Левашов: «Я настроен остаться в „Арсенале“»

Голкипер «Арсенала» отметил, что тульскому клубу не помешало бы усиление в атакующую линию, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Локомотива» и «Спартака».

Сейчас ребята где-то играют на других позициях, перестраиваемся, пришли два нападающих. Равнодушных у нас нет, на тренировках и в играх азарт. Но вообще, я в атаке не очень разбираюсь. Думаю, не помешали бы нам ещё один-два игрока в атаку, но тут как пойдёт.

Не могу ничего сказать по поводу слухов насчёт «Спартака» и «Локомотива». Когда команды ищут игроков на позиции, то список у них большой. Наверное, я в нём был. Но переговоров со мной никто не вёл. Сейчас настроен остаться в «Арсенале».