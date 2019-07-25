Черевченко: «Мы готовились, смотрели игры соперника, но не сложилось»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал поражение «Нефтчи» (0:1) в матче квалификации Лиги Европы.

Много чего не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить?

«Нефтчи» здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков – поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали.

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо».

Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось.