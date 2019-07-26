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Губочан: «Я открыт для предложений из РПЛ»

вчера, 11:55

Бывший игрок «Зенита» Томаш Губочан признался, что хотел бы вернуться в Россию.

Я сейчас дома, в Словакии. Тренируюсь самостоятельно и жду предложений. Ну и, с удовольствием занимаюсь семьей, детьми.

Из «Марселя» я ушел свободным агентом. Хотел уйти еще год назад, затем зимой в январе, потому что не играл. И, конечно, не был этим доволен. В минувшем сезоне тоже ничего не изменилось. Но контракт пришлось доработать до конца. Из-за того что вообще не играл целый год в главной команде, очень хочу перед завершением карьеры все же еще раз по-настоящему насладиться футболом. Не так, как это было в течение предыдущих 12 месяцев. Агент этим занимается. Пока ничего конкретного нет, но я ему доверяю — он что-нибудь найдет.

Моя карьера за пределами Словакии началась именно в России. И было бы очень хорошо, если бы в РПЛ ее и завершил. Так что открыт любым предложениям из премьер-лиги.

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Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Морозовский
   269 / 815
вчера в 16:48
Это что ещё за баклан!?
Ты на футбольном портале, "знаток". При этом ты в футболе так же разбираешься, как я в балете.
Поэтому всё логично. Мне тебя читать не надо, просто иногда ржать над "знаниями" таких експердов как ты. А игнор - очень подходит. Отличный инструмент для отделения зёрен от плевел.
itujan
itujan ответил cska plus
   51 / 815
вчера в 15:17
По возрасту Губочан подходит спартаку, только есть одна проблема, федун не любит белых ему бы негров подавать.
В спартак Губочан никогда не пойдет играть даже за еду, знает, это свиньи.
VV V
VV V
   316 / 815
вчера в 14:50
Томаш пожил при коммунизме в Зените, теперь вспоминает и сожалеет, что находится в Словакии, ведь у государственного ГазПрома дневная выручка больше, чем весь ВВП Словакии.
sir_Alex
sir_Alex ответил Морозовский
   20 / 815
вчера в 14:32
"Стыдно за Спартак" сначала ставит в игнор, а потом ответы строит! СТЫДНО ЗА Зенит и их бакланов!
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 815
    вчера в 14:11
      minai
      minai ответил Морозовский
         101 / 815
      вчера в 13:44
      Это что ещё за баклан!?
      Чувак времён баклана Данни и баклана Лазовича.
      ДСА
      ДСА
         149 / 815
      вчера в 13:19
      Развратила его наша Премьер-Лига своими зарплатами.
      Морозовский
      Морозовский ответил 25процентный клоун
         3 / 815
      вчера в 12:52
      Не, этот не застал бакланий созыв заболотных и зюб, он играл с мастерами, с легендами клуба
        Стыдно за Спартак
        Стыдно за Спартак ответил Морозовский
           269 / 815
        вчера в 12:52
        Это что ещё за баклан!?
        Очень показательно, так и знал что ты футбольный эксперд. Зато, ни единого поста не пропускаешь, чтобы прокомментировать.
        Молодец)))
        cska plus
        cska plus
           13 / 815
        вчера в 12:26
        По возрасту Губочан подходит спартаку, только есть одна проблема, федун не любит белых ему бы негров подавать.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Морозовский
           8 / 815
        вчера в 12:12
        Не, этот не застал бакланий созыв заболотных и зюб, он играл с мастерами, с легендами клуба
        Морозовский
        Морозовский
           3 / 815
        вчера в 11:58
        Это что ещё за баклан!?
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