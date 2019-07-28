ГлавнаяНовости

Сенников: «За последние полгода Гильерме превзошёл Акинфеева»

сегодня, 14:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников накануне матча 3-го тура РПЛ железнодорожников с ЦСКА поделился мнением о голкиперах команд Маринато Гильерме и Игоре Акинфееве

На мой взгляд, за последние полгода Гильерме превзошёл Акинфеева. Маринато стабильнее, берёт более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гильерме абсолютно заслуженно занимает пост в сборной, на сегодняшний день он лучший вратарь России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Грушевский: «Одержать победу ЦСКА может за счёт идеального судейства»
Сегодня, 14:42 Комментарии7
Маклаков: «Кононов - чрезвычайно мягкий тренер для „Спартака“»
Сегодня, 14:23 Комментарии8
Нигматуллин: «Фаворита в московском дерби не вижу»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Семак: «Нам будет сложно, мы прекрасно это понимаем»
Сегодня, 13:59 Комментарии2
Деменко: «Разговоры о Кононове — естественный процесс»
Сегодня, 13:53 Комментарии7
Рахимич: «Шансы ЦСКА и „Локомотива“ в дерби равны»
Сегодня, 13:35 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
   179 / 828
сегодня в 15:34
Всяк кулик своё болото хвалит
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 15:26
Акинфеев при всех его минусах лучший вратарь России последних 10 лет. Настоящий лидер как в ЦСКА, так и в сборной. Гильерме хороший опытный вратарь, но он абсолютно. Нет харизмы. Их даже сравнивать бесполезно. Акинфеев есть Акинфеев. Насчет молодых вратарей, согласен, надо пробовать. Но молодые вратари должны перенимать опыт у более именитых и опытных и поэтому роль Гильерме, с уходом Акинфеева, в сборной очень весомая.
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 828
сегодня в 15:15
Игорь сдал
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 15:10
Пора в сборной дать шанс молодым.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   191 / 828
сегодня в 15:10
неправда, Акинфеев просто уже повесил бутсы на счет сборной, Гельерме не лучший ИМХО
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 15:08
Трепло! Черчесов сам недавно признался, что просил Игоря не менять телефон. И пост Мариното занимает , потому , что Игорь завершил выступление.
По мне Сафонов сейчас лучше Гильерме - определенно, да Дюпин тоже!!!
Каждый машинист хвалит свой паровоз!!!
Swinsi
Swinsi
   186 / 828
сегодня в 15:05
Полная ерунда.
Морозовский
Морозовский
   5 / 828
сегодня в 15:05
Игоря никто не переплюнет! А этот жлоб, так и рядом с Конифеечем не стоял!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   590 / 828
сегодня в 15:04
В паровозной топке чем-то обдышался? Или с Палычем "перекеросинил"...😂😂😂
drug01
drug01
   105 / 828
сегодня в 14:58
Хвастун!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100