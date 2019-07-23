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«Ростов»: «Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков „Спартака“»

23 июля 2019, 11:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ростов» выступил с заявлением относительно ситуации после субботнего матча со «Спартаком». Правоохранительные органы долгое время не выпускали болельщиков гостевой команды из подтрибунного помещения. Вследствие возросшего напряжения сотрудники ОМОНа применили силу к некоторым фанатам.

Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. 

Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. 

Клуб подчёркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций.

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stavr74
stavr74 ответил Байкал-38
   287 / 808
24 июля в 09:00
Ты конкретно о чём? Я могу лично только за себя говорить! А то быдло к кому применили силу я не считаю, чьими то болельщиками, для таких футбол на последнем месте! Расскажу такую историю: Как то на хоккее с мячом в перерыве когда команды уходили в подтрибунные помещения стадиона, толпа молодых кинули в игроков гостей пару пластиковых бутылок (хорошо, что не попали) и рядом не было ни ментов, ни сотрудников стадиона, так свои же болельщики и я в том числе выкинули эту тварь со стадиона. Прежде всего надо самим научиться себя вести, а не плакать потом, что тебе досталось из-за того, что вёл себя как быдло!!!
любой матч к сожалению это часть фаер шоу. я лично против этого. но в любом матче они жгутся . и что омон снова на стадион запускать с фразой фас?
с этим быдлом кто жгёт их могут и нормальные БОЛЕЛЬЩИКИ пострадать
а вывести с стадиона фаеристов могли бы и в перерыве тихо спокойно
mars6791
mars6791
   390 / 808
24 июля в 07:26
Чтобы там не жгли отдельные фанаты, с гостеприимством Ростова все ясно. Не знаю что там с женщинами и детьми на стадионах ростова, но огрести по полной от омона можешь по полной, за свой же счет, за компанию так сказать. Позор в общем .
Trepanator
Trepanator
   221 / 808
23 июля в 23:07
К женщинам,к детям. И вообще к тем,кто не при делах. Типично для путинской России
pomor45
pomor45
   125 / 808
23 июля в 20:09
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 808
    23 июля в 20:08
    Безобразников любых команд надо не пускать на стадионы!
    dzvinka
    dzvinka ответил Lexand
       42 / 808
    23 июля в 18:09
    Ага, а избивали без разбора на отдельных болельщиков
    так скрепы велят, ничего не поделать...))) только терпеть))) ахахахах
    Самедов Агил
    Самедов Агил ответил тумба-юмба
       357 / 808
    23 июля в 18:05
    Клавиатурный🤣🤣🤣ни понимаю не зная человека как можно о нем субит
    Самедов Агил
    Самедов Агил ответил Footbolista
       357 / 808
    23 июля в 18:04
    Все что нужно у меня в этой жизни есть... Свиньи они и в Африке свиньи
    МКС
    МКС
       83 / 808
    23 июля в 17:55
    Карпин не смог обыграть Кононова

    Вот и вся причина позорного поведения ростовского ОМОНа

    Позор городу и команде столь пахабным способом встречающих гостей
    Заратустра
    Заратустра ответил тумба-юмба
       126 / 808
    23 июля в 17:47
    Российский народ одинаково не любит, как спартачей, так и омон. Когда они бьют друг друга - народ только в выигрыше.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       138 / 808
    23 июля в 17:46
    Ах вот оно что! Тогда это и не удивительно) И это, знаете ли, больше похоже на правду! Естественно фанаты Спартака ждали только победы, но концовка матча омрачила настроение хрюшкам:(
    lobsterdam
    lobsterdam ответил тумба-юмба
       236 / 808
    23 июля в 17:43
    Езжай в норвегию.Нужны водители автобусов.Правда нужен хотя бы английский.Водителями работают даже женщины.Средняя зарплата 5000 эвро.Правда климат ужас.Я бы не смог,и никакие деньги не нужны.
    Норвегию с севера омывает теплое Атлантическое течение Гольфстрим и климат там соответственно мягкий морской, не Ницца, но все же...
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       211 / 808
    23 июля в 17:37
    Все кто радуется.Запомните.Недавно омон избил болельщиков СПАРТАКА.А завтра достанется ВАМ, и по полной программе.И не обязательно на футболе.И я посмотрю что вы тогда ЗАПОЁТЕ.Любители омона.
    Lexand
    Lexand
       569 / 808
    23 июля в 17:34
    Ага, а избивали без разбора на отдельных болельщиков
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил LOpp
       88 / 808
    23 июля в 17:31
    Ну дети это другое,это-то понятно.Я имею ввиду про возраст.
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал ответил spartach n1
       391 / 808
    23 июля в 17:22
    Ростов на ЧМ и спустя год :
    На ЧМ нет такой команды как Спартак вот все и рады! Гы-гы
    Youngberg
    Youngberg
       112 / 808
    23 июля в 16:47
    отгребли утырkи по делу. нечего защищать отмoрoзков
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил LOpp
       211 / 808
    23 июля в 16:44
    зарплата какая?
    Езжай в норвегию.Нужны водители автобусов.Правда нужен хотя бы английский.Водителями работают даже женщины.Средняя зарплата 5000 эвро.Правда климат ужас.Я бы не смог,и никакие деньги не нужны.
    рже
    рже
       759 / 808
    23 июля в 16:07
      LOpp
      LOpp ответил Саня Локомотив
         15 / 808
      23 июля в 15:47
      Было лет 25...А 34 всё,старый 30н???😂
      с двумя маленькими детьми куда щас переезжать.
      Заратустра
      Заратустра ответил spartach n1
         126 / 808
      23 июля в 15:46
      Дубасили после провокации спартачей-утырков опять же. Все претензии более спокойных и адекватных спартачей, которым прилетело ни за что, к своим безголовым красно-белым соратникам. Виноваты спартачи одним словом, как ни крути. Как вы там орёте " один за всех и все за одного"? Вот и огребайте все вместе за свои косяки.
      spartach n1
      spartach n1
         3 / 808
      23 июля в 15:43
      Ростов на ЧМ и спустя год :

