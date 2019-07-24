Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

«Ювентус» обыграл «Интер» во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти. Героем встречи стал недавно вернувшийся в команду 41-летний кипер Джиджи Буффон, отразивший в послематчевой серии три пенальти.
«Ювентус» - «Интер» - 1:1 (0:1)
Пенальти - 4:3
Голы: Роналду 68 - Де Лигт 10 (автогол)
«Ювентус»: Щесны (Буффон 46), Бонуччи (Ругани 68), Де Шильо, Жоау Канселу, де Лигт (Демираль 46), Матюиди (Мураторе 78), Рабьо, Пьянич (Джан 65), Роналду, Бернардески, Игуаин (Манджукич 46).
«Интер»: Ханданович (Паделли 46), Д`Амброзио, де Врей (Раноккья 78), Шкриньяр (Бастони 80), Далберт, Брозович (Валеро 78), Гальярдини (Мариу 82), Сенси (Барелла 78), Эспозито (Пушкаш 78), Кандрева (Агуме 88), Перишич (Лонго 78).
Напомним, что «Тоттенхэм» переиграл «Ювентус» в первом матче Международного Кубка чемпионов.
Ведь хатим скудету
Вроде выгнал каблука
Толька толку нету
Снова гоббы взгрели нас
Дома в поднебесной
Как бы пабедить хоть раз
С публикой древесной?
Думал я паможет нам
Наш косой Марота
Но купил он снова хлам
Мерзкая св@лота
Что же делать нам теперь
Публике картонной?
Я устал уже поверь
От команды донной
ВАР купил наш госпадин
Вывел в еврокубки
Выход дальше был один -
Новые покупки
Но подсуноло гоббьё
Нам своих вассалов
Как же взять нам ё маё
Професеоналов?
Не судьба опять друзья
В этот раз вернутся
Вижу я как на ОВ с нас Князья
Смеются(
Всё же верю господа
В нашу власть картона
Ведь Китай привёз сюда
Сто три милиона
Судьям мы дадим деньжат
Что бы помогали
И на гоббов компрамат
Что бы сабирали
Ведь не обыграть их нам
На футбольном поле
Значит сделаем врагам
Снова кальчаполе
Ведь хатим скудету
Вроде выгнал каблука
Толька толку нету
Снова гоббы взгрели нас
Дома в поднебесной
Как бы пабедить хоть раз
С публикой древесной?
Думал я паможет нам
Наш косой Марота
Но купил он снова хлам
Мерзкая св@лота
Что же делать нам теперь
Публике картонной?
Я устал уже поверь
От команды донной
ВАР купил наш госпадин
Вывел в еврокубки
Выход дальше был один -
Новые покупки
Но подсуноло гоббьё
Нам своих вассалов
Как же взять нам ё маё
Професеоналов?
Не судьба опять друзья
В этот раз вернутся
Вижу я как на ОВ с нас Князья
Смеются(
Всё же верю господа
В нашу власть картона
Ведь Китай привёз сюда
Сто три милиона
Судьям мы дадим деньжат
Что бы помогали
И на гоббов компрамат
Что бы сабирали
Ведь не обыграть их нам
На футбольном поле
Значит сделаем врагам
Снова кальчаполе
А Сарри рассказал, что у них на жаре тренировка была, поэтому они еле ходили по полю, но и этого оказалось достаточно, что бы в очередной раз унизить интер))
Буффон зверюга, не то что поляк, пропускающий с центра поля.
А Сарри рассказал, что у них на жаре тренировка была, поэтому они еле ходили по полю, но и этого оказалось достаточно, что бы в очередной раз унизить интер))
Буффон зверюга, не то что поляк, пропускающий с центра поля.
Плюсануть не могу, нужно 10 лайков набрать. Подкинь немного)
Плюсануть не могу, нужно 10 лайков набрать. Подкинь немного)
А игра так себе была.
Интересно было смотреть на Конте не отходивший от кромки поля и размахивающий руками и на Сарри швыряющего полотенца)))
У меня прям дежавью))))))
А игра так себе была.
Интересно было смотреть на Конте не отходивший от кромки поля и размахивающий руками и на Сарри швыряющего полотенца)))
У меня прям дежавью))))))