ГлавнаяНовости

Агент: «Шюррле может продолжить карьеру в России»

вчера, 14:37

Форвард дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в России. Об этом рассказал агент футболиста Инго Хаспел.

Он хочет играть в футбол. Есть интерес со стороны итальянских клубов. Также на нас выходят представители команд из других стран. Впрочем, сейчас мы плотно общаемся с заинтересованными сторонами из России.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего нападающего претендуют «Локомотив» и «Спартак».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Газизов: «„Уфа“ не тянет условия „Зенита“ по Заболотному»
Сегодня, 01:34 Комментарии7
Слухи«Спартак» вступил в борьбу с ЦСКА за форварда «Интера»
Сегодня, 01:16 Комментарии6
«Норрчёпинг» опроверг информацию о скором переходе Ларссона в «Спартак»
Сегодня, 00:53 Комментарии3
Стала известна возможная зарплата Шюррле в «Спартаке»
Сегодня, 00:14 Комментарии9
Слухи«Спартак» близок к подписанию чемпиона мира 2014 года
Вчера, 23:19 Комментарии26
Агент: «Гуус Тиль очень близок к переходу в „Спартак“»
Вчера, 18:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   162 / 815
вчера в 20:08
Думаю, к бомжам !
Kwinto555
Kwinto555
вчера в 19:27
Полный писец проишел его карьере игрока. Любит деньги, а не футбол.
Санчо Панса
Санчо Панса
   170 / 815
вчера в 19:16
Вероятнее всего это будет именно Локомотив! В Спартак ему идти смысла я не вижу. Андре не из тех кто позорится в еврокубках! А в Локомотиве играет его старый знакомый Хеведес)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил VV V
   189 / 815
вчера в 17:07
Кто-то стоит стадион за свои деньги, а кто-то строит ,точнее крысит у государства общие федеральные деньги (Зенит и Локомотив)....вот и всё....., а за халявные общие деньги страны и олигофрен сможет построить стадион и напокупать футболистов по всему миру.
Ну, не переживай, все наладится и у жиденка, вот только с долгами расплатится.
VV V
VV V ответил сулейман шлагбаум 1
   316 / 815
вчера в 16:57
А что-же ваш жиденок на стадион потратился ? Покупал бы сейчас тоже кого-нибудь потолковее всяких шарлий. нисимур и прочих ноунеймов, за пятерку пучок.
Кто-то стоит стадион за свои деньги, а кто-то строит ,точнее крысит у государства общие федеральные деньги (Зенит и Локомотив)....вот и всё....., а за халявные общие деньги страны и олигофрен сможет построить стадион и напокупать футболистов по всему миру.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил VV V
   189 / 815
вчера в 16:17
28-летнего может покупать только Локомотив, разумеется за счёт государственного РЖД, и Спартак, у которого денег как у дурака махорки, но зато свои, как у Мони в знакомой песне.
А что-же ваш жиденок на стадион потратился ? Покупал бы сейчас тоже кого-нибудь потолковее всяких шарлий. нисимур и прочих ноунеймов, за пятерку пучок.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Roger Young
   189 / 815
вчера в 16:14
Еще один сбитый летчик в пару к Хеведесу. Только Хеведес за целый год ничего путного не сделал.
Я смотрю, ты знаешь, что есть такой Хеведес. И все.
ColdSun1995
ColdSun1995
   317 / 815
вчера в 16:01
а такой талант был. подходил потихоньку в основу Челси, стал Чемпионом Мира и так рано пошел на закат его футбольный путь
Ко Чегара
Ко Чегара
   120 / 815
вчера в 15:54
Локо финансово не потянет,а вот нужен ли он Спартаку -большой вопрос.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
вчера в 15:42
В любом случае, если перейдёт в наш чемпионат - это здорово. Звездный футболист жеж.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
вчера в 15:37
Ну по спортивному принципу Локо выигрывает.
По мазутно-народным деньгам, судьям, болельщикам спартак.
13 RUS
13 RUS
   115 / 815
вчера в 15:34
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       41 / 815
    вчера в 15:33
    В Спартак какого нибудь очередного Педру возьмут. Понсе уже есть. )))))
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       47 / 815
    вчера в 15:32
    В спартак даже толковые зулусы не идут.
    steelhead
    steelhead
       152 / 815
    вчера в 15:26
    Пока слабенькая трансферная компания, никто толковый не приехал. Это заявка, но шансы не большие, на мой взгляд. Очень маленькие шансы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 815
    вчера в 15:25
    Там еще Китай с горой свеженапечатанных тугриков стоит...
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 815
    вчера в 15:23
    Спартак это тупик карьеры. Гыгыгы
    particular
    particular
       7 / 815
    вчера в 15:23
    Нападающий с недостаточными нападательными навыками..:))
    Но у нас может прижиться, ибо наши, почти все такие..:))
    Bладимиp
    Bладимиp
       27 / 815
    вчера в 15:23
    Шюррле в клуб с позорной историей никогда не пойдет, зачем ему под пенсию свою карьеру марать.
    Egorium
    Egorium
       43 / 815
    вчера в 15:20
    После Боруссии играть в спартаке, это как пересесть с Мерседеса на телегу.
    Паровозов
    Паровозов
       275 / 815
    вчера в 15:17
    Надеюсь Хеведес склонит его к переходу в Локо.
    Caniggia
    Caniggia
       28 / 815
    вчера в 15:15
    Ещё, в принципе, не стар, возможно бы и смог усилить Локо. А если в Спартак, то Шюррле, как футболист, сразу превратится в труп!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил В еврокубках бессилен
       87 / 815
    вчера в 15:13
    Зачем ему нужны два самых судейских клуба? В еврокубках то все по-другому будет. Лучше в Китай, денег заработает и честно в футбол поиграет.
    Самый судейский клуб это питерский проект без истории
    Крылатый
    Крылатый
       771 / 815
    вчера в 15:08
    Жесть как может опуститься игрок. Из перспективного и подающего большие надежды превратиться в дармоеда... Что у него в голове, интересно?
    Roger Young
    Roger Young
       178 / 815
    вчера в 14:59
    Еще один сбитый летчик в пару к Хеведесу.

    Только Хеведес за целый год ничего путного не сделал.
    ZaZizu
    ZaZizu
       341 / 815
    вчера в 14:58
    Шюрле в рпл-это очень хор, локо под лигу нужнее
    Palex
    Palex
       142 / 815
    вчера в 14:55
    Как низко пал,чемпион Мира.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил В еврокубках бессилен
       6 / 815
    вчера в 14:53
    Зачем ему нужны два самых судейских клуба? В еврокубках то все по-другому будет. Лучше в Китай, денег заработает и честно в футбол поиграет.
    Он в футбол уже закончил играть, в "Фулхэме" был просто мертвечиной. Поэтому агент и шарится по Китаям да Россиям.
    VV V
    VV V
       316 / 815
    вчера в 14:46
    28-летнего может покупать только Локомотив, разумеется за счёт государственного РЖД, и Спартак, у которого денег как у дурака махорки, но зато свои, как у Мони в знакомой песне.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       368 / 815
    вчера в 14:44
    вот если дурака не будет валять,то очень даже нужен
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100