Губочан: «Я открыт для предложений из РПЛ»

Бывший игрок «Зенита» Томаш Губочан признался, что хотел бы вернуться в Россию.
Я сейчас дома, в Словакии. Тренируюсь самостоятельно и жду предложений. Ну и, с удовольствием занимаюсь семьей, детьми.
Из «Марселя» я ушел свободным агентом. Хотел уйти еще год назад, затем зимой в январе, потому что не играл. И, конечно, не был этим доволен. В минувшем сезоне тоже ничего не изменилось. Но контракт пришлось доработать до конца. Из-за того что вообще не играл целый год в главной команде, очень хочу перед завершением карьеры все же еще раз по-настоящему насладиться футболом. Не так, как это было в течение предыдущих 12 месяцев. Агент этим занимается. Пока ничего конкретного нет, но я ему доверяю — он что-нибудь найдет.
Моя карьера за пределами Словакии началась именно в России. И было бы очень хорошо, если бы в РПЛ ее и завершил. Так что открыт любым предложениям из премьер-лиги.
Поэтому всё логично. Мне тебя читать не надо, просто иногда ржать над "знаниями" таких експердов как ты. А игнор - очень подходит. Отличный инструмент для отделения зёрен от плевел.
Поэтому всё логично. Мне тебя читать не надо, просто иногда ржать над "знаниями" таких експердов как ты. А игнор - очень подходит. Отличный инструмент для отделения зёрен от плевел.
Молодец)))
Молодец)))