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Терентьев: «В концовке матча с „Оренбургом“ была небольшая нервозность»

вчера, 17:18
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал победу над «Оренбургом».

Прежде всего на ходе игры сказался гол в начале матча, поначалу никто даже не понял, что произошло, как будто матч начали заново. Сначала мы неплохо контролировали игру, но потом «Оренбург» пошел большими силами вперед со своими прострелами с полуфлангов, против которых не так просто защищаться. Хорошо, что все так сложилось.

В концовке у соперника было несколько хороших моментов, кроме того, они апеллировали к судье, но я еще не видел момент, не знаю, был ли там пенальти. В конце была нервозность.

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Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   11 / 817
вчера в 18:45
Просто есть люди, которым нравится и которым нет...все разные ...
Брулин
Брулин
   52 / 817
вчера в 18:13
Мы живём в неудивительное время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   2 / 817
вчера в 18:04
Быть президентом неблагодарная работа...я бы не хотел)...тем более в России...
Ну, не знаю. Трампу вот явно нравится быть президентом. Дуарте какому-нибудь тоже) А насчет "тем более в России" - у нас сейчас на самом деле большинство уже хотят просто свободы и позитивных изменений, а не бряцания оружием, новостей про Украину и президента на медведе. Поэтому предизентом сейчас стать очень интересно. Но, понятно, что сам вопрос смены власти при президенте-фсбшнике, контролирующем все силовые структуры и постоянно создающим новые, посадившим на все должности своих людей и создавших такие же условия местных царьков и ниже очень слабо стоит((
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   11 / 817
вчера в 17:56
Быть президентом неблагодарная работа...я бы не хотел)...тем более в России...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   2 / 817
вчера в 17:54
В нашей стране после смены власти может быть уже не до футбола))... Насчет смеющихся европейцев...они бы соккер прочитали после продажи например Промеса или Паредаса тоже удивились бы)...
А это нормально, если бы я был президентом, я бы в первую очередь все деньги пустил на строительство дорог, железных дорог, электростанций, ЛЭП, веток поездов-пуль и т.п., на создание городов в Сибири (там же куча ресурсов и климат улучшается), на растаскивание агломераций Питера и Москвы, пока они окончательно не задохнулись в пробках и смоге (путем строительства скоростных трасс и веток поездов-пуль). Я не пишу про такие самоочевидные вещи, как борьба с коррупцией путем уничтожения механизмов для коррупции, уменьшение расходов на оборону, реформы экономики, снижение НДС и т.п. Нафиг футбол)) А вот когда первые дела будут сделаны и у народа повысится покупательная способность, начнется время развития спорта.
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   11 / 817
вчера в 17:46
В нашей стране после смены власти может быть уже не до футбола))...
Насчет смеющихся европейцев...они бы соккер прочитали после продажи например Промеса или Паредаса тоже удивились бы)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   2 / 817
вчера в 17:42
Мне кажется, что отмена лимита нашим игрокам сейчас не поможет...их просто нет нормального уровня...вероятно появятся лет через 5 после отмены лимита...
Она поможет, конечно, не сразу, но просто один лимит отменять, а все остальное не менять бессмысленно. Как лимит сделан ради кормушки, так и сами клубы существуют ради кормушки. Все равно же вот "Динамо" в открытую покупает лега с нулевой статой за вдвое большую цену, вызывая смех у Европы.

5.5 миллиона евро, господи, на эти деньги можно было отремонтировать десяток поликлиник, а вместо этого половина их ушла "Марселю", а половина Орещуку и К, и все это ради кривоногого негра, который за 7 лет забил 21 гол))

Это вообще бредовая ситуация, когда мои и твои деньги уходят на зарплаты Кокориных и пентхаусы Орещуков. В мире это нонсенс, в США, например, даже олимпийские школы и то частные, потому что американцы, например, не подписываются на спонсирование своих биатлонистов или футболистов.

Никто им не мешает, так же и потом будет. Но реформы футбола вообще возможны только после смены власти))
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   11 / 817
вчера в 17:34
Мне кажется, что отмена лимита нашим игрокам сейчас не поможет...их просто нет нормального уровня...вероятно появятся лет через 5 после отмены лимита...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 817
вчера в 17:29
У меня нервозность, когда Терентьев на поле, это деревянный солдат Урфина Джюса с замедленной реакцией.

Только благодаря лимиту подобные люди вообще обитают в РПЛ.
Garrincha58
Garrincha58
   271 / 817
вчера в 17:27
Терентьев уровень ФНЛ а про Сутормина вообще говорить не хочу зачем его перехватили у Рубина, не понимаю
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   63 / 817
вчера в 17:24
Немного успокоились, а нельзя. Надо играть до свистка об окончании.
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