Нигматуллин: «Фаворита в московском дерби не вижу»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящее дерби с ЦСКА в 3-м туре РПЛ.
Фаворита в этом матче не вижу. Обе команды подходят не в идеальном состоянии. «Локомотив» играл две игры дома и два очка потерял с командами из нижней части таблицы. ЦСКА вообще умудрился проиграть. Сейчас это были въезжающие матчи в чемпионат. По-настоящему оценивать можно будет именно в этом матче, потому что здесь серьёзный раздражитель: и для «Локо», и для ЦСКА. Нас ждёт матч за шесть очков.
За счёт чего гости могут одержать победу? Железнодорожники более опытны по составу. У команды Ганчаренко много молодых футболистов, но для того, чтобы решать серьёзные задачи, команда не может состоять только из молодёжи. Когда ЦСКА блистал, в составе были опытные игроки: Игнашевич, Березуцкие. Сейчас им не хватает на поле такого дядьки, как Игнашевич. Поэтому в этом плане у «Локо» есть преимущество.