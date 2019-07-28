Нигматуллин: «Фаворита в московском дерби не вижу»

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал предстоящее дерби с ЦСКА в 3-м туре РПЛ .

Фаворита в этом матче не вижу. Обе команды подходят не в идеальном состоянии. «Локомотив» играл две игры дома и два очка потерял с командами из нижней части таблицы. ЦСКА вообще умудрился проиграть. Сейчас это были въезжающие матчи в чемпионат. По-настоящему оценивать можно будет именно в этом матче, потому что здесь серьёзный раздражитель: и для «Локо», и для ЦСКА . Нас ждёт матч за шесть очков.