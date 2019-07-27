«Спартак» уступил «Тамбову»

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 3-го тура чемпионата России.
Саранск, стадион Мордовия Арена
«Тамбов» - «Спартак» 2:0 (1:0)
Голы: Гогуа Коуаме 29, Таказов 70
«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа Коуаме, Ойеволе, Таказов, Карасев, Чуперка, Костюков (Бенито 67), Кулик (Чернышов 57), Килин (Маркелов 77), Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев 81), Зобнин, Фернандо, Гулиев (Джано 46), Понсе (Мирзов 65), Адриано, Бакаев
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Гулиев 3, Таказов 53, Гогуа Коуаме 54, Понсе 59, Жиго 69, Мирзов 82, Шелия 90
Судья: Вилков Михаил.
Ранее «Уфа» обыграла «Крылья Советов».
Если не ошибаюсь как то так
Если не ошибаюсь как то так
Значит ли это, что Зенит застрахован от «тупых поражений»
Более того, это не тупое поражение спартака
После пропущенного мяча спартак только и делал, что лупил из-за пределов штрафной площади. От бессилия. Но дениска балабол-сливака-легенда-капитан уже не с вами, некому забивать дураков
Значит ли это, что Зенит застрахован от «тупых поражений»
Более того, это не тупое поражение спартака
После пропущенного мяча спартак только и делал, что лупил из-за пределов штрафной площади. От бессилия. Но дениска балабол-сливака-легенда-капитан уже не с вами, некому забивать дураков
Вы просто посмотрите повтор второго гола
Свинки даже не сопротивлялись, просто стояли и смотрели как их старшие братья забивают им гол
Стыдно за спартак
Вы просто посмотрите повтор второго гола
Свинки даже не сопротивлялись, просто стояли и смотрели как их старшие братья забивают им гол
Стыдно за спартак
Локо начинал прошлый чемп набрав 2 очка в первых 3-х турах ..и стал серебрянным призёром.......у вас же 4 очка за 3 тура.....
У Григоряна неплохая команда....ещё неизвестно сколько очков наберут остальные лидеры в Саранске....
По большому счёту - ничего "из ряда вон" и не случилось.....
То что нет игры - было видно ещё по игре с "Сочи"....
То что состав "не комильфо" - так это лишь ускорит подвижки Цорна с Шуррлями и Тиллями....
Единственное что неоспоримо - несоответствие тренера.....
Ничего не скажу плохого про Кононова....
Но по-моему Спартаку нужен тренер другого уровня,опыта и харизмы ...
Удачи !!!
Локо начинал прошлый чемп набрав 2 очка в первых 3-х турах ..и стал серебрянным призёром.......у вас же 4 очка за 3 тура.....
У Григоряна неплохая команда....ещё неизвестно сколько очков наберут остальные лидеры в Саранске....
По большому счёту - ничего "из ряда вон" и не случилось.....
То что нет игры - было видно ещё по игре с "Сочи"....
То что состав "не комильфо" - так это лишь ускорит подвижки Цорна с Шуррлями и Тиллями....
Единственное что неоспоримо - несоответствие тренера.....
Ничего не скажу плохого про Кононова....
Но по-моему Спартаку нужен тренер другого уровня,опыта и харизмы ...
Удачи !!!
Ну и ариец Баду почему на скамейке сидит?
Цорн Пиджаку для чего игроков привозит?
Ну и ариец Баду почему на скамейке сидит?
Цорн Пиджаку для чего игроков привозит?
- Верно ли засчитан гол "Тамбова" на 29-й минуте встречи?
- В момент удара Гогуа находился в пассивном положении вне игры. Ассистент наблюдает за игровым эпизодом как бы запрограммировано. Стой и смотри. То есть, фиксирует положение вне игры по удару по мячу. Если футболист, находившейся в пассивном положении вне игры, сам себя вводит в правильное положение, то все нормально. В этом игровом эпизоде отмашка ассистента объяснима. Потому что у него нет такой практики каждый день, нет таких матчей. У монитора – это ведь не практика. Нужно работать вживую, быть эмоционально готовым, концентрация чтобы была и так далее. Поэтому его первая отмашка была на удар по мячу. И молодец Михаил Вилков, который дал доиграть этот эпизод и только потом пошел посовещаться. Надо также отдать должное ассистенту, что он не стал настаивать на том, чтобы увидел положение вне игры. Он принял свою ошибку с тем, что эмоционально среагировал на первый удар по мячу. Поэтому мяч забит правильно.
- На 27-й минуте в штрафной мяч попал в руку защитнику "Тамбова". Надо ли было назначать пенальти?
- Вы правильно сказали, что мяч попал в руку. Не футболист сыграл рукой, а именно мяч попал в руку. В этом эпизоде игрок не выставлял руку в сторону, увеличивая зону обороны ворот. Он защищал себя. В таких случаях я, когда сужу любительские команды, говорю, стоп: "В свои ворота поставишь такой пенальти? Нет? Ну, тогда играем дальше". Кстати говоря, во втором тайме Рассказов справа бил, и в штрафной площади игрок "Тамбова" упал, опираясь рукой о землю. Там тоже мяч попал ему в руку. Но это не попытка перехватить передачу. Он уже опирался на руку. По футбольному это трактуется, что мяч попал игроку в руку.
- Верно ли засчитан гол "Тамбова" на 29-й минуте встречи?
- В момент удара Гогуа находился в пассивном положении вне игры. Ассистент наблюдает за игровым эпизодом как бы запрограммировано. Стой и смотри. То есть, фиксирует положение вне игры по удару по мячу. Если футболист, находившейся в пассивном положении вне игры, сам себя вводит в правильное положение, то все нормально. В этом игровом эпизоде отмашка ассистента объяснима. Потому что у него нет такой практики каждый день, нет таких матчей. У монитора – это ведь не практика. Нужно работать вживую, быть эмоционально готовым, концентрация чтобы была и так далее. Поэтому его первая отмашка была на удар по мячу. И молодец Михаил Вилков, который дал доиграть этот эпизод и только потом пошел посовещаться. Надо также отдать должное ассистенту, что он не стал настаивать на том, чтобы увидел положение вне игры. Он принял свою ошибку с тем, что эмоционально среагировал на первый удар по мячу. Поэтому мяч забит правильно.
- На 27-й минуте в штрафной мяч попал в руку защитнику "Тамбова". Надо ли было назначать пенальти?
- Вы правильно сказали, что мяч попал в руку. Не футболист сыграл рукой, а именно мяч попал в руку. В этом эпизоде игрок не выставлял руку в сторону, увеличивая зону обороны ворот. Он защищал себя. В таких случаях я, когда сужу любительские команды, говорю, стоп: "В свои ворота поставишь такой пенальти? Нет? Ну, тогда играем дальше". Кстати говоря, во втором тайме Рассказов справа бил, и в штрафной площади игрок "Тамбова" упал, опираясь рукой о землю. Там тоже мяч попал ему в руку. Но это не попытка перехватить передачу. Он уже опирался на руку. По футбольному это трактуется, что мяч попал игроку в руку.
Рука защищающее лицо от попадания мяча : в естественном положении, пеналя нет.
Это и в правилах фифа расписано.
Рука защищающее лицо от попадания мяча : в естественном положении, пеналя нет.
Это и в правилах фифа расписано.