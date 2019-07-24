«Атлетико» переиграл «Гвадалахару» по пенальти

Мадридский «Атлетико» одержал победу над мексиканской «Гвадалахарой» в матче Международного Кубка чемпионов.
«Гвадалахара» - «Атлетико» 0:0 (по пенальти 4:5)
«Гвадалахара»: Гудиньо, Аланис (Муньос 59), Понсе, Брисеньо, Ранкин, Вильянуэва, Лопес (Молина 59), Виллалпандо (Крус 73), Перальта (Уэрта 73), Сервантес, Вега (Брисуэла 59).
Главный тренер: Бой Томас Хуан.
«Атлетико»: Облак (Адан 46), Савич (Монтеро 46), Триппьер (Муньос 46), Эрмосо (Фелипе 46), Лоди (Санчес 46), Витоло (Санабрия 46), Сауль (Эррера 46), Льоренте, Лемар (Коке 46 (Шапоньич 70)), Диего Коста (Мойя 46), Мората (Корреа 46).
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Диего Коста 15, Виллалпандо 15, Вильянуэва 55, Вильянуэва 61, Мойя 74
Удаления: Льоренте 24, Вильянуэва 61
Ранее «Гвадалахара» потерпела поражение от «Фиорентины».