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Маклаков: «Кононов - чрезвычайно мягкий тренер для „Спартака“»

сегодня, 14:23
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение московской команды от «Тамбова» в третьем туре РПЛ (0:2). 

Не я судья Кононову, не я его ставил. Есть корзина шансов, которую ему выдало руководство, в ней остается все меньше и меньше яиц. У меня есть ощущение, что у него проигрывает середина. Фланги очень хороши работали, а середина нет. И, конечно, атака, непонятно, что происходит с Адриано, жаль, что пока мало задействован Джано. Этот игрок незаменим, когда команде необходимо усилить атаку. Даже Рома Зобнин при его титанической отдаче допускает много брака. Мне понравился атакующий стиль команды, но он не имеет финального конца.

Приход Кононова в команду для меня был крайней неожиданностью, потому что он очень хладнокровный, осторожный, прагматичный. Эти качества не мешают быть хорошим тренером, но «Спартаку» иногда нужен диктатор. Пока я не вижу в нем тренера, который нужен «Спартаку». У команды появилось много передач, но они же должны иметь какой-то смысл. Я думаю, он чрезвычайно мягкий тренер для «Спартака».

Что касается Федора Черенкова, то для меня это что-то родное, очень близкое и необходимое каждый день. Все, что говорят о нем другие люди — это их мнение, только не нужно оскорблений, потому что для меня это, как и для любого болельщика «Спартака», больно слышать. Обидно, что мы до сих пор не сделали ему памятник.

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Все комментарии
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   195 / 828
сегодня в 15:42
Интеллигенция не должна руководить "свинофермой" - это факт.
Черенков - легенда, достойная памятника. Это тоже факт.
ЮЗИК
ЮЗИК
   250 / 828
сегодня в 15:41
С тренером надо что то делать
Androshin
Androshin
сегодня в 15:24
Какая команда, такой и тренер, что вы хотели.
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 15:23
Не нравится Кононов,ставьте Шалимова. В конце сезона посмотрим стыковые матчи.
Glodor
Glodor
   41 / 828
сегодня в 15:16
Стыдно за свиней, которого тренера сжирают.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   188 / 828
сегодня в 15:16
Кто тырит -кто тырит ? .....опой давит !
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   55 / 828
сегодня в 15:16
Кононов тренер середняка, коим и является Спартак.
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 828
сегодня в 15:05
Прикольная версия от прапорщика Шматко. При устройстве в Спартак Кононову выдали корзину с яйцами, что бы он их высидел, но их становится всё меньше и меньше.
А теперь главный вопрос: "кто тырит яйца у Кононова?"
itujan
itujan
   45 / 828
сегодня в 15:04
Кононов - очередная жертва спартака, знал на что шел.
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 828
сегодня в 14:24
Отличный тренер, поставил пупсикам игру, которая устраивает всю страну, кроме 9333 ботов на открывашке! Удачи и долгой работы Олегу!
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