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Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

24 июля 2019, 17:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеЗакончился после серии пенальти

«Ювентус» обыграл «Интер» во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти. Героем встречи стал недавно вернувшийся в команду 41-летний кипер Джиджи Буффон, отразивший в послематчевой серии три пенальти.

«Ювентус» - «Интер» - 1:1 (0:1)
Пенальти - 4:3
Голы: Роналду 68 - Де Лигт 10 (автогол)

«Ювентус»: Щесны (Буффон 46), Бонуччи (Ругани 68), Де Шильо, Жоау Канселу, де Лигт (Демираль 46), Матюиди (Мураторе 78), Рабьо, Пьянич (Джан 65), Роналду, Бернардески, Игуаин (Манджукич 46).

«Интер»: Ханданович (Паделли 46), Д`Амброзио, де Врей (Раноккья 78), Шкриньяр (Бастони 80), Далберт, Брозович (Валеро 78), Гальярдини (Мариу 82), Сенси (Барелла 78), Эспозито (Пушкаш 78), Кандрева (Агуме 88), Перишич (Лонго 78).

Напомним, что «Тоттенхэм» переиграл «Ювентус» в первом матче Международного Кубка чемпионов.

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24 июля Комментарии14
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Все комментарии
Камелошка
Камелошка ответил juvenale
   155 / 808
вчера в 10:34
кабинет даже играя дома,с своим судьей,поставленным партией и проданным за юани не смог выиграть Юве хахахаха
Ничево, соберём юани со всех провинций и реваншируемся в чимпионате.
kts
kts
   419 / 808
вчера в 10:23
Браво суперБуфонище ! Красава
Indian
Indian
   563 / 808
вчера в 09:42
де Лигт весёлый парень
shlomo
shlomo
   225 / 808
вчера в 08:39
Легенда вернулась....и доказала, что он классный!!!!!
Камелошка
Камелошка
   155 / 808
вчера в 08:34
Ждали Конте-парика
Ведь хатим скудету
Вроде выгнал каблука
Толька толку нету
Снова гоббы взгрели нас
Дома в поднебесной
Как бы пабедить хоть раз
С публикой древесной?
Думал я паможет нам
Наш косой Марота
Но купил он снова хлам
Мерзкая св@лота
Что же делать нам теперь
Публике картонной?
Я устал уже поверь
От команды донной
ВАР купил наш госпадин
Вывел в еврокубки
Выход дальше был один -
Новые покупки
Но подсуноло гоббьё
Нам своих вассалов
Как же взять нам ё маё
Професеоналов?
Не судьба опять друзья
В этот раз вернутся
Вижу я как на ОВ с нас Князья
Смеются(
Всё же верю господа
В нашу власть картона
Ведь Китай привёз сюда
Сто три милиона
Судьям мы дадим деньжат
Что бы помогали
И на гоббов компрамат
Что бы сабирали
Ведь не обыграть их нам
На футбольном поле
Значит сделаем врагам
Снова кальчаполе
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
вчера в 05:38
Пожалел старичка ...
Omaxa
Omaxa
   52 / 808
вчера в 03:11
Класс!
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
вчера в 00:08
ДеЛигта с почином))
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
вчера в 00:05
Не стареет!)))
Red_team
Red_team
   422 / 808
24 июля в 23:08
Де Лигт - топарь =)
juvenale
juvenale ответил Эдгар Давидс
   96 / 808
24 июля в 22:28
Странный ты какой-то)
    FERIS
    FERIS
       195 / 808
    24 июля в 22:18
      ermak6848
      ermak6848
         185 / 808
      24 июля в 22:15
      Это не просто Легенда - Это ПРОФИ !!!
      Камелошка
      Камелошка ответил ЮЗИК
         155 / 808
      24 июля в 21:39
      Буффонище красава!
      Хонданыч лутше. Просто ни он стоял в серии пенальти. Так бы мы выграли.
      Камелошка
      Камелошка ответил Sadjon
         155 / 808
      24 июля в 21:39
      Подготовка к сезону идёт полным ходом.....
      Верно, брат. От нашева виличия у меня даже вздулся живот, за эспумизаном бегал, однако.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         177 / 808
      24 июля в 21:38
      Буффонище красава!
      Эдгар Давидс
      Эдгар Давидс ответил allemz
         171 / 808
      24 июля в 21:32
      Лол, княже разбушевался)
      Странный ты какой-то)
      allemz
      allemz ответил Эдгар Давидс
         84 / 808
      24 июля в 21:29
      Даже не интересно знать кто такой Славнов и какой у него рекорд. И кто ты такой, что бы на сайте имена людям раздавать? Крёстный отец соккера что ли?)
      Лол, княже разбушевался)
      Эдгар Давидс
      Эдгар Давидс ответил allemz
         171 / 808
      24 июля в 21:09
      Рекорд Славнова видимо не даете тебе покоя, Костя?)
      Даже не интересно знать кто такой Славнов и какой у него рекорд. И кто ты такой, что бы на сайте имена людям раздавать? Крёстный отец соккера что ли?)
      allemz
      allemz ответил Эдгар Давидс
         84 / 808
      24 июля в 21:05
      +10500)) Плюсануть не могу, нужно 10 лайков набрать. Подкинь немного)
      Рекорд Славнова видимо не даете тебе покоя, Костя?)
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
         200 / 808
      24 июля в 20:57
      Буффонище не стареет!
      Эдгар Давидс
      Эдгар Давидс ответил juvenale
         171 / 808
      24 июля в 20:47
      кабинет даже играя дома,с своим судьей,поставленным партией и проданным за юани не смог выиграть Юве хахахаха
      Кому то правда глаза режет)
      А Сарри рассказал, что у них на жаре тренировка была, поэтому они еле ходили по полю, но и этого оказалось достаточно, что бы в очередной раз унизить интер))
      Буффон зверюга, не то что поляк, пропускающий с центра поля.
      Эдгар Давидс
      Эдгар Давидс ответил juvenale
         171 / 808
      24 июля в 20:45
      кабинет даже играя дома,с своим судьей,поставленным партией и проданным за юани не смог выиграть Юве хахахаха
      +10500))
      Плюсануть не могу, нужно 10 лайков набрать. Подкинь немного)
      Sadjon
      Sadjon
         548 / 808
      24 июля в 20:39
      Подготовка к сезону идёт полным ходом.....
      juvenale
      juvenale
         96 / 808
      24 июля в 20:29
      кабинет даже играя дома,с своим судьей,поставленным партией и проданным за юани не смог выиграть Юве хахахаха
      juvenale
      juvenale ответил SonicStar
         96 / 808
      24 июля в 20:28
      Райола знает свое дело ) зеленого посредственного игрока распиарил как топа, а Юве повелся
      да ты что? это какой игрок интересно был в 19 лет капитаном Аякса,играл в сборной Голландии и был в символической сборной Лч
      juvenale
      juvenale
         96 / 808
      24 июля в 20:27
        azkan
        azkan
           445 / 808
        24 июля в 20:19
        Все таки у Буффона страшный авторитет, все бьющие тряслись перед ударом))
        А игра так себе была.
        Интересно было смотреть на Конте не отходивший от кромки поля и размахивающий руками и на Сарри швыряющего полотенца)))
        У меня прям дежавью))))))
        barcamilan
        barcamilan
           527 / 808
        24 июля в 20:16
        я хочу чтоб буффон играл вечно
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
           676 / 808
        24 июля в 20:05
        Де Лигт сразу"оправдал" потраченные деньги))
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