Форвард дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в России. Об этом рассказал агент футболиста Инго Хаспел.
Он хочет играть в футбол. Есть интерес со стороны итальянских клубов. Также на нас выходят представители команд из других стран. Впрочем, сейчас мы плотно общаемся с заинтересованными сторонами из России.
Ранее сообщалось, что на 28-летнего нападающего претендуют «Локомотив» и «Спартак».
По мазутно-народным деньгам, судьям, болельщикам спартак.
По мазутно-народным деньгам, судьям, болельщикам спартак.
Но у нас может прижиться, ибо наши, почти все такие..:))
Но у нас может прижиться, ибо наши, почти все такие..:))
Только Хеведес за целый год ничего путного не сделал.
Только Хеведес за целый год ничего путного не сделал.