Терентьев: «В концовке матча с „Оренбургом“ была небольшая нервозность»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу над «Оренбургом».

Прежде всего на ходе игры сказался гол в начале матча, поначалу никто даже не понял, что произошло, как будто матч начали заново. Сначала мы неплохо контролировали игру, но потом «Оренбург» пошел большими силами вперед со своими прострелами с полуфлангов, против которых не так просто защищаться. Хорошо, что все так сложилось.

В концовке у соперника было несколько хороших моментов, кроме того, они апеллировали к судье, но я еще не видел момент, не знаю, был ли там пенальти. В конце была нервозность.