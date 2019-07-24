«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»

Нападающий «Генка» и сборной Танзании Мбвана Саматта оказался на прицеле московского «Динамо», информирует источник.
Отмечается, что «бело-голубые» всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
В прошлом сезоне Саматта забил 32 гола и отдал 6 результативных передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.
Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к нападающему «Марселя».
Володя, плюсую, как всегда!!!!!!! Скурпулёно подмечено!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Володя, плюсую, как всегда!!!!!!! Скурпулёно подмечено!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я, точно так думаю! Пока Дима ГТ, нам даже Месси в тандеме с Роном не помогут. Напрасная трата денег.....
Я, точно так думаю! Пока Дима ГТ, нам даже Месси в тандеме с Роном не помогут. Напрасная трата денег.....
А на счёт хохлова согласен: его нужно скидывать с ДМ. ))
А на счёт хохлова согласен: его нужно скидывать с ДМ. ))
Иначе при Хохлове и Саматта разучится забивать.(
Иначе при Хохлове и Саматта разучится забивать.(
А статистика у Мбвана солидная!!!
А статистика у Мбвана солидная!!!