Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня был обновлен рейтинг международных команд. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место, поделив эту позицию с командой Австралии.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10. Дания (1605).
…
43 (46). Россия (1436).
Ионов - как двигатель команды по таблице рейтинга вполне может и до 30-го места сборную приподнять.....
Ионов - как двигатель команды по таблице рейтинга вполне может и до 30-го места сборную приподнять.....
Он напомнил историю, которая произошла с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым: во время дорожного конфликта весной тот ударил гражданина США Майкла Коула. Американец в итоге принял извинения футболиста и предложил ему в качестве компенсации пожертвовать крупную сумму на благотворительность.
По мнению Семина, лица, пострадавшие от Кокорина и Мамаева, также могли бы обратить конфликт в доброе дело.
«Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет», – сказал тренер.
Ранее в четверг Мосгорсуд оставил без изменений приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первый приговорен к полутора годам лишения свободы, второй – к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Юрий Семин: «Еще лет 5 потренирую»
С тренером «Локомотива» «АиФ» поговорил о футбольной «инъекции», возрасте, нецензурных выражениях и историях, в которые влипают игроки. Подробнее>>>
Он напомнил историю, которая произошла с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым: во время дорожного конфликта весной тот ударил гражданина США Майкла Коула. Американец в итоге принял извинения футболиста и предложил ему в качестве компенсации пожертвовать крупную сумму на благотворительность.
По мнению Семина, лица, пострадавшие от Кокорина и Мамаева, также могли бы обратить конфликт в доброе дело.
«Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет», – сказал тренер.
Ранее в четверг Мосгорсуд оставил без изменений приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первый приговорен к полутора годам лишения свободы, второй – к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Юрий Семин: «Еще лет 5 потренирую»
С тренером «Локомотива» «АиФ» поговорил о футбольной «инъекции», возрасте, нецензурных выражениях и историях, в которые влипают игроки. Подробнее>>>
Ну теперь только вверх до самого топа!
Ну теперь только вверх до самого топа!
Слава Слава Таракану Тараканищу ))
Слава Слава Таракану Тараканищу ))