«Маккаби» готов отпустить Переца в «Локомотив» за 4 млн евро

«Локомотив» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Маккаби» Тель-Авив Дору Перецу.
Как отмечает источник, израильский клуб не станет препятствовать уходу 24-летнего игрока, если «Локомотив» предложит за него 4 млн евро.
Ранее сообщалось о том, что состав «железнодорожников» может пополнить вингер сборной Перу.
Дору Перецу нашли )))
Ну а дальше вы и сами знаете что было...
Дору Перецу нашли )))
Ну а дальше вы и сами знаете что было...
Вон в Реале как Перец рулит!))
Вон в Реале как Перец рулит!))