ГлавнаяНовости

«Спартак» уступил «Тамбову»

сегодня, 18:32
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 3-го тура чемпионата России.

Саранск, стадион Мордовия Арена

«Тамбов» - «Спартак» 2:0 (1:0)
Голы: Гогуа Коуаме 29, Таказов 70

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа Коуаме, Ойеволе, Таказов, Карасев, Чуперка, Костюков (Бенито 67), Кулик (Чернышов 57), Килин (Маркелов 77), Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев 81), Зобнин, Фернандо, Гулиев (Джано 46), Понсе (Мирзов 65), Адриано, Бакаев
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Гулиев 3, Таказов 53, Гогуа Коуаме 54, Понсе 59, Жиго 69, Мирзов 82, Шелия 90

Судья: Вилков Михаил.

Ранее «Уфа» обыграла «Крылья Советов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Монако» с Головиным обыграл «Порту» в товарищеском матче
Сегодня, 23:21 Комментарии3
«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Голландии
Сегодня, 21:05 Комментарии7
«Краснодар» разгромил «Сочи». Игнатьев отметился дублем
Сегодня, 20:52 Комментарии71
«Манчестер Сити» обыграл вторую команду Японии
Сегодня, 18:26 Комментарии2
«Интер» обыграл ПСЖ
Сегодня, 17:11 Комментарии8
«Уфа» на домашнем поле переиграла «Крылья Советов»
Сегодня, 15:56 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
trimetil
trimetil ответил Нелетучий голландец
   354 / 836
сегодня в 23:44
Какой позор!
Да ладно... Первый раз что ли?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил cska1948
   326 / 836
сегодня в 23:44
А разве ещё не ввели новые поправки? Любое касание мяча рукой в штрафной площади должно наказываться
Если не ошибаюсь как то так
tolctoy
tolctoy ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   252 / 836
сегодня в 23:39
Товарищи "спартачи", у вас есть что сказать, всей стране, в свое оправдание?
Нам и не надо говорить ничего в своё оправдание.Я как болел так и буду болеть за СПАРТАК.Проигрывает он или выигрывает.А вот что здесь делаешь ты,болела д.киева.Большой вопрос.Что скажешь,в своё оправдание?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Константин Белых
   326 / 836
сегодня в 23:39
По словам некоторых сектантов спартака, у Зенита все схвачено и решено уже
Значит ли это, что Зенит застрахован от «тупых поражений»

