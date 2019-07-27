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«Интер» обыграл ПСЖ

сегодня, 17:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеЗакончился после серии пенальти

«Интер» одержал победу над ПСЖ в товарищеском матче. Исход поединка решала серия послематчевых пенальти, в которой миланский клуб победил со счетом 6:5.

ПСЖ - «Интер» - 1:1 (1:0, по пенальти 5:6)
Голы: Керер 41 - Лонго 90+4.

ПСЖ: Ареола, Менье (Хеман 76), Диалло, Бернат (Загре 76), Кюрзава (Нсоки 76), Керер (Баккер 76), Сарабия (Хесе 75), Дракслер (Мбе Со 76), Эррера (Аушиш 76), Верратти (Куасси 76), Мбаппе (Кавани 75).

«Интер»: Ханданович, де Фрай (Лонго 65), Д`Амброзио (Агуме 90), Бастони (Раноккиа 65), Далберт (Годин 65), Шкриньяр (Пирола 83), Брозович (Гальярдини 65), Сенси (Валеро 65), Барелла (Колидио 83), Эспозито (Кандрева 65), Перишич (Жоау Мариу 83).

Предупреждение: Кюрзава 49.

Напомним, что недавно «Интер» уступил «Манчестер Юнайтед» в контрольном поединке.

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Все комментарии
Камелошка
Камелошка
   232 / 836
сегодня в 21:00
Приветствую неродзурцы, ваш Камелошка рад разделить с вами кусок неродзурскова величия. Обожаю наше копро и китайских повелителей, а ведь хейтеры гаварили, что с этай каманды канфетку не сделаешь, но слава сёгуну мы вирнулись. Победить на выезде ПЖС это копрооргазм. Всех с победой.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Alex12357
   117 / 836
сегодня в 20:12
А где звёздный футболист МБаппе????????
А что, ему *опу рвать в товарняке? Он уже довел до слез Неймара и показал свой высочайший уровень на ЧМ 2018, в то время, как Неймар симулировал в каждом матче за сборную
starche
starche
   197 / 836
сегодня в 18:41
Интер с победой!
Alex12357
Alex12357
   512 / 836
сегодня в 18:16
А где звёздный футболист МБаппе????????
Sergey Z
Sergey Z
   270 / 836
сегодня в 17:50
Интер с победой!!!
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 836
сегодня в 17:25
Опустили ПСЖ в их амбициях.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 836
сегодня в 17:25
С победой.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   36 / 836
сегодня в 17:13
Это хорошая новость.
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