      spartach n1
      spartach n1 ответил Заратустра
         3 / 808
      23 июля в 15:36
      Долбить начали не за файеры. Тех кто жёг фаейры стали культурно задерживать при выходе. Тогда спартачи попытались ОТБИТЬ у мусоров своих друзей-утырков. И только тогда в дело вступил доблестный ростовский ОМОН. Классно отработали космонавты, кстати. Отличную отбивную из мяса приготовили. Любо-дорого было взглянуть! В общем, все получили по заслугам и по справедливости.
      Пустословие,на видео видно что дубасили всех подряд,результатов расследования никто не представил,интересно как бы ты вопил когда сам так попал под раздачу !
      Заратустра
      Заратустра ответил spartach n1
         126 / 808
      23 июля в 15:30
      Долбить начали не за файеры. Тех кто жёг фаейры стали культурно задерживать при выходе. Тогда спартачи попытались ОТБИТЬ у мусоров своих друзей-утырков. И только тогда в дело вступил доблестный ростовский ОМОН. Классно отработали космонавты, кстати. Отличную отбивную из мяса приготовили. Любо-дорого было взглянуть!
      В общем, все получили по заслугам и по справедливости.
      starche
      starche
         295 / 808
      23 июля в 15:26
      Ничего удивительного.
      Jake Sully
      Jake Sully ответил Капитан Врунгель
         98 / 808
      23 июля в 15:16
      Гражданство ЕС не существует. А получить гражданство стран, входящих в ЕС не так-то просто, да и времени это занимает очень много. Во многих странах ЕС при этом нужно сдавать экзамены по языку, истории и т.п., а так же зачастую отказаться от своего родного гражданства. Пять лет нужно прожить в Финляндии на ПМЖ, чтобы претендовать на гражданство страны ЕС. В других странах и того больше, в Испании, например, десять лет. А про нелегальную работу и вовсе улыбнулся - в странах ЕС с этим очень строго. Если попадёшься полиции - совсем не рад будешь, что находился на нелегальном положении и при этом работал.
      под гражданством ЕС, я имею в виду любое гражданство стран входящие в Евросоюз, многие молдаване, украинцы, белорусы тут имеют гражданство ЕС, то есть в основном это румынские, болгарские и польские паспорта, как-то делают их... польские делают по родству, если у кого-то там прабабушки и прадедушки лет так 150-200 назад жили на территории Польши, дальше румынские паспорта, это конечно же все молдаване, есть и украинцы с румынскими паспортами, это те у кого бабушки и дедушки проживали на территории Румынии, сейчас это Молдавия, Одесская область и Черновицкая вроде как... потом болгарские паспорта тоже как-то делают... многие даже не совсем чисто делают данные паспорта)

      p.s. насчет Финляндии и Швеции, тут полно русских 70% из них граждане данных стран, все в основном получают после 7-8 лет проживания тут... насчет языка ты правильно подметил, знаешь язык проблем с легализацией не будет, поначалу получают разрешение на работу, потом уже и до гражданства доходит дело... с России каждый день семьи приезжают, мыкаются нелегалами, но говорят что готовы к трудностям.
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         104 / 808
      23 июля в 15:15
      А что, кто-то сомневался, что именно неадекватные действия фантов вызвали неадекватную реакцию ментов (если они действительно били всех подряд)? Когда уже на стадионы начнут ходить 100% люди а не пополам с животными?
      Дима Головашич
      Дима Головашич ответил mugik1973
         174 / 808
      23 июля в 15:12
      Хороший вопрос, а как тебе этот. А не специально ли устроен пронос фаеров и избиение болельщиков?
      А не специально ли разрешили их принести?
      mugik1973
      mugik1973 ответил Дима Головашич
         144 / 808
      23 июля в 15:08
      Хороший вопрос, а как тебе этот. А не специально ли устроен пронос фаеров и избиение болельщиков?
      Gessenschaft
      Gessenschaft
         230 / 808
      23 июля в 15:05
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