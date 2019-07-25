Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее россияне занимали 43-ю строчку в мировом рейтинге.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1746 очков)
2. Франция (1718)
3. Бразилия (1681)
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).
…
46. Россия (1436).
2.Бразилия
3.Франция
4.Англия
5.Уругвай
6.Португалия
7.Хорватия
8.Колумбия
9.Испания
10.Аргентина
11.Швейцария
12.Мексика
13.Дания
14.Чили
15.Германия
16.Нидерланды
17.Италия
18.Швеция
19.Перу
20.Сенегал
21.Польга
22.США
23.Иран
24.Уэльс
25.Украина
26.Венесуела
27.Австрия
28.Румыния
29.Тунис
30.Северная Ирландия
31.Словакия
32. Ирландия
33.Япония
34.Нигерия
35. Сербия
36. Исландия
37. Южная Корея
38.Турки
39.Парагвай
40.Алжир
и Короче мы 46. xD
2.Бразилия
3.Франция
4.Англия
5.Уругвай
6.Португалия
7.Хорватия
8.Колумбия
9.Испания
10.Аргентина
11.Швейцария
12.Мексика
13.Дания
14.Чили
15.Германия
16.Нидерланды
17.Италия
18.Швеция
19.Перу
20.Сенегал
21.Польга
22.США
23.Иран
24.Уэльс
25.Украина
26.Венесуела
27.Австрия
28.Румыния
29.Тунис
30.Северная Ирландия
31.Словакия
32. Ирландия
33.Япония
34.Нигерия
35. Сербия
36. Исландия
37. Южная Корея
38.Турки
39.Парагвай
40.Алжир
и Короче мы 46. xD
Рейтинг настоящий:
1)Бельгия 1746 очков +0 поз
2)Бразилия 1726 очков +1 поз
3)Франция 1718 очков -1 поз
4)Англия 1652 очков +0 поз
5)Уругвай 1637 очков +3 поз
6)Португалия 1631 очков -1 поз
7)Хорватия 1625 очков -1 поз
8)Колумбия 1622 очков +5 поз
9)Испания 1617 очков -2 поз
10)Аргентина.... 1610 очков +1 поз
Вот так выглядит первая 10 рейтинга,тут вообще забили на рейтинг!
Рейтинг настоящий:
1)Бельгия 1746 очков +0 поз
2)Бразилия 1726 очков +1 поз
3)Франция 1718 очков -1 поз
4)Англия 1652 очков +0 поз
5)Уругвай 1637 очков +3 поз
6)Португалия 1631 очков -1 поз
7)Хорватия 1625 очков -1 поз
8)Колумбия 1622 очков +5 поз
9)Испания 1617 очков -2 поз
10)Аргентина.... 1610 очков +1 поз
Вот так выглядит первая 10 рейтинга,тут вообще забили на рейтинг!
1. Бельгия
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).
...
24. Украина (1513)
…
43. Россия.
1. Бельгия
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).
...
24. Украина (1513)
…
43. Россия.
Сегодня 13:13
LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня
Сегодня 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.
Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
-----------------------------------------------------------------------------------
Украинская сборная на 24 месте и игроки украинской сборной играют в таких топ-клубах как: Реал, Вест Хэм, Аталанта, Шальке и Ман Сити.
Сегодня 13:13
LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня
Сегодня 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.
Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
-----------------------------------------------------------------------------------
Украинская сборная на 24 месте и игроки украинской сборной играют в таких топ-клубах как: Реал, Вест Хэм, Аталанта, Шальке и Ман Сити.
Её уронили чиновники ФИФА по своим американским хотелкам.
Рейтинг ИДИОТСКИЙ и не отражает реальную силу команд!!!
Вот чиновники ФИФА и маются ДУРЬЮ!!!
Её уронили чиновники ФИФА по своим американским хотелкам.
Рейтинг ИДИОТСКИЙ и не отражает реальную силу команд!!!
Вот чиновники ФИФА и маются ДУРЬЮ!!!
Сегодня 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.
Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
Сегодня 13:00
все по делу.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.
Укроинская сборная всегда так играет, а ты не знал?
Наша сборная за июль набрала 0 очков.
Наша сборная за июль набрала 0 очков.