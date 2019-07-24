Роналду: «Всегда приятно играть с „Интером“»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Интером» в рамках International Champions Cup.

Я получил удовольствие от игры здесь. Болельщики были фантастическими, они очень поддерживали меня и команду. Всегда приятно играть с «Интером», потому что они одни из самых сильных наших соперников.

Это отличная команда с отличным тренером, поэтому было удовольствием провести предсезонный товарищеский матч с такой большой спортивной агрессией.

Мы рады, что победили. Думаю, что мы заслужили победу.