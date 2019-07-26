«Спартак» вновь заинтересовался капитаном «Алкмара»

Руководство «Спартака» продолжает поиски атакующего полузащитника.
Ранее клуб пытался приобрести хавбека ПСВ Гастона Перейро, но сделка сорвалась. Теперь же сообщается, что «красно-белые» возобновили интерес к игроку «Алкмара» Гуусу Тилю.
Контракт полузащитника с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.
По пятницам Спартак интересуется исключительно воспитанниками Алкмаара....
Короче...не идёт что то народ умелый и мастеровитый в клуб.....не знаю причин...
Раньше хоть на 7 Петковичей и Педро Рош - попадался один Промес...
Сейчас и того нет....одни Понсе ведуться.....
Удачной трансферной компании....
По пятницам Спартак интересуется исключительно воспитанниками Алкмаара....
Короче...не идёт что то народ умелый и мастеровитый в клуб.....не знаю причин...
Раньше хоть на 7 Петковичей и Педро Рош - попадался один Промес...
Сейчас и того нет....одни Понсе ведуться.....
Удачной трансферной компании....
Сегодня 16:10
ответ пользователю С детства за Тун (раскрыть)
Не в состоянии прочитать даже заголовок?
Не в состоянии прочитать весь текст.
Сегодня 16:10
ответ пользователю С детства за Тун (раскрыть)
Не в состоянии прочитать даже заголовок?
Не в состоянии прочитать весь текст.