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«Маккаби» готов отпустить Переца в «Локомотив» за 4 млн евро

24 июля 2019, 02:34

«Локомотив» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Маккаби» Тель-Авив Дору Перецу.

Как отмечает источник, израильский клуб не станет препятствовать уходу 24-летнего игрока, если «Локомотив» предложит за него 4 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что состав «железнодорожников» может пополнить вингер сборной Перу.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   224 / 808
24 июля в 12:43
Для 10х мест ломакативу пойдет.
Faustello
Faustello
   1 / 808
24 июля в 07:55
Кто-то в озере купались
Дору Перецу нашли )))
Ну а дальше вы и сами знаете что было...
Vladimir808
Vladimir808
   235 / 808
24 июля в 05:25
Из-за фамилии только надо брать Перца!)
Вон в Реале как Перец рулит!))
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 04:36
Для Локомотива это дорого.
mortid
mortid ответил Klaksvikar Itrottarselag
   136 / 808
24 июля в 03:57
Трёшка - красная цена Перцу в базарный день.
Ну это если маленький, а большой по пять :D
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 03:40
Трёшка - красная цена Перцу в базарный день.
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
24 июля в 03:31
Прощай
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 03:17
Что за Перец?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   199 / 808
24 июля в 02:54
Полузащитник нужен конечно,но и нападающий тоже необходим.И вообще нужна свежая кровь
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