Трошечкин: «„Химкам“ нужно ещё больше трудиться»

Полузащитник «Химок» прокомментировал победу над «Енисеем» в матче 4-го тура ФНЛ .

Несмотря на крупный счёт, не сказал бы, что это была простая игра. Лёгких побед в принципе не бывает. Тем более главный тренер требует от нас максимальной отдачи не только в каждом матче, но и в каждом игровом эпизоде. Поэтому независимо от счёта все выкладываются на сто процентов. Случайно ли то, что много хороших моментов мы создаём у ворот соперника после стандартов? Нет, конечно. Мы основательно работаем над этим компонентом на тренировках. В этот раз всё получилось удачно, и подачи были качественными, выигрывали борьбу. Что касается побед в первых четырёх турах, то, думаю, дело в тех требованиях, которые нам предъявляет тренерский штаб и которые мы стараемся выполнять, а также в качественных сборах и серьёзной работе на тренировках. Мы идём от игры к игре, и понятно, что для достижения результата нужно ещё больше трудиться.