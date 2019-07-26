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«Спартак» вновь заинтересовался капитаном «Алкмара»

вчера, 15:48

Руководство «Спартака» продолжает поиски атакующего полузащитника.

Ранее клуб пытался приобрести хавбека ПСВ Гастона Перейро, но сделка сорвалась. Теперь же сообщается, что «красно-белые» возобновили интерес к игроку «Алкмара» Гуусу Тилю.

Контракт полузащитника с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   94 / 815
вчера в 22:07
Это трэш )
свиноспартач
свиноспартач
вчера в 22:04
хорошая покупка
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   482 / 815
вчера в 21:36
прочитал как амкара
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 21:21
Сообщите, кто интересуется Спартаком? Кроме судей, разумеется.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   427 / 815
вчера в 21:10
Шутки про капитана АМКара были?
Hypnoz
Hypnoz
   162 / 815
вчера в 20:20
Второго Промеса, трудно найти ! Квинси, был топ для Рфпл !
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
вчера в 20:15
Надо не "интересоваться", а брать в команду!
Levadia
Levadia
   102 / 815
вчера в 19:00
Норм игрок,только вот заиграет ли за Спартак?
порт
порт
   370 / 815
вчера в 18:43
Не перейдёт Гусс к свинье, они не товарищи.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   71 / 815
вчера в 17:55
Бездарная работа Цорна. Зато зарплата регулярная.
Томик
Томик ответил Проэкт Ман
   339 / 815
вчера в 17:52
Цорн в агонии ищет футболистов, все отказывают спартаку. Перед закрытием трансферного окна придется трясти пальму и ловить слабого негритенка, который свалится и не сможет убежать.
Про "слабого негритёнка" прикольно. Это что-то новое, по крайней мере. Настроение поднял.)
Проэкт Ман
Проэкт Ман
   139 / 815
вчера в 16:57
Цорн в агонии ищет футболистов, все отказывают спартаку. Перед закрытием трансферного окна придется трясти пальму и ловить слабого негритенка, который свалится и не сможет убежать.
MAUS
MAUS ответил С детства за Тун
   204 / 815
вчера в 16:51
Сорян. За тарасовку все равно стыдно.
за болото никогда не стыдно!
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 815
вчера в 16:39
Зачем спрашивается ему на понижение в никому не известный клуб? Гыгыгы
Aчиститель
Aчиститель
   164 / 815
вчера в 16:29
Даже в Алкмаре есть перспективы, которых нет у свиней.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
вчера в 16:29
Вновь....))...типа..
По пятницам Спартак интересуется исключительно воспитанниками Алкмаара....

Короче...не идёт что то народ умелый и мастеровитый в клуб.....не знаю причин...
Раньше хоть на 7 Петковичей и Педро Рош - попадался один Промес...
Сейчас и того нет....одни Понсе ведуться.....

Удачной трансферной компании....
Denkuz
Denkuz
   24 / 815
вчера в 16:20
Гуус Тиль будет разочарован, когда узнает об этом.
С детства за Тун
С детства за Тун ответил LOpp
   12 / 815
вчера в 16:12
Не в состоянии прочитать даже заголовок?
Сорян. За тарасовку все равно стыдно.
Шеф спартака
Шеф спартака
   596 / 815
вчера в 16:12
LOpp
Сегодня 16:10
ответ пользователю С детства за Тун (раскрыть)
Не в состоянии прочитать даже заголовок?


Не в состоянии прочитать весь текст.
LOpp
LOpp ответил С детства за Тун
   15 / 815
вчера в 16:10
Не в состоянии прочитать даже заголовок?
С детства за Тун
С детства за Тун
   12 / 815
вчера в 16:04
Не стоит ему менять АЗ на слабый судейский клуб.
Ко Чегара
Ко Чегара
   120 / 815
вчера в 15:58
Цорн,активнее шевели булками,сезон уже идет.
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