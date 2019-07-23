«Ростов»: «Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков „Спартака“»

«Ростов» выступил с заявлением относительно ситуации после субботнего матча со «Спартаком». Правоохранительные органы долгое время не выпускали болельщиков гостевой команды из подтрибунного помещения. Вследствие возросшего напряжения сотрудники ОМОНа применили силу к некоторым фанатам.
Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.
Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями.
Клуб подчёркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций.
с этим быдлом кто жгёт их могут и нормальные БОЛЕЛЬЩИКИ пострадать
а вывести с стадиона фаеристов могли бы и в перерыве тихо спокойно
с этим быдлом кто жгёт их могут и нормальные БОЛЕЛЬЩИКИ пострадать
а вывести с стадиона фаеристов могли бы и в перерыве тихо спокойно
Вот и вся причина позорного поведения ростовского ОМОНа
Позор городу и команде столь пахабным способом встречающих гостей
Вот и вся причина позорного поведения ростовского ОМОНа
Позор городу и команде столь пахабным способом встречающих гостей
В общем, все получили по заслугам и по справедливости.
В общем, все получили по заслугам и по справедливости.
p.s. насчет Финляндии и Швеции, тут полно русских 70% из них граждане данных стран, все в основном получают после 7-8 лет проживания тут... насчет языка ты правильно подметил, знаешь язык проблем с легализацией не будет, поначалу получают разрешение на работу, потом уже и до гражданства доходит дело... с России каждый день семьи приезжают, мыкаются нелегалами, но говорят что готовы к трудностям.
p.s. насчет Финляндии и Швеции, тут полно русских 70% из них граждане данных стран, все в основном получают после 7-8 лет проживания тут... насчет языка ты правильно подметил, знаешь язык проблем с легализацией не будет, поначалу получают разрешение на работу, потом уже и до гражданства доходит дело... с России каждый день семьи приезжают, мыкаются нелегалами, но говорят что готовы к трудностям.
А ДРУГИЕ ЗА СПАРТАК И НЕ БОЛЕЮТ!
А ДРУГИЕ ЗА СПАРТАК И НЕ БОЛЕЮТ!