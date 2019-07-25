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Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

вчера, 11:19

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее россияне занимали 43-ю строчку в мировом рейтинге.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом: 

1. Бельгия (1746 очков)
2. Франция (1718)
3. Бразилия (1681)
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).

46. Россия (1436).

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   489 / 808
вчера в 21:56
Идиотский рейтинг!Госдеп наверно составлял)))
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Владимир_Спартак
   113 / 808
вчера в 20:50
Да попутал я )) Италия сейчас не котируется.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Digger88
   113 / 808
вчера в 20:49
Натупил..)
форева
форева
   228 / 808
вчера в 17:20
Ничего, Дзюба ещё раз отдаст честь усатому в матче с Сан-Марино и умилённое ФИФА тут же нас внесёт в двадцатку.))
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответил Юрий Сенатов 1
   270 / 808
вчера в 16:42
Дожили... позади планеты всей.
В принципе не так печально, все из за того что отборочные мы не играли на ЧМ 18 года... так примерно были бы в до 30, а может и в 20 ке, те же Итальянцы,Немцы,Голандцы, Испанцы вообще скитаются от 9 до 17 места...
металлург
металлург
вчера в 16:38
До дна еще далеко, есть куда стремиться
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Real Madrid-C
   316 / 808
вчера в 16:32
1.Бельгия 2.Бразилия 3.Франция 4.Англия 5.Уругвай 6.Португалия 7.Хорватия 8.Колумбия 9.Испания 10.Аргентина 11.Швейцария 12.Мексика 13.Дания 14.Чили 15.Германия 16.Нидерланды 17.Италия 18.Швеция 19.Перу 20.Сенегал 21.Польга 22.США 23.Иран 24.Уэльс 25.Украина 26.Венесуела 27.Австрия 28.Румыния 29.Тунис 30.Северная Ирландия 31.Словакия 32. Ирландия 33.Япония 34.Нигерия 35. Сербия 36. Исландия 37. Южная Корея 38.Турки 39.Парагвай 40.Алжир и Короче мы 46. xD
Дожили... позади планеты всей.
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответил Юрий Сенатов 1
   270 / 808
вчера в 16:00
А какие команды занимают места с 11 по 45 ? Дюже интересно...
1.Бельгия
2.Бразилия
3.Франция
4.Англия
5.Уругвай
6.Португалия
7.Хорватия
8.Колумбия
9.Испания
10.Аргентина
11.Швейцария
12.Мексика
13.Дания
14.Чили
15.Германия
16.Нидерланды
17.Италия
18.Швеция
19.Перу
20.Сенегал
21.Польга
22.США
23.Иран
24.Уэльс
25.Украина
26.Венесуела
27.Австрия
28.Румыния
29.Тунис
30.Северная Ирландия
31.Словакия
32. Ирландия
33.Япония
34.Нигерия
35. Сербия
36. Исландия
37. Южная Корея
38.Турки
39.Парагвай
40.Алжир
и Короче мы 46. xD
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 808
вчера в 15:47
А какие команды занимают места с 11 по 45 ? Дюже интересно...
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 15:22
Тут только правда что мы в рейтинге 46, а все остальное бред.
Рейтинг настоящий:
1)Бельгия 1746 очков +0 поз
2)Бразилия 1726 очков +1 поз
3)Франция 1718 очков -1 поз
4)Англия 1652 очков +0 поз
5)Уругвай 1637 очков +3 поз
6)Португалия 1631 очков -1 поз
7)Хорватия 1625 очков -1 поз
8)Колумбия 1622 очков +5 поз
9)Испания 1617 очков -2 поз
10)Аргентина.... 1610 очков +1 поз
Вот так выглядит первая 10 рейтинга,тут вообще забили на рейтинг!
Denkuz
Denkuz ответил Indian
   20 / 808
вчера в 15:10
Стас, что за нна...???
Скорее как рекламе: Стас, а что дальше?
valt134
valt134
   164 / 808
вчера в 14:51
ЧМ прошёл... Всё возвращается на «круги своя»...
Indian
Indian
   563 / 808
вчера в 14:38
Стас, что за нна...???
Морозовский
Морозовский ответил Sysanin101
   4 / 808
вчера в 14:33
Сегодня, 25 июля, на официальном сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг сборных. Россия поднялась на 43-е место — 1436 очков. Ранее национальная команда располагалась на 46-й строчке. 1. Бельгия 2. Франция 3. Бразилия 4. Англия (1652) 5. Португалия (1631) 6. Хорватия (1625) 7. Испания (1617) 8. Уругвай (1615) 9. Швейцария (1605) 10. Дания (1589). ... 24. Украина (1513) … 43. Россия.
Игорь позвонил в ФИФА и попросил вернуть НА 46-Ю.
FESCO
FESCO
   290 / 808
вчера в 14:28
Со свиным тренером большего не добиться.
truffagldino
truffagldino
   742 / 808
вчера в 13:59
А кто перед нами?
Sysanin101
Sysanin101
   78 / 808
вчера в 13:50
Сегодня, 25 июля, на официальном сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг сборных. Россия поднялась на 43-е место — 1436 очков. Ранее национальная команда располагалась на 46-й строчке.

1. Бельгия
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).
...
24. Украина (1513)

43. Россия.
Тага Дага
Тага Дага ответил Фара Миркасимов
   176 / 808
вчера в 13:31
Лига наций это не показатель. ....это пятый сорт.
LOpp
LOpp ответил Egorium
   15 / 808
вчера в 13:27
LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня Сегодня 13:00 все по делу. Наша сборная за июль набрала 0 очков. Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
Egorium
Сегодня 13:13
LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня
Сегодня 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.


Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
-----------------------------------------------------------------------------------
Украинская сборная на 24 месте и игроки украинской сборной играют в таких топ-клубах как: Реал, Вест Хэм, Аталанта, Шальке и Ман Сити.
Sysanin101
Sysanin101
   78 / 808
вчера в 13:18
Сборная России НЕ упала в рейтинге!!!
Её уронили чиновники ФИФА по своим американским хотелкам.
Рейтинг ИДИОТСКИЙ и не отражает реальную силу команд!!!
Вот чиновники ФИФА и маются ДУРЬЮ!!!
Egorium
Egorium
   45 / 808
вчера в 13:13
LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня
Сегодня 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.


Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Правдин Семён
   72 / 808
вчера в 13:10
Италии нет, а Бразилия - 3.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответил Тага Дага
вчера в 13:06
Они всегда выходить из группи в Чм и Че тоже либо с первых либо во вторих местах и в лиге нации тоже в 4 ке было за что срачч хочешь?
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответил Правдин Семён
вчера в 13:03
Сейчас Швейцария сильнее их
LOpp
LOpp
   15 / 808
вчера в 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.
drug01
drug01
   89 / 808
вчера в 12:49
Надо только двигаться вверх...
Digger88
Digger88 ответил Правдин Семён
   433 / 808
вчера в 12:48
Рейтинги-для красоты. Швейцария в десятке,где нет Германии и Бразилии , которые разорвали бы ее на "красный крест".
Бразилия 3-я так-то.
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 808
вчера в 12:40
Рейтинги-для красоты. Швейцария в десятке,где нет Германии и Бразилии , которые разорвали бы ее на "красный крест".
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 12:39
Зато чемпионат у нас шестой...
нечитайло
нечитайло
   788 / 808
вчера в 12:27
Начнут играть клубы попрет вверх
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