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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

сегодня, 11:27

Сегодня был обновлен рейтинг международных команд. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место, поделив эту позицию с командой Австралии.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом: 

1 (1). Бельгия (1746 очков) 
2 (2). Франция (1734) 
3 (3). Бразилия (1681) 
4 (4). Англия (1652) 
5 (7). Португалия (1631) 
6 (5). Хорватия (1625) 
7 (9). Испания (1617) 
8 (6). Уругвай (1615) 
9 (8). Швейцария (1605) 
10. Дания (1605). 
… 
43 (46). Россия (1436). 

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25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   5 / 751
сегодня в 12:05
да уж,Ионов дюже хорош на фоне не забивающего в упор Дзюбы
Arragon
Arragon ответил Edoardo
   164 / 751
сегодня в 12:00
Да ладно) Видели в 2014 кто кого в одну калитку))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 751
сегодня в 11:58
Впереди ещё игры с Казахстаном и Шотландией......
Ионов - как двигатель команды по таблице рейтинга вполне может и до 30-го места сборную приподнять.....
minai
minai
   706 / 751
сегодня в 11:56
Ого!! Мы уже 43-е !! Дух захватывает !!!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил борька
   255 / 751
сегодня в 11:51
Максимальное наказание, которого заслуживают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, – 15 суток ареста, заявил в интервью «АиФ» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Он напомнил историю, которая произошла с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым: во время дорожного конфликта весной тот ударил гражданина США Майкла Коула. Американец в итоге принял извинения футболиста и предложил ему в качестве компенсации пожертвовать крупную сумму на благотворительность. По мнению Семина, лица, пострадавшие от Кокорина и Мамаева, также могли бы обратить конфликт в доброе дело. «Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет», – сказал тренер. Ранее в четверг Мосгорсуд оставил без изменений приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первый приговорен к полутора годам лишения свободы, второй – к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Юрий Семин: «Еще лет 5 потренирую» С тренером «Локомотива» «АиФ» поговорил о футбольной «инъекции», возрасте, нецензурных выражениях и историях, в которые влипают игроки. Подробнее>>>
борька ты тему попутал тут другая новость а ваши мамаи и кокорины уже в печенках сидят так же как и реклама 1 хбет при просмотре фильмов!!! кстати а че за чел тут рекламу кидал в ветки про похудение? я еще не зареган был но этот пи достал му
Edoardo
Edoardo
   614 / 751
сегодня в 11:47
Какой позор!!!!Украина где якобы война, разруха во всем на 24 месте, а юношеская сборная играет в финале чемпионата мира.Я уверен на все 100 процентов, что если бы сейчас в очном матче сошлись Украина и Россия, то РФ была бы разбита без шансов в одну калитку!!!!!!
ДСА
ДСА
   209 / 751
сегодня в 11:47
Почаще бы с Сан-Морино играть.
drug01
drug01
   92 / 751
сегодня в 11:43
Это хорошо удачи!
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   283 / 751
сегодня в 11:43
а Зенит 20 тый)))))
Это потому что Семак трениришко, а Таракан великий тактик и стратег. В следующий раз на сборы поедут 11 вратарей )))
cska plus
cska plus
   27 / 751
сегодня в 11:43
Мощный шаг вперёд с 46 на 43.
борька
борька
   126 / 751
сегодня в 11:42
Максимальное наказание, которого заслуживают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, – 15 суток ареста, заявил в интервью «АиФ» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Он напомнил историю, которая произошла с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым: во время дорожного конфликта весной тот ударил гражданина США Майкла Коула. Американец в итоге принял извинения футболиста и предложил ему в качестве компенсации пожертвовать крупную сумму на благотворительность.


По мнению Семина, лица, пострадавшие от Кокорина и Мамаева, также могли бы обратить конфликт в доброе дело.

«Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет», – сказал тренер.

Ранее в четверг Мосгорсуд оставил без изменений приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первый приговорен к полутора годам лишения свободы, второй – к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Юрий Семин: «Еще лет 5 потренирую»
С тренером «Локомотива» «АиФ» поговорил о футбольной «инъекции», возрасте, нецензурных выражениях и историях, в которые влипают игроки. Подробнее>>>
борька
борька
   126 / 751
сегодня в 11:42
Круто,оторвались отСан Марино !браво!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 751
сегодня в 11:41
Так держать, Саламыч!
makkie
makkie
   9 / 751
сегодня в 11:40
Ого, сравнялись с самой Австралией :)
Ну теперь только вверх до самого топа!
Faustello
Faustello ответил Аксинья
   283 / 751
сегодня в 11:40
Ну ни фига себе, поднялась АЖ на 43-ю строчку - невиданный за последнее время успех...Тараканову УРА!!!
Если бы рейтинг сборных выстраивали по ЗП главного тренера, мы были бы точно в Топ-3 )))
Слава Слава Таракану Тараканищу ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 751
сегодня в 11:39
а Зенит 20 тый)))))
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил Faustello
   255 / 751
сегодня в 11:36
После разгрома мэтров футбола из Сан-Марино и волевой победы над чемпионами из Кипра, наши должны быть как минимум в Топ-3 )))
у меня даже нет доводов возразить тебе))))
Faustello
Faustello ответил пеналдус необыкновенный
   283 / 751
сегодня в 11:35
ай да молодцы обыграли двух топчиков и поднялись прям на 43 место))) во дела
После разгрома мэтров футбола из Сан-Марино и волевой победы над чемпионами из Кипра, наши должны быть как минимум в Топ-3 )))
Аксинья
Аксинья
   33 / 751
сегодня в 11:34
Ну ни фига себе, поднялась АЖ на 43-ю строчку - невиданный за последнее время успех...Тараканову УРА!!!
Arragon
Arragon
   164 / 751
сегодня в 11:31
43) Жаль Игорян не в сборной, порадовался бы старик.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   255 / 751
сегодня в 11:30
ай да молодцы обыграли двух топчиков и поднялись прям на 43 место))) во дела
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