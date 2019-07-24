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«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»

24 июля 2019, 01:37

Нападающий «Генка» и сборной Танзании Мбвана Саматта оказался на прицеле московского «Динамо», информирует источник.

Отмечается, что «бело-голубые» всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.

В прошлом сезоне Саматта забил 32 гола и отдал 6 результативных передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к нападающему «Марселя».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответил Napoleon Bonapart
   596 / 808
вчера в 19:31
Санёк, привет!!! Я, точно так думаю! Пока Дима ГТ, нам даже Месси в тандеме с Роном не помогут. Напрасная трата денег.....
Старый гермафродит Динамо точно уже не поможет. )))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Vladimir808
   284 / 808
24 июля в 13:47
Сначала надо отправить в отставку Хохлова, затем купить забиваку Саматту. Иначе при Хохлове и Саматта разучится забивать.(
Володя, моё почтение!!!
Володя, плюсую, как всегда!!!!!!! Скурпулёно подмечено!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Kurt Bekelman
   284 / 808
24 июля в 13:46
при Хохлове он в состав то не попадет. Зачем забивной, если есть питерец шейдаев или как там его
Санёк, привет!!!
Я, точно так думаю! Пока Дима ГТ, нам даже Месси в тандеме с Роном не помогут. Напрасная трата денег.....
galem72
galem72 ответил Vladimir808
   216 / 808
24 июля в 10:26
Сначала надо отправить в отставку Хохлова, затем купить забиваку Саматту. Иначе при Хохлове и Саматта разучится забивать.(
Жупилер — очень специфическая лига с уровнем защитников и вратарей, как у ночной хоккейной лиги, где даже плешивый десяток шайб кладёт. Так что переходы из неё будут сплошными котами в мешке.
А на счёт хохлова согласен: его нужно скидывать с ДМ. ))
Almazny
Almazny
24 июля в 09:15
Только смотрите, чтобы спартак не перехватил, они себе еще не наловили.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Vladimir808
   168 / 808
24 июля в 07:46
Сначала надо отправить в отставку Хохлова, затем купить забиваку Саматту. Иначе при Хохлове и Саматта разучится забивать.(
при Хохлове он в состав то не попадет. Зачем забивной, если есть питерец шейдаев или как там его
Vladimir808
Vladimir808
   235 / 808
24 июля в 05:30
Сначала надо отправить в отставку Хохлова, затем купить забиваку Саматту.
Иначе при Хохлове и Саматта разучится забивать.(
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
24 июля в 04:37
Опять Динамо начинает жить не по средствам.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 02:03
Нападающий Динамо нужен, а лучше два!!!
А статистика у Мбвана солидная!!!
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