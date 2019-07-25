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Мустафин: «„Торпедо“ очень агрессивно начинает домашние матчи»

вчера, 10:24
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о матче против «Торпедо» в рамках 4-го тура ФНЛ.

Понимали, что «Торпедо» очень агрессивно начинает домашние матчи. Минут 25-30 играет за счет длинных передач, разворотов флангов. Мы готовились к этому, но не справились. Потеря концентрации при первом голе центрального защитника – и Сергеев спокойно забивает мяч. Ко второму голу привела индивидуальная ошибка нашего игрока. Но сработал наш аут, мы вернулись в игру. Во втором тайме «Торпедо» больше владело преимуществом, но в итоге мы использовали свой момент за счет индивидуальных действий Адаева и свели матч к ничьей. Мы рады очку на выезде, двигаемся дальше.

После финального свистка очень много эмоций. Конечно, фанатов нужно было поблагодарить и без подсказок со стороны тренерского штаба. Но сейчас у нас только формируется новая команда. Мы не ожидали, что столько болельщиков приедет на выезд нас поддержать, огромное им спасибо. Мы отрегулируем этот вопрос, и больше не будет таких моментов.

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