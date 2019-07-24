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Роналду: «Всегда приятно играть с „Интером“»

24 июля 2019, 19:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Интером» в рамках International Champions Cup.

Я получил удовольствие от игры здесь. Болельщики были фантастическими, они очень поддерживали меня и команду. Всегда приятно играть с «Интером», потому что они одни из самых сильных наших соперников.

Это отличная команда с отличным тренером, поэтому было удовольствием провести предсезонный товарищеский матч с такой большой спортивной агрессией.

Мы рады, что победили. Думаю, что мы заслужили победу.

Матч с «Интером» Роналду провел на привычной для себя позиции

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Все комментарии
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Valeriy Lutsak
   171 / 808
вчера в 13:33
Уже поставил!!💪🤝☝️
Буду должен)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Эдгар Давидс
   329 / 808
вчера в 12:39
Уже поставил!!💪🤝☝️
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:56
Роналду надеюсь покажет уровень в этом сезоне
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
24 июля в 23:42
Рон любит им забивать
NGYRZ
NGYRZ ответил Valeriy Lutsak
   28 / 808
24 июля в 22:58
Этот Демираль по моему и есть лучшее приобретение Юве! Он может вытеснить и Кьелини и Бонуччи! Молодой, физически очень сильный , цепкий и очень молодой! Его не то что продавать , а даже в аренду нельзя отдавать! У него будет большое будущее в Юве!
Да, очень понравился этот игрок!
NbKA555
NbKA555
   165 / 808
24 июля в 21:46
Красава！В любом матче находит для себя мотивацию,стать еще лучше и забивать,забивать и еще раз забивать！Машина！
Камелошка
Камелошка
   155 / 808
24 июля в 21:37
Вот видете? Даже лутший игрок савремености признаёт виличие интера. Эта верный залог скудеты.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
24 июля в 21:32
девиз Де Лигта : бей в свои - что бы чужие боялись. Не всегда забивающие защитники - гордость команды.
Интер снова не смог поразить ворота Ювы.
Сарри наверняка загонял ГОЛландца,что тот даже ворота перепутал.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Эдгар Давидс
   169 / 808
24 июля в 21:08
Унижать интер всегда приятно)
пару лет было приятно,теперь же это обыденность.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   169 / 808
24 июля в 21:07
в этой игре Роналду пришлось выручать новобранца,которого пригласил в клуб. Лигт тебе платят,что бы ты не в свои забивал!!! Ты в Юве а не в Аяксе,а забиваешь по привычке.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   171 / 808
24 июля в 20:52
Унижать интер всегда приятно)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Valeriy Lutsak
   171 / 808
24 июля в 20:44
Этот Демираль по моему и есть лучшее приобретение Юве! Он может вытеснить и Кьелини и Бонуччи! Молодой, физически очень сильный , цепкий и очень молодой! Его не то что продавать , а даже в аренду нельзя отдавать! У него будет большое будущее в Юве!
Хочу поставить тебе лайк, но не могу. Пишут, что нужно 10 набрать. Поставь ка на мои посты в профиле лайки, Валерий.
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
24 июля в 20:36
Если бы не Буффон...
juvenale
juvenale
   96 / 808
24 июля в 20:31
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       329 / 808
    24 июля в 20:28
    Этот Демираль по моему и есть лучшее приобретение Юве! Он может вытеснить и Кьелини и Бонуччи! Молодой, физически очень сильный , цепкий и очень молодой! Его не то что продавать , а даже в аренду нельзя отдавать! У него будет большое будущее в Юве!
    barcamilan
    barcamilan
       527 / 808
    24 июля в 20:18
      КЭТиК
      КЭТиК
         140 / 808
      24 июля в 19:47
      Похвалил проигравших
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         169 / 808
      24 июля в 19:32
      в чемпионате играть намного приятней,когда забиваешь 2-3 мяча в ворота этих полосатиков.
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