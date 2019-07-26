«Спартак» вновь заинтересовался капитаном «Алкмара»

вчера, 15:48

Руководство «Спартака» продолжает поиски атакующего полузащитника.

Ранее клуб пытался приобрести хавбека ПСВ Гастона Перейро, но сделка сорвалась. Теперь же сообщается, что «красно-белые» возобновили интерес к игроку «Алкмара» .

Контракт полузащитника с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.