Более того, это не тупое поражение спартака
После пропущенного мяча спартак только и делал, что лупил из-за пределов штрафной площади. От бессилия. Но дениска балабол-сливака-легенда-капитан уже не с вами, некому забивать дураков
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   723 / 836
сегодня в 23:35
Какой позор!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   326 / 836
сегодня в 23:34
    RussianMango
    RussianMango ответил tolctoy
       88 / 836
    сегодня в 23:33
    У меня не надо спрашивать. А вот вас не считает за болел клуба, который он топит. Жуйте сопли и дальше...а лазурные с конями ржут над вами.
    trimetil
    trimetil ответил Константин Белых
       354 / 836
    сегодня в 23:30
    Дорогие болелы Зенита ЦСКА и ЛОКО приятно что после поражения вы так старательно нас мажете шоколадной пастой! Это приятно. Но и вы от тупых поражений не застрахованы. Все еще впереди... Так что особенно то не старайтесь..
    Я сначала удивился, что вам приятно, когда вас мажут, но потом вспомнил - это же свиньи.
    tolctoy
    tolctoy ответил cska1948
       252 / 836
    сегодня в 23:26
    Так по твоей логике руки должны находиться только в нижнем положении, а проще говоря их надо связывать. Вот тебе на сон грядущий:"Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судьи Михаила Вилкова в матче "Тамбов" - "Спартак" (2:0). - Верно ли засчитан гол "Тамбова" на 29-й минуте встречи? - В момент удара Гогуа находился в пассивном положении вне игры. Ассистент наблюдает за игровым эпизодом как бы запрограммировано. Стой и смотри. То есть, фиксирует положение вне игры по удару по мячу. Если футболист, находившейся в пассивном положении вне игры, сам себя вводит в правильное положение, то все нормально. В этом игровом эпизоде отмашка ассистента объяснима. Потому что у него нет такой практики каждый день, нет таких матчей. У монитора – это ведь не практика. Нужно работать вживую, быть эмоционально готовым, концентрация чтобы была и так далее. Поэтому его первая отмашка была на удар по мячу. И молодец Михаил Вилков, который дал доиграть этот эпизод и только потом пошел посовещаться. Надо также отдать должное ассистенту, что он не стал настаивать на том, чтобы увидел положение вне игры. Он принял свою ошибку с тем, что эмоционально среагировал на первый удар по мячу. Поэтому мяч забит правильно. - На 27-й минуте в штрафной мяч попал в руку защитнику "Тамбова". Надо ли было назначать пенальти? - Вы правильно сказали, что мяч попал в руку. Не футболист сыграл рукой, а именно мяч попал в руку. В этом эпизоде игрок не выставлял руку в сторону, увеличивая зону обороны ворот. Он защищал себя. В таких случаях я, когда сужу любительские команды, говорю, стоп: "В свои ворота поставишь такой пенальти? Нет? Ну, тогда играем дальше". Кстати говоря, во втором тайме Рассказов справа бил, и в штрафной площади игрок "Тамбова" упал, опираясь рукой о землю. Там тоже мяч попал ему в руку. Но это не попытка перехватить передачу. Он уже опирался на руку. По футбольному это трактуется, что мяч попал игроку в руку.
    Мне хусаинов не авторитет.Другие говорят что это пенальти.
    серый1925
    серый1925
       519 / 836
    сегодня в 23:25
    да не уступил а прос..л
    tolctoy
    tolctoy ответил cska1948
       252 / 836
    сегодня в 23:24
    Так по твоей логике руки должны находиться только в нижнем положении, а проще говоря их надо связывать. Вот тебе на сон грядущий:"Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судьи Михаила Вилкова в матче "Тамбов" - "Спартак" (2:0). - Верно ли засчитан гол "Тамбова" на 29-й минуте встречи? - В момент удара Гогуа находился в пассивном положении вне игры. Ассистент наблюдает за игровым эпизодом как бы запрограммировано. Стой и смотри. То есть, фиксирует положение вне игры по удару по мячу. Если футболист, находившейся в пассивном положении вне игры, сам себя вводит в правильное положение, то все нормально. В этом игровом эпизоде отмашка ассистента объяснима. Потому что у него нет такой практики каждый день, нет таких матчей. У монитора – это ведь не практика. Нужно работать вживую, быть эмоционально готовым, концентрация чтобы была и так далее. Поэтому его первая отмашка была на удар по мячу. И молодец Михаил Вилков, который дал доиграть этот эпизод и только потом пошел посовещаться. Надо также отдать должное ассистенту, что он не стал настаивать на том, чтобы увидел положение вне игры. Он принял свою ошибку с тем, что эмоционально среагировал на первый удар по мячу. Поэтому мяч забит правильно. - На 27-й минуте в штрафной мяч попал в руку защитнику "Тамбова". Надо ли было назначать пенальти? - Вы правильно сказали, что мяч попал в руку. Не футболист сыграл рукой, а именно мяч попал в руку. В этом эпизоде игрок не выставлял руку в сторону, увеличивая зону обороны ворот. Он защищал себя. В таких случаях я, когда сужу любительские команды, говорю, стоп: "В свои ворота поставишь такой пенальти? Нет? Ну, тогда играем дальше". Кстати говоря, во втором тайме Рассказов справа бил, и в штрафной площади игрок "Тамбова" упал, опираясь рукой о землю. Там тоже мяч попал ему в руку. Но это не попытка перехватить передачу. Он уже опирался на руку. По футбольному это трактуется, что мяч попал игроку в руку.
    Это не по моей логики,как ты пишешь. Это по правилам УЕФА.
    Константин Белых
    Константин Белых
       108 / 836
    сегодня в 23:20
    Дорогие болелы Зенита ЦСКА и ЛОКО приятно что после поражения вы так старательно нас мажете шоколадной пастой! Это приятно. Но и вы от тупых поражений не застрахованы. Все еще впереди... Так что особенно то не старайтесь..
    tolctoy
    tolctoy ответил ПерекатиПоле
       252 / 836
    сегодня в 23:20
    Естественное положение руки - не пенальти. Рука защищающее лицо от попадания мяча : в естественном положении, пеналя нет. Это и в правилах фифа расписано.
    Ещё один.Штрафной удар исполняется с 9 метров.Мяч летит в голову игроку.Он может либо сыграть головой либо уклонится от удара.Игрок вскидывает руку и играет ей.Это 1000 процентный пенальти.Это напоминаю штрафной удар,а не игра команд в штрафной площади ворот.Когда мяч с близкого расстояния попадает игроку в руку,а тот не увеличивает рукой площадь тела.Тут пенальти нет.Дошло наконец? Или как до жирафов.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Паровозов
       156 / 836
    сегодня в 23:17
    Вот здесь красавец без комментариев даже
    Так точно подмечено!!!
    Паровозов
    Паровозов ответил Шуnя771
       303 / 836
    сегодня в 23:16
    В натуре стыдно за Спартак!
    Вот здесь красавец без комментариев даже
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       156 / 836
    сегодня в 23:15
    Товарищи "спартачи", у вас есть что сказать, всей стране, в свое оправдание?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 836
    сегодня в 23:12
    Спартаку не унывать....
    Локо начинал прошлый чемп набрав 2 очка в первых 3-х турах ..и стал серебрянным призёром.......у вас же 4 очка за 3 тура.....

