«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»

24 июля 2019, 01:37

Нападающий «Генка» и сборной Танзании оказался на прицеле московского «Динамо», информирует источник.

Отмечается, что «бело-голубые» всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.

В прошлом сезоне Саматта забил 32 гола и отдал 6 результативных передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к нападающему «Марселя».