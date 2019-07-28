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Семак: «„Оренбург“ дома всегда играет хорошо. Вдвойне приятно выиграть»

вчера, 16:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

Тяжелая игра. Быстро смогли забить. Но в первом тайме давали сопернику создавать моменты. Нервная игра. И во втором тайме после второго забитого мяча давали создавать остроту. Но мы рады, что смогли сегодня победить и увезти три очка. «Оренбург» дома всегда играет здорово. Вдвойне приятно выиграть.

Сутормин? Матчи против бывших команд всегда дают положительные эмоции. К сожалению, он сегодня не забил.

Что касается пенальти в ворота «Оренбурга», то надо смотреть. Если вы смотрели Лигу чемпионов, пенальти, которые ставят там, тоже бывают курьезные. Это вопрос к судьям. Какой-то предвзятости я не видел.

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Все комментарии
Androshin
Androshin ответил Albertinos
   575 / 817
вчера в 18:31
Тяжелая игра.Нервная игра.Оренбург играет здорово.Предвзятости я не увидел. - Ты что несёшь Семак? Ещё до начала Чемпионата Вы приватизировали у Оренбурга шесть очков,без напряга и нервотрёпки! Надеюсь Оренбург не будет в следующем году играть в РПЛ!
Скорее ЦСКА там играть не будет, опозорившись в ЛЕ, чем Оренбург.
Albertinos
Albertinos
   134 / 817
вчера в 16:44
Тяжелая игра.Нервная игра.Оренбург играет здорово.Предвзятости я не увидел. - Ты что несёшь Семак? Ещё до начала Чемпионата Вы приватизировали у Оренбурга шесть очков,без напряга и нервотрёпки! Надеюсь Оренбург не будет в следующем году играть в РПЛ!
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 817
вчера в 16:35
Отвык Зенит играть на искусственных полях. Но и тут уверенно обыграли.
Footbolista
Footbolista
   11 / 817
вчера в 16:34
семак стал совсем 56ом...газа нанюхался...
Old16
Old16
вчера в 16:31
два фарм клуба 12 очков. можно не давать интервью после этих игр. не смешите людей
protest58us
protest58us
   124 / 817
вчера в 16:29
Согласен матч потрясающий,30ки конкурентов(номинальных) горят синем пламенем,нас болельщиков сине-бело-голубых все устраивает,единственное чуток игру в защите наладить...
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