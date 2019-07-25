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Шалимов о Кононове: “Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?"

вчера, 23:54

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в своем Instagram резко высказался в отношении наставника «Спартака» Олега Кононова из-за слов того о легенде «красно-белых» Федоре Черенкове.

«Конечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что Спартак хочет добиться с этим дебилом?!!!»

25 июля исполнилось 60 лет со дня рождения Федора Черенкова. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов вместе с футболистами почтили память Черенкова на Троекуровском кладбище.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
сегодня в 02:19
Да, блин, Шалимов - это не только бездарный физрук, но и большое помойное ведро, набитое фекалиями и желчью.
морозз
морозз
   19 / 808
сегодня в 01:22
Игорь не прав, нельзя прилюдно обзывать человека через соцсети...хочешь что то сказать, назначь встречу и там объяви претензию! Уподобился прыщавому школяру, оскорбляющего всё и вся!
drug01
drug01
   89 / 808
сегодня в 00:36
Зачем так говорить вслух!!!!!!
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
сегодня в 00:33
Стыдно за свиней, всё в грызню превратят.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 808
сегодня в 00:26
    itujan
    itujan
       66 / 808
    сегодня в 00:24
    Если нужно развалить свиней, позовите шалимова.
    parallels
    parallels
       14 / 808
    сегодня в 00:20
    ну, блин, кононов так-то не обязан знать всех усопших спартачей, если он в клубе только полгода. но заголовок потрясающий, заскринил в коллекцию, буду доставать при удобном случае 😂
    ermak6848
    ermak6848
       185 / 808
    сегодня в 00:10
    голова у Шалимова больше футбольного мяча, пустая - даже нет опилок такой " базар " здесь разводить на людях - Болельщиках
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    сегодня в 00:08
    "Спартак" может добиться только одного - расформирования.
    Denkuz
    Denkuz
       20 / 808
    сегодня в 00:06
    Как таких как шалимов земля только носит.
    311
    311
       38 / 808
    сегодня в 00:06
    Кононов просто не в курсе был, поди еще и за здоровье выпил!)
    Comdiv
    Comdiv
       21 / 808
    сегодня в 00:04
    Шалимов опять хочет подсидеть Кононова, иуда.
    EFC
    EFC
    сегодня в 00:03
    ха-ха-ха-ха
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       17 / 808
    сегодня в 00:02
    Чего добиться? Для начала отлететь от гранда из Швейцарии. Если все же чудом удастся пройти, то побить рекорд 0:7 макаронника.
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