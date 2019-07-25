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Симонян: «Черенков был скромным человеком»

вчера, 15:51

Бывший игрок «Спартака» Никита Симонян почтил память бывшего футболиста «красно-белых» Федора Черенкова. Легендарному игроку сегодня исполнилось бы 60 лет.

Черенков в «Спартаке» — это эпоха. Сейчас можно много примеров привести: возьмите нынешнюю «Барселону», это команда Месси.

Та команда «Спартак», за которую играл Черенков — там еще были Дасаев, Гаврилов, Шавло — но то, что Федя воплотил в себе великого игрока и потрясающего человека, таких примеров не много. Черенков — святой человек.

Когда Федор заходил ко мне в кабинет, он всегда постучит, спросит: «Можно?». Я ему: «Да ты что? Ты — Черенков, ты должен дверь ногой открывать». Но Федя скромным был. Пока мы будем живы, пока будем ходить по этой земле, мы будем ему благодарны. Благодарны его гению.

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Fleischjager
Fleischjager
вчера в 20:11
Зато Никита Палыч не дает о себе забыть
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