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Деменко: «Разговоры о Кононове — естественный процесс»

сегодня, 13:53
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Максим Деменко прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ «Тамбов» — «Спартак» (2:0).

Счет по игре, хоть «Спартаку» и не везло со штангами. Григорян сделал очень хороший рисунок игры против «Спартака», опасных моментов не было, но «Тамбов» все свои моменты выжал.

Разговоры о Кононове — естественный процесс. Как только тренер делает осечки, он получает критику. Однако уже третий тур, «Спартак» не показывает уровень чемпионской игры. Пока и ЦСКА показывает не лучшие результаты, но играет достойно. «Спартаку» однозначно нужны укрепления, думаю, сам Кононов это понимает. Может быть, Федун говорит, что пока трансферы не нужны, хотя мы видим, что они берут новичков. Процесс идет.

Кононов — интересный специалист, в «Краснодаре» у него тоже были тяжелые моменты. Понятно, что сейчас в него летят все шишки и весь негатив. Однако мне почему-то кажется, что Кононов должен справиться с этим. Тут еще многое зависит от доверия президента и от того, как он будет реагировать на сложившуюся ситуацию. Если и дальше пойдут поражения, то уже пойдут явные разговоры о переменах, а если «Спартак» начнет выигрывать, то никаких проблем не будет.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
   242 / 828
сегодня в 15:35
Дайте тренеру поработать.
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 828
сегодня в 15:20
Кононов сам подставился дав согласие Спартаку.
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 14:23
С Кононовым всё решится в следующем туре в матче против "Динамо".
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   62 / 828
сегодня в 14:19
-Сядьте,расслабьтесь,положите ручки на коленочки ладошками вверх и прислушайтесь к своим ощущениям.Подготовились?Начали....
Ну вот и всё.Удачного чемпионата вам.Улыбайтесь больше и всё у вас будет хорошо.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 828
сегодня в 14:10
Не трогать пиджак. Надо свиней дождаться в ФНЛ. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   144 / 828
сегодня в 13:58
Кононова в отставку.
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 13:57
качество игры ... сказочное
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