    У Григоряна неплохая команда....ещё неизвестно сколько очков наберут остальные лидеры в Саранске....

    По большому счёту - ничего "из ряда вон" и не случилось.....
    То что нет игры - было видно ещё по игре с "Сочи"....
    То что состав "не комильфо" - так это лишь ускорит подвижки Цорна с Шуррлями и Тиллями....

    Единственное что неоспоримо - несоответствие тренера.....
    Ничего не скажу плохого про Кононова....
    Но по-моему Спартаку нужен тренер другого уровня,опыта и харизмы ...

    Удачи !!!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       22 / 836
    сегодня в 23:11
    А как там новичок команды Понсе? Нам же залечивали, что игрок основы Ромы, чемпионат Греции разрывал. Три тура прошло - выхлопа ноль.
    Ну и ариец Баду почему на скамейке сидит?
    Цорн Пиджаку для чего игроков привозит?
    cska1948
    cska1948 ответил tolctoy
       35 / 836
    сегодня в 23:10
    Специально для тугодумов.Рука игрока не должна находится между 9 и 3 цифрами циферблата в красной зоне.Нигде не сказано что рука должна находится выше головы.Она не должна находится там вообще,между 9 и 3.Дошло?
    Так по твоей логике руки должны находиться только в нижнем положении, а проще говоря их надо связывать. Вот тебе на сон грядущий:"Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судьи Михаила Вилкова в матче "Тамбов" - "Спартак" (2:0).

    - Верно ли засчитан гол "Тамбова" на 29-й минуте встречи?

