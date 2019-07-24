Роналду: «Всегда приятно играть с „Интером“»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Интером» в рамках International Champions Cup.
Я получил удовольствие от игры здесь. Болельщики были фантастическими, они очень поддерживали меня и команду. Всегда приятно играть с «Интером», потому что они одни из самых сильных наших соперников.
Это отличная команда с отличным тренером, поэтому было удовольствием провести предсезонный товарищеский матч с такой большой спортивной агрессией.
Мы рады, что победили. Думаю, что мы заслужили победу.
Матч с «Интером» Роналду провел на привычной для себя позиции.
Интер снова не смог поразить ворота Ювы.
Сарри наверняка загонял ГОЛландца,что тот даже ворота перепутал.
Интер снова не смог поразить ворота Ювы.
Сарри наверняка загонял ГОЛландца,что тот даже ворота перепутал.