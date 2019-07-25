Шалимов о Кононове: “Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?"

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в своем Instagram резко высказался в отношении наставника «Спартака» Олега Кононова из-за слов того о легенде «красно-белых» Федоре Черенкове.
«Конечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что Спартак хочет добиться с этим дебилом?!!!»
25 июля исполнилось 60 лет со дня рождения Федора Черенкова. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов вместе с футболистами почтили память Черенкова на Троекуровском кладбище.
Чем их там в тарасне накачивают, что они такими становятся?
Чем их там в тарасне накачивают, что они такими становятся?