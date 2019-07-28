Сенников: «За последние полгода Гильерме превзошёл Акинфеева»

Бывший игрок «Локомотива» накануне матча 3-го тура РПЛ железнодорожников с ЦСКА поделился мнением о голкиперах команд и .

На мой взгляд, за последние полгода Гильерме превзошёл Акинфеева. Маринато стабильнее, берёт более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гильерме абсолютно заслуженно занимает пост в сборной, на сегодняшний день он лучший вратарь России.