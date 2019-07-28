Терентьев: «В концовке матча с „Оренбургом“ была небольшая нервозность»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал победу над «Оренбургом».
Прежде всего на ходе игры сказался гол в начале матча, поначалу никто даже не понял, что произошло, как будто матч начали заново. Сначала мы неплохо контролировали игру, но потом «Оренбург» пошел большими силами вперед со своими прострелами с полуфлангов, против которых не так просто защищаться. Хорошо, что все так сложилось.
В концовке у соперника было несколько хороших моментов, кроме того, они апеллировали к судье, но я еще не видел момент, не знаю, был ли там пенальти. В конце была нервозность.
Насчет смеющихся европейцев...они бы соккер прочитали после продажи например Промеса или Паредаса тоже удивились бы)...
Насчет смеющихся европейцев...они бы соккер прочитали после продажи например Промеса или Паредаса тоже удивились бы)...
5.5 миллиона евро, господи, на эти деньги можно было отремонтировать десяток поликлиник, а вместо этого половина их ушла "Марселю", а половина Орещуку и К, и все это ради кривоногого негра, который за 7 лет забил 21 гол))
Это вообще бредовая ситуация, когда мои и твои деньги уходят на зарплаты Кокориных и пентхаусы Орещуков. В мире это нонсенс, в США, например, даже олимпийские школы и то частные, потому что американцы, например, не подписываются на спонсирование своих биатлонистов или футболистов.
Никто им не мешает, так же и потом будет. Но реформы футбола вообще возможны только после смены власти))
5.5 миллиона евро, господи, на эти деньги можно было отремонтировать десяток поликлиник, а вместо этого половина их ушла "Марселю", а половина Орещуку и К, и все это ради кривоногого негра, который за 7 лет забил 21 гол))
Это вообще бредовая ситуация, когда мои и твои деньги уходят на зарплаты Кокориных и пентхаусы Орещуков. В мире это нонсенс, в США, например, даже олимпийские школы и то частные, потому что американцы, например, не подписываются на спонсирование своих биатлонистов или футболистов.
Никто им не мешает, так же и потом будет. Но реформы футбола вообще возможны только после смены власти))
Только благодаря лимиту подобные люди вообще обитают в РПЛ.
Только благодаря лимиту подобные люди вообще обитают в РПЛ.