    - В момент удара Гогуа находился в пассивном положении вне игры. Ассистент наблюдает за игровым эпизодом как бы запрограммировано. Стой и смотри. То есть, фиксирует положение вне игры по удару по мячу. Если футболист, находившейся в пассивном положении вне игры, сам себя вводит в правильное положение, то все нормально. В этом игровом эпизоде отмашка ассистента объяснима. Потому что у него нет такой практики каждый день, нет таких матчей. У монитора – это ведь не практика. Нужно работать вживую, быть эмоционально готовым, концентрация чтобы была и так далее. Поэтому его первая отмашка была на удар по мячу. И молодец Михаил Вилков, который дал доиграть этот эпизод и только потом пошел посовещаться. Надо также отдать должное ассистенту, что он не стал настаивать на том, чтобы увидел положение вне игры. Он принял свою ошибку с тем, что эмоционально среагировал на первый удар по мячу. Поэтому мяч забит правильно.

    - На 27-й минуте в штрафной мяч попал в руку защитнику "Тамбова". Надо ли было назначать пенальти?

    - Вы правильно сказали, что мяч попал в руку. Не футболист сыграл рукой, а именно мяч попал в руку. В этом эпизоде игрок не выставлял руку в сторону, увеличивая зону обороны ворот. Он защищал себя. В таких случаях я, когда сужу любительские команды, говорю, стоп: "В свои ворота поставишь такой пенальти? Нет? Ну, тогда играем дальше". Кстати говоря, во втором тайме Рассказов справа бил, и в штрафной площади игрок "Тамбова" упал, опираясь рукой о землю. Там тоже мяч попал ему в руку. Но это не попытка перехватить передачу. Он уже опирался на руку. По футбольному это трактуется, что мяч попал игроку в руку.
    viv
    viv
       275 / 836
    сегодня в 23:09
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       467 / 836
    сегодня в 23:08
    это уже не смешно
    tolctoy
    tolctoy ответил cska1948
       252 / 836
    сегодня в 23:05
    Посмотрел я на это циферблат. Так вот, на этом циферблате ЧЁТКО показано, что при нарушении рука защитника должна быть либо ВЫШЕ головы, либо ВЫСТУПАТЬ В СТОРОНУ от тела игрока. В нашем случае игрок НЕ поднимал руку выше головы и его рука ни в каком месте НЕ выступает за пределы тела.
    Специально для тугодумов.Рука игрока не должна находится между 9 и 3 цифрами циферблата в красной зоне.Нигде не сказано что рука должна находится выше головы.Она не должна находится там вообще,между 9 и 3.Дошло?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил cska1948
       22 / 836
    сегодня в 23:05
    Естественное положение руки - не пенальти.
    Рука защищающее лицо от попадания мяча : в естественном положении, пеналя нет.
    Это и в правилах фифа расписано.
    Шуnя771
    Шуnя771
       49 / 836
    сегодня в 23:01
    То что не удалось сделать Сочи, сделал Тамбов....)
    Шуnя771
    Шуnя771
       49 / 836
    сегодня в 23:00
    В натуре стыдно за Спартак!
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 22:59
    Позор!!! Позор!!!
    cska1948
    cska1948 ответил tolctoy
       35 / 836
    сегодня в 22:55
    Для этого использовали принцип циферблата, в котором разведённые горизонтально руки указывают на 3 и 9 соответственно. Все зоны выше этого оцениваются ФИФА как те, где рук футболиста быть не должно.
    Посмотрел я на это циферблат. Так вот, на этом циферблате ЧЁТКО показано, что при нарушении рука защитника должна быть либо ВЫШЕ головы, либо ВЫСТУПАТЬ В СТОРОНУ от тела игрока. В нашем случае игрок НЕ поднимал руку выше головы и его рука ни в каком месте НЕ выступает за пределы тела.
    kts
    kts
       405 / 836
    сегодня в 22:49
    Какая прелесть.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Константин Белых
       156 / 836
    сегодня в 22:45
    А если в пердив уйдем-ты огорчишься? Честно?
    Буду горевать!!! Кто же, так будет потешать всю страну????
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    сегодня в 22:42
    Очень неплохо выступил Тамбов.Победа совершенная и судейство было на редкость объективное.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100