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Нигматуллин: «Фаворита в московском дерби не вижу»

сегодня, 14:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящее дерби с ЦСКА в 3-м туре РПЛ.

Фаворита в этом матче не вижу. Обе команды подходят не в идеальном состоянии. «Локомотив» играл две игры дома и два очка потерял с командами из нижней части таблицы. ЦСКА вообще умудрился проиграть. Сейчас это были въезжающие матчи в чемпионат. По-настоящему оценивать можно будет именно в этом матче, потому что здесь серьёзный раздражитель: и для «Локо», и для ЦСКА. Нас ждёт матч за шесть очков.

За счёт чего гости могут одержать победу? Железнодорожники более опытны по составу. У команды Ганчаренко много молодых футболистов, но для того, чтобы решать серьёзные задачи, команда не может состоять только из молодёжи. Когда ЦСКА блистал, в составе были опытные игроки: Игнашевич, Березуцкие. Сейчас им не хватает на поле такого дядьки, как Игнашевич. Поэтому в этом плане у «Локо» есть преимущество.

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Все комментарии
Omaxa
Omaxa
   83 / 828
сегодня в 15:22
Ничья украсит скучный футбол.
Палыч82
Палыч82 ответил cska plus
   214 / 828
сегодня в 14:39
Удачи армейцам!
Удачи армейцам, победы путейцам,)) А если серьезнее, то зрелищного матча и без травм,)
cska plus
cska plus
   13 / 828
сегодня в 14:34
Удачи армейцам!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   442 / 828
сегодня в 14:31
Фаворит встречи-судья
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 828
сегодня в 14:14
Ставим на ничью
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   32 / 828
сегодня в 14:11
Главное побольше голов.
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