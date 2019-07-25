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Черевченко: «Мы готовились, смотрели игры соперника, но не сложилось»

вчера, 23:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение «Нефтчи» (0:1) в матче квалификации Лиги Европы.

Много чего не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить?

«Нефтчи» здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков – поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали.

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо».

Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
сегодня в 03:59
Отговорки как у свиней опозорившихся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
сегодня в 03:04
Шансы на проход дальше есть, но они в разы уменьшились.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
сегодня в 02:51
Не сложилось в Туле навряд ли в Баку сложится.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил За адекватность
   120 / 808
сегодня в 01:03
Да забудьте вы уже о баллах. Пока в продажной лиге заправляет Сухины и судьи Федуна, ничего в рейтингах не светит. Пусть дальше тянут юбиляров.
За адекватность
За адекватность
   97 / 808
вчера в 23:51
"а у нас первый блин комом" Да как бы "Уфа" тоже в прошлом году дебютировала, но как то со скрипом доползла до раунда плей офф, да и каких-никаких, а 3 балла в общий рейтинг положила. Надежда умирает последней.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 23:43
Не было желания.
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
   552 / 808
вчера в 23:38
очень даже сложилось. в кукиш.в комбинацию из трех пальцев.
Зидан 1972
Зидан 1972
   395 / 808
вчера в 23:24
Молодец.не стал оправдываться!
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