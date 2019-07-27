«Интер» обыграл ПСЖ

сегодня, 17:11

«Интер» одержал победу над ПСЖ в товарищеском матче. Исход поединка решала серия послематчевых пенальти, в которой миланский клуб победил со счетом 6:5.

ПСЖ - «Интер» - 1:1 (1:0, по пенальти 5:6)

Голы: Керер 41 - Лонго 90+4.

ПСЖ : Ареола, Менье (Хеман 76), Диалло, Бернат (Загре 76), Кюрзава (Нсоки 76), Керер (Баккер 76), Сарабия (Хесе 75), Дракслер (Мбе Со 76), Эррера (Аушиш 76), Верратти (Куасси 76), Мбаппе (Кавани 75).

«Интер»: Ханданович, де Фрай (Лонго 65), Д`Амброзио (Агуме 90), Бастони (Раноккиа 65), Далберт (Годин 65), Шкриньяр (Пирола 83), Брозович (Гальярдини 65), Сенси (Валеро 65), Барелла (Колидио 83), Эспозито (Кандрева 65), Перишич (Жоау Мариу 83).

Предупреждение: Кюрзава 49.

Напомним, что недавно «Интер» уступил «Манчестер Юнайтед» в контрольном поединке.