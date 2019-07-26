Гастон не для «Спартака»

вчера, 16:30

Осуществить трансфер без приключений – не для «Спартака». «Соккер.ру» - о сложной судьбе трансфера Гастона Перейро из ПСВ .

Существует модное выражение о том, что у всего в футболе есть цикл. Мы говорим о том, что тот или иной цикл тренера в каком-либо клубе закончен – обычно в контексте с наставниками такое понятие используется. Но и для футболистов это порой уместно. Особенно если речь идет о клубах из Нидерландов и Португалии, для которых одной из основных задач является «доведение» игроков до европейского статуса и последующая перепродажа с выгодой.

В таком смысле можно говорить, что и у футболиста «цикл» в голландском или португальском клубе может завершиться. Именно такой момент настал для Гастона Перейро из ПСВ . Все сходится для того, чтобы он покинул клуб именно нынешним летом. Выгоднее, чем сейчас, эйндховенцы его не продадут. Во-первых, уругваец на пике «продаваемости» с точки зрения возраста – ему 24 года.

Во-вторых, его контракт с ПСВ рассчитан до лета 2020 года, то есть еще через сезон он может уйти совершенно бесплатно. В-третьих, в ПСВ Перейро ощутимо уперся в потолок возможностей. Он перешел в голландский клуб в 2015 году из «Насьоналя» за 7 миллионов евро в статусе свежеиспеченного чемпиона Уругвая. Постепенно его стоимость возрастала, Гастон выступал в Нидерландах стабильно, проводя из сезона в сезон примерно по 30 матчей в чемпионате страны и забивая регулярно не менее 10-11 мячей.

Но возрастание цены сначала стабилизировалось, а потом стоимость даже пошла чуть вниз. Этому есть не самое стандартное объяснение, которое заключается в том, что при на первый взгляд стабильных выступлениях на длинных отрезках в отдельных матчах или на короткой дистанции Перейро может ощутимо выпадать из игры и даже подводить этим команду.

Получается, что сезон Гастона состоит из больших колебаний по форме и эффективности, которые в итоге все равно дают усредненный одинаковый из года в год показатель. В какой-то степени такие колебания можно сравнить со статусом Гарета Бэйла в «Реале». Это отличный мастер, но положиться на него как на основного не получается при решении гарантированно сложных задач.

Поскольку в случае с Бэйлом никогда не знаешь, как и где он «сломается», а в случае с Перейро – как и где он растворится на поле и не оправдает возложенной ответственности. В силу настроения. Из-за этой особенности в целом-то хороший по характеристикам и ценный по позиции исполнитель не пользуется спросом у топовых клубов.

Посему ПСВ так и заинтересовался предложением «Спартака», который как раз ищет «десятку», атакующего полузащитника, который способен созидать, разгонять атаки, используя и нестандартные ходы, и вписываясь в комбинационные замыслы красно-белых (при наличии таковых). К тому же «Спартак», если верить ряду российских и голландских СМИ , был готов выплатить сумму, соответствующую верхнему порогу требований ПСВ – около 15 миллионов евро.

Другие клубы вряд ли бы стали выплачивать более 10 миллионов. Поэтому для Эйндховена это была бы прекрасная сделка. Почему в сослагательном наклонении? Дело в том, что трансфер под угрозой срыва. Вероятно, что он даже не состоится. Из-за позиции агента Перейро Пако Касаля.

Последний также ведет дела Диего Година и известен как весьма несговорчивый тип, жестко отстаивающий свои интересы. Он категорически не советует Перейро перебираться в Россию, предпочитая, чтобы тот выбрал английский клуб. При этом в Англии к Гастону проявляют интерес не клубы первого эшелона Премьер-Лиги. Но мы прекрасно понимаем, что даже аутсайдер Премьер-Лиги может себе позволить платить огромные деньги.

Кроме того, велик соблазн пристроить подопечного в Китай, где к нему также проявляли интерес. Ну, либо же Касаль просто имеет свои финансовые мотивы и хотел получить больше комиссионных. При этом «Спартаку» сейчас платить большие деньги агентам не очень-то приличествует. Клуб и так нещадно критикуется и болельщиками, и сторонними наблюдателями за то, что регулярно возглавляет список российских команд, которые больше всех денег тратят в качестве выплат представителям игроков при трансферах.

Видимо, в «Спартаке» решили занять более жесткую позицию в переговорах с привередливым Касалем. И из принципа могут вообще отменить сделку. Это не слишком устраивает ПСВ , который тоже участвует в уговорах агента, даже готов сделать скидку «Спартаку», чтобы красно-белые деньги эти доплатили Касалю. Тут любопытно, какой вес имеет мнение самого Перейро. Хочет ли он перебираться в Россию, готов ли отправляться в Китай или английский середняк?

Во всей этой суете вокруг Гастона слишком мало самого уругвайца. Что выглядит немного странно. Но не слишком удивительно с учетом реалий современного футбола, где в то же время есть место привередливым агентам. И в любом случае ситуация снова нанесет удар по имиджу менеджмента «Спартака» в глазах болельщиков, болезненно реагирующих на любые «не гладкие» моменты в поведении руководства клуба.

Почему игрок на ключевую позицию ищется только по ходу сезона? Почему нужно метаться из стороны в сторону, судорожно занимаясь перебором? И почему, даже выбрав вроде бы подходящую кандидатуру, «Спартак» натыкается на очередное нетривиальное препятствие?