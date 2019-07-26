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Левашов: «Я настроен остаться в „Арсенале“»

сегодня, 02:49

Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов отметил, что тульскому клубу не помешало бы усиление в атакующую линию, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Локомотива» и «Спартака».

Сейчас ребята где-то играют на других позициях, перестраиваемся, пришли два нападающих. Равнодушных у нас нет, на тренировках и в играх азарт. Но вообще, я в атаке не очень разбираюсь. Думаю, не помешали бы нам ещё один-два игрока в атаку, но тут как пойдёт. 

Не могу ничего сказать по поводу слухов насчёт «Спартака» и «Локомотива». Когда команды ищут игроков на позиции, то список у них большой. Наверное, я в нём был. Но переговоров со мной никто не вёл. Сейчас настроен остаться в «Арсенале».

Также Левашов прокомментировал поражение от «Нефтчи» (0:1) в первом домашнем матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

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STVA 1
STVA 1
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сегодня в 03:07
Настроен , оставайся ...
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