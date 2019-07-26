Губочан: «Я открыт для предложений из РПЛ»

Бывший игрок «Зенита» признался, что хотел бы вернуться в Россию.

Я сейчас дома, в Словакии. Тренируюсь самостоятельно и жду предложений. Ну и, с удовольствием занимаюсь семьей, детьми.

Из «Марселя» я ушел свободным агентом. Хотел уйти еще год назад, затем зимой в январе, потому что не играл. И, конечно, не был этим доволен. В минувшем сезоне тоже ничего не изменилось. Но контракт пришлось доработать до конца. Из-за того что вообще не играл целый год в главной команде, очень хочу перед завершением карьеры все же еще раз по-настоящему насладиться футболом. Не так, как это было в течение предыдущих 12 месяцев. Агент этим занимается. Пока ничего конкретного нет, но я ему доверяю — он что-нибудь найдет.