля в 09:48
с Китайцами как и с бакланами не потягаться по уровню бабла, Маркизио не даст соврать
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
24 июля в 08:55
Лучше в китайский клуб, чем в африканский.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
24 июля в 06:56
Если не подписали ,ну и Х. бы с ним ! Что про это писать ?!
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 06:02
Лучше сразу в Китай, чем в Тарасовку.
ABir
ABir
   162 / 808
24 июля в 06:00
Китайцы молодцы: они имеют интерес почти ко всем неплохим футболистам
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 04:39
С китайцами не потягаешся.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 02:01
Конечно он выбернт Китай, там футбол судьи не играют.
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