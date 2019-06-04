«Золотой мяч»: забег Месси и ван Дейка

сегодня, 15:00

Сезон завершен, основные награды 2019 года разыграны, а это значит, что уже выделились фавориты в борьбе за «Золотой мяч». «Соккер.ру» называет имена и оценивает шансы.

На сегодняшний день в списке авторитетной букмекерской конторы «Вильям Хилл» значится 19 фамилий – это претенденты на «Золотой мяч», каждому из этих футболистов присвоен коэффициент, который может быть рассмотрен как вероятность завоевания тем или иным игроком главного индивидуального трофея в футболе. Кстати, в списке нет Садио Мане, которого включил в свою пятерку фаворитов Жозе Моуриньо.

И правильно – если «Золотой мяч» и достанется кому-то из «Ливерпуля», то Мане не первый в очереди. Отбросим и мы «лишних» игроков, которые включены в число соискателей для количества. Представьте себе, «Вильям Хилл» принимает даже ставки на победу Гарета Бэйла и Поля Погба. Обязательно поставьте на них, можно даже на обоих сразу, но только в том случае, если работаете над изобретением глупейших способов расставания с деньгами.

Винисиус Жуниор, Серхио Рамос, Лука Модрич, Гарет Бэйл (все – «Реал»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Поль Погба ( МЮ ) – 101

На этих шестерых футболистов можно поставить по коэффициенту 101, но шансы выиграть, откровенно говоря, нулевые. В этом году определенно прервется серия побед футболистов «Реала», которые забрали три последних «Золотых мяча» (дважды побеждал Криштиану Роналду, а в прошлом году первенствовал Лука Модрич). «Королевский клуб» провалил сезон, все сыграли ниже своего уровня. Если честно, присутствие футболистов «Реала» после такой кампании даже в списке возможных претендентов выглядит диковато.

МЮ тоже выступил отвратительно, остался без Лиги чемпионов на будущий сезон. Поль Погба – представитель шестой команды АПЛ , француз показывал блестящий футбол на протяжении пары месяцев, так что даже его включение сборную сезона АПЛ стало сюрпризом и справедливо оспаривалось, а уж «Золотой мяч» в 2019 году далек от Погба, как альфа от омеги. Лерой Сане собрал все английские трофеи, но он даже не основной, пусть и полезный винтик в «Манчестер Сити».

Кшиштоф Пёнтек («Милан») – 81

Польский форвард, о котором год назад мало кто слышал, добился грандиозного прогресса в Италии. Сам факт присутствия в очереди на «Золотой мяч» является грандиозным достижением для Пёнтека, но реальным претендентом он не является.

Роберт Левандовски («Бавария») – 51

То же самое можно сказать и про другого поляка, куда более знаменитого. Роберт выиграл с «Баварией» Бундеслигу и Кубок Германии, стал лучшим бомбардиром обоих турниров, но этого недостаточно для завоевания «Золотого мяча».

Эден Азар («Челси»), Неймар ( ПСЖ ) – 41

С трудом понимаю, что здесь забыл Неймар, да еще и на столь высокой позиции. ПСЖ снова провалился в Лиге чемпионов, а бразилец несколько месяцев лечился, так что даже в Лиге 1 у него довольно скромная статистика. Азар – лучший по системе «гол+пас» в АПЛ , он выиграл Лигу Европы и забил два мяча в финале, так что положение бельгийца оправдано. Неймар сумеет сравняться с Эденом или даже немного опередить его только в том случае, если выиграет турнир Копа Америка со сборной Бразилии и внесет существенный личный вклад в эту гипотетическую победу.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Антуан Гризманн («Атлетико») – 34

Шансы Гризманна тоже переоценены, ведь француз после чемпионата мира не блистал в составе «Атлетико». А еще Антуан в странной ситуации: в мае было сделано заявление о его уходе из «Атлетико», форвард все-таки решил перейти в «Барселону», но каталонцы вдруг передумали, словно мстя за прошлогоднюю историю. Теперь уже попрощавшемуся с «матрасниками» чемпиону мира вроде как некуда уходить. И если уж Гризманн не получил «Золотой мяч» в прошлом году, когда выиграл Лигу Европы и стал чемпионом мира, то о чем говорить теперь?

