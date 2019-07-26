Агент: «Шюррле может продолжить карьеру в России»

вчера, 14:37

Форвард дортмундской «Боруссии» может продолжить карьеру в России. Об этом рассказал агент футболиста Инго Хаспел.

Он хочет играть в футбол. Есть интерес со стороны итальянских клубов. Также на нас выходят представители команд из других стран. Впрочем, сейчас мы плотно общаемся с заинтересованными сторонами из России.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего нападающего претендуют «Локомотив» и «Спартак».