Семак: «„Оренбург“ дома всегда играет хорошо. Вдвойне приятно выиграть»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ .

Тяжелая игра. Быстро смогли забить. Но в первом тайме давали сопернику создавать моменты. Нервная игра. И во втором тайме после второго забитого мяча давали создавать остроту. Но мы рады, что смогли сегодня победить и увезти три очка. «Оренбург» дома всегда играет здорово. Вдвойне приятно выиграть.

Сутормин? Матчи против бывших команд всегда дают положительные эмоции. К сожалению, он сегодня не забил.

Что касается пенальти в ворота «Оренбурга», то надо смотреть. Если вы смотрели Лигу чемпионов, пенальти, которые ставят там, тоже бывают курьезные. Это вопрос к судьям. Какой-то предвзятости я не видел.