Серхио Агуэро – самый результативный игрок чемпионского «Манчестер Сити», а еще Кун может выиграть Копа Америка в составе «Альбиселесте», но если это знаменательное событие случится, там будет первый среди героев, чьи шансы на «Золотой мяч» резко подскочат. Что касается Харри Кейна, то он еще может выиграть Лигу Наций со сборной Англии, но даже это вряд ли исправит ситуацию. В плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм» совершил главные подвиги без своего капитана, а в финале Харри смотрелся неубедительно – не успел набрать форму после травмы, был явно не готов к такому матчу.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе ( ПСЖ ), Криштиану Роналду («Ювентус») – 21

Стерлинг провел блестящий сезон в «Сити», но не настолько блестящий, чтобы выиграть Лигу чемпионов – тогда бы Рахим сейчас был в первой тройке претендентов, а мы говорили бы о важности победы в Лиге Наций с «Тремя Львами». А так англичанин, конечно, сильно прибавил под присмотром Гвардиолы. Килиан Мбаппе стал главным героем Парижа, до последнего соревновался с Месси за «Золотую бутсу», но провал ПСЖ в Лиге чемпионов не оставляет ему шансов. Роналду тоже не сумел затащить «Ювентус» выше четвертьфинала, да и в Серии A не стал лучшим снайпером. Это не год Криштиану, хотя он все еще может выиграть домашнюю Лигу Наций.

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 17

В этом году у Салаха есть победа в Лиге чемпионов, а если бы совместить ее с прошлогодней результативностью – у нас был бы главный фаворит, но проблема Мохамеда в том, что он перестал быть единоличным героем «Ливерпуля». Есть одноклубник, чей вклад в успех континентального масштаба котируется выше.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 2.1 или Лионель Месси («Барселона») – 1.9

На данный момент букмекеры выделяют двух явных фаворитов на «Золотой мяч». Обратите внимание, насколько ван Дейк и Месси опережают всю массовку: вероятность победы Месси – 52%, ван Дейка – 48%. Вирджил может стать первым защитником со времен Каннаваро, которому достанется «Золотой мяч». Голландец выиграл Лигу чемпионов, он вообще не дает себя обводить, при этом опасен и у чужих ворот – вспомнить хотя бы игру «Ливерпуля» в Мюнхене. Немаловажный фактор: команда ван Дейка выбила команду Месси в полуфинале Лиги чемпионов.

Лео в этом сезоне выиграл только чемпионат Испании, зато забрал «Золотую бутсу» и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Во всех турнирах аргентинец забил 51 гол в 50 матчах – блестящая статистика! Если отталкиваться от этих цифр и от ощущения футбольной эстетики, то побеждать должен Месси, который по-прежнему творит на поле то, чего не могут другие. Но разве у ван Дейка нет аргументов? На самом деле, этот спор может разрешиться в ближайшие недели: если Лионель приведет Аргентину к победе в Копа Америка, завоюет первый трофей со сборной, то «Золотой мяч» достанется ему.

Но и у Вирджила есть шанс завоевать кубок в составе сборной Нидерландов, которая примет участие в Лиге Наций. Если ван Дейк выиграет с «оранжевыми» первый розыгрыш нового турнира УЕФА , а Лео снова останется без титула, это будет уже ситуация в пользу голландца. Более того, для ван Дейка победа в Лиге Наций – возможно, последний шанс опередить Месси и вырваться вперед в их гонке за «Золотым мячом». При прочих равных Лионель может пустить много красивой пыли в глаза и по осени, продолжая забивать голы в большом количестве и на любой вкус, в то время как защитнику сложно из уикенда в уикенд впечатлять так же. Ван Дейку нужны весомые аргументы: Лига чемпионов есть, следующая цель – Лига Наций.

Впрочем, «Золотой мяч» - не цель Вирджила, он вообще весьма благородно высказался на эту тему: «Я считаю, что Месси является лучшим игроком в мире. Он должен выиграть „Золотой мяч“. Так что я об этом не думаю. Хотя, если награду получу я, то отказываться не стану. Но всё же приз должен достаться Месси. Он лучший в мире независимо от того, играет он в финале или нет».