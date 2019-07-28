Бывший игрок «Спартака» и сборной России прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ «Тамбов» — «Спартак» (2:0).

Счет по игре, хоть «Спартаку» и не везло со штангами. Григорян сделал очень хороший рисунок игры против «Спартака», опасных моментов не было, но «Тамбов» все свои моменты выжал.

Разговоры о Кононове — естественный процесс. Как только тренер делает осечки, он получает критику. Однако уже третий тур, «Спартак» не показывает уровень чемпионской игры. Пока и ЦСКА показывает не лучшие результаты, но играет достойно. «Спартаку» однозначно нужны укрепления, думаю, сам Кононов это понимает. Может быть, Федун говорит, что пока трансферы не нужны, хотя мы видим, что они берут новичков. Процесс идет.

Кононов — интересный специалист, в «Краснодаре» у него тоже были тяжелые моменты. Понятно, что сейчас в него летят все шишки и весь негатив. Однако мне почему-то кажется, что Кононов должен справиться с этим. Тут еще многое зависит от доверия президента и от того, как он будет реагировать на сложившуюся ситуацию. Если и дальше пойдут поражения, то уже пойдут явные разговоры о переменах, а если «Спартак» начнет выигрывать, то никаких проблем не будет.