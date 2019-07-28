Маклаков: «Кононов - чрезвычайно мягкий тренер для „Спартака“»

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение московской команды от «Тамбова» в третьем туре РПЛ (0:2).

Не я судья Кононову, не я его ставил. Есть корзина шансов, которую ему выдало руководство, в ней остается все меньше и меньше яиц. У меня есть ощущение, что у него проигрывает середина. Фланги очень хороши работали, а середина нет. И, конечно, атака, непонятно, что происходит с Адриано, жаль, что пока мало задействован Джано. Этот игрок незаменим, когда команде необходимо усилить атаку. Даже Рома Зобнин при его титанической отдаче допускает много брака. Мне понравился атакующий стиль команды, но он не имеет финального конца.

Приход Кононова в команду для меня был крайней неожиданностью, потому что он очень хладнокровный, осторожный, прагматичный. Эти качества не мешают быть хорошим тренером, но «Спартаку» иногда нужен диктатор. Пока я не вижу в нем тренера, который нужен «Спартаку». У команды появилось много передач, но они же должны иметь какой-то смысл. Я думаю, он чрезвычайно мягкий тренер для «Спартака».

Что касается Федора Черенкова, то для меня это что-то родное, очень близкое и необходимое каждый день. Все, что говорят о нем другие люди — это их мнение, только не нужно оскорблений, потому что для меня это, как и для любого болельщика «Спартака», больно слышать. Обидно, что мы до сих пор не сделали ему памятник.