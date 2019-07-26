Гастон не для «Спартака»

Осуществить трансфер без приключений – не для «Спартака». «Соккер.ру» - о сложной судьбе трансфера Гастона Перейро из ПСВ.
Существует модное выражение о том, что у всего в футболе есть цикл. Мы говорим о том, что тот или иной цикл тренера в каком-либо клубе закончен – обычно в контексте с наставниками такое понятие используется. Но и для футболистов это порой уместно. Особенно если речь идет о клубах из Нидерландов и Португалии, для которых одной из основных задач является «доведение» игроков до европейского статуса и последующая перепродажа с выгодой.
В таком смысле можно говорить, что и у футболиста «цикл» в голландском или португальском клубе может завершиться. Именно такой момент настал для Гастона Перейро из ПСВ. Все сходится для того, чтобы он покинул клуб именно нынешним летом. Выгоднее, чем сейчас, эйндховенцы его не продадут. Во-первых, уругваец на пике «продаваемости» с точки зрения возраста – ему 24 года.
Во-вторых, его контракт с ПСВ рассчитан до лета 2020 года, то есть еще через сезон он может уйти совершенно бесплатно. В-третьих, в ПСВ Перейро ощутимо уперся в потолок возможностей. Он перешел в голландский клуб в 2015 году из «Насьоналя» за 7 миллионов евро в статусе свежеиспеченного чемпиона Уругвая. Постепенно его стоимость возрастала, Гастон выступал в Нидерландах стабильно, проводя из сезона в сезон примерно по 30 матчей в чемпионате страны и забивая регулярно не менее 10-11 мячей.
Но возрастание цены сначала стабилизировалось, а потом стоимость даже пошла чуть вниз. Этому есть не самое стандартное объяснение, которое заключается в том, что при на первый взгляд стабильных выступлениях на длинных отрезках в отдельных матчах или на короткой дистанции Перейро может ощутимо выпадать из игры и даже подводить этим команду.
Получается, что сезон Гастона состоит из больших колебаний по форме и эффективности, которые в итоге все равно дают усредненный одинаковый из года в год показатель. В какой-то степени такие колебания можно сравнить со статусом Гарета Бэйла в «Реале». Это отличный мастер, но положиться на него как на основного не получается при решении гарантированно сложных задач.
Поскольку в случае с Бэйлом никогда не знаешь, как и где он «сломается», а в случае с Перейро – как и где он растворится на поле и не оправдает возложенной ответственности. В силу настроения. Из-за этой особенности в целом-то хороший по характеристикам и ценный по позиции исполнитель не пользуется спросом у топовых клубов.
Посему ПСВ так и заинтересовался предложением «Спартака», который как раз ищет «десятку», атакующего полузащитника, который способен созидать, разгонять атаки, используя и нестандартные ходы, и вписываясь в комбинационные замыслы красно-белых (при наличии таковых). К тому же «Спартак», если верить ряду российских и голландских СМИ, был готов выплатить сумму, соответствующую верхнему порогу требований ПСВ – около 15 миллионов евро.
Другие клубы вряд ли бы стали выплачивать более 10 миллионов. Поэтому для Эйндховена это была бы прекрасная сделка. Почему в сослагательном наклонении? Дело в том, что трансфер под угрозой срыва. Вероятно, что он даже не состоится. Из-за позиции агента Перейро Пако Касаля.
Последний также ведет дела Диего Година и известен как весьма несговорчивый тип, жестко отстаивающий свои интересы. Он категорически не советует Перейро перебираться в Россию, предпочитая, чтобы тот выбрал английский клуб. При этом в Англии к Гастону проявляют интерес не клубы первого эшелона Премьер-Лиги. Но мы прекрасно понимаем, что даже аутсайдер Премьер-Лиги может себе позволить платить огромные деньги.
Кроме того, велик соблазн пристроить подопечного в Китай, где к нему также проявляли интерес. Ну, либо же Касаль просто имеет свои финансовые мотивы и хотел получить больше комиссионных. При этом «Спартаку» сейчас платить большие деньги агентам не очень-то приличествует. Клуб и так нещадно критикуется и болельщиками, и сторонними наблюдателями за то, что регулярно возглавляет список российских команд, которые больше всех денег тратят в качестве выплат представителям игроков при трансферах.
Видимо, в «Спартаке» решили занять более жесткую позицию в переговорах с привередливым Касалем. И из принципа могут вообще отменить сделку. Это не слишком устраивает ПСВ, который тоже участвует в уговорах агента, даже готов сделать скидку «Спартаку», чтобы красно-белые деньги эти доплатили Касалю. Тут любопытно, какой вес имеет мнение самого Перейро. Хочет ли он перебираться в Россию, готов ли отправляться в Китай или английский середняк?
Во всей этой суете вокруг Гастона слишком мало самого уругвайца. Что выглядит немного странно. Но не слишком удивительно с учетом реалий современного футбола, где в то же время есть место привередливым агентам. И в любом случае ситуация снова нанесет удар по имиджу менеджмента «Спартака» в глазах болельщиков, болезненно реагирующих на любые «не гладкие» моменты в поведении руководства клуба.
Почему игрок на ключевую позицию ищется только по ходу сезона? Почему нужно метаться из стороны в сторону, судорожно занимаясь перебором? И почему, даже выбрав вроде бы подходящую кандидатуру, «Спартак» натыкается на очередное нетривиальное препятствие?
Как ЛЮТО стыдно за спартак!!!
Как ЛЮТО стыдно за спартак!!!
можно еще с дюжину привести фамилий, которыми Спартак только интересовался.
возможно 10-ку Спартак и ищет, но кто это и будет ли он! никому не известно, кроме инсайдеров Шнобелей и остальных журналюг!
можно еще с дюжину привести фамилий, которыми Спартак только интересовался.
возможно 10-ку Спартак и ищет, но кто это и будет ли он! никому не известно, кроме инсайдеров Шнобелей и остальных журналюг!