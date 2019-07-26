Трубач спрогнозировал ничью в матче «Оренбург» - «Зенит»

Известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».
«Оренбургу» разрешили играть на своём стадионе, поэтому смею утверждать, что эта команда доставит «Зениту» проблемы. Команда Федотова играет в симпатичный футбол, несмотря на то, что потеряла половину основного состава этим летом. Прогноз – 1:1.
Также Трубач сделал прогноз на матч «Тамбов» - «Спартак».
«Тамбов», к сожалению, примет «Спартак» в Саранске, это не пойдёт на пользу номинальным хозяевам. «Красно-белые» же, получив порцию критики, несмотря на приемлемый результат, постараются увезти из Мордовии 3 очка. Прогноз – 1:0 в пользу «Спартака».