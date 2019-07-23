«Ростов»: «Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков „Спартака“»

«Ростов» выступил с заявлением относительно ситуации после субботнего матча со «Спартаком». Правоохранительные органы долгое время не выпускали болельщиков гостевой команды из подтрибунного помещения. Вследствие возросшего напряжения сотрудники ОМОНа применили силу к некоторым фанатам.

Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями.