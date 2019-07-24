«Маккаби» готов отпустить Переца в «Локомотив» за 4 млн евро

24 июля 2019, 02:34

«Локомотив» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Маккаби» Тель-Авив .

Как отмечает источник, израильский клуб не станет препятствовать уходу 24-летнего игрока, если «Локомотив» предложит за него 4 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что состав «железнодорожников» может пополнить вингер сборной Перу.