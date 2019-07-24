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«Атлетико» переиграл «Гвадалахару» по пенальти

24 июля 2019, 06:13
ГвадалахараЛоготип футбольный клуб Гвадалахара0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

Мадридский «Атлетико» одержал победу над мексиканской «Гвадалахарой» в матче Международного Кубка чемпионов.

«Гвадалахара» - «Атлетико» 0:0 (по пенальти 4:5)

«Гвадалахара»: Гудиньо, Аланис (Муньос 59), Понсе, Брисеньо, Ранкин, Вильянуэва, Лопес (Молина 59), Виллалпандо (Крус 73), Перальта (Уэрта 73), Сервантес, Вега (Брисуэла 59).
Главный тренер: Бой Томас Хуан.

«Атлетико»: Облак (Адан 46), Савич (Монтеро 46), Триппьер (Муньос 46), Эрмосо (Фелипе 46), Лоди (Санчес 46), Витоло (Санабрия 46), Сауль (Эррера 46), Льоренте, Лемар (Коке 46 (Шапоньич 70)), Диего Коста (Мойя 46), Мората (Корреа 46).
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Диего Коста 15, Виллалпандо 15, Вильянуэва 55, Вильянуэва 61, Мойя 74

Удаления: Льоренте 24, Вильянуэва 61

Ранее «Гвадалахара» потерпела поражение от «Фиорентины».

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24 июля Комментарии14
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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил КЭТиК
   79 / 808
24 июля в 10:47
Вроде должны в лёгкую обыгрывать такую команду.
Там в Атлетико во-первых пол команды поменялось, во-вторых там еще идет только начало предсезонки
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
24 июля в 08:57
Атлетико с победой!
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 08:12
С победой .
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
24 июля в 07:44
Вроде должны в лёгкую обыгрывать такую команду.
Colchoneros
Colchoneros ответил Juve14
   109 / 808
24 июля в 07:36
Вывод: слабенькая Фиорентина сильнее Атлетико)
Не смеши меня!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   79 / 808
24 июля в 07:25
Прикольно то, что Корреа, которого сватают в Милан и уже почти продали за 50 млн евро, почему то играл в этом матче. Может это всё сказки?
Juve14
Juve14
   338 / 808
24 июля в 06:45
Вывод: слабенькая Фиорентина сильнее Атлетико)
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
24 июля в 06:25
Браво Атлетико Мадрид!
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
24 июля в 06:18
Атлетико с